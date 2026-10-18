Yapay zeka, NIST eğri tohumlarına ilişkin 25 yıllık gizemi çözdü

Anthropic tarafından geliştirilen Claude adlı yapay zeka modeli, kriptografi dünyasında yıllardır tartışılan bir soruya yeni bir yanıt sundu. Şirketin 16 Ekim tarihli araştırma raporuna göre Claude, NIST tarafından standartlaştırılan beş popüler eliptik eğri tohumunun kökenini yaklaşık yarım saat içinde yeniden üretti. Gelişme, bu parametrelerin geçmişte nasıl oluşturulduğuna dair uzun süredir süren kuşkuları yeniden gündeme taşıdı.

Ripple yöneticisinden dikkatli iyimserlik

Ripple mühendislikten sorumlu yöneticisi J. Ayo Akinyele, bulguların kayda değer olduğunu söyledi. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapısına odaklanan bir teknoloji şirketi olarak kriptografi alanındaki gelişmeleri yakından izliyor. Akinyele, çözümün dikkat çekici yanı kadar görece sade bir yöntemle ortaya konmasının da önemli olduğunu vurguladı.

J. Ayo Akinyele, yapay zekanın NIST EC tohumlarının kökenine ışık tutmasının son derece dikkat çekici bir sonuç olduğunu, parametrelerin Unix zaman damgasıyla beslenen lrand48 rastgele sayı üreteciyle oluşturulduğunun anlaşılmasının güçlü bir açıklama sunduğunu belirtti.

Akinyele, bu sonucun kriptografik standartların kökenine ilişkin daha güçlü ve yeniden doğrulanabilir kanıt sağladığını ifade etti. Ayrıca yapay zekanın, kriptografide halen yanıt bekleyen başka tarihsel soruların çözümünde de kullanılabileceğini dile getirdi.

NIST eğrileri neden tartışılıyordu?

Araştırmanın odağında, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından standartlaştırılan eliptik eğri parametreleri yer aldı. Bu parametreler yıllar boyunca, özellikle de ABD Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından yeterli açıklama yapılmadan sunulan tohum değerleri nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Bazı araştırmacılar, söz konusu eğrilerde kasıtlı zayıflatma ya da gizli bir arka kapı bulunup bulunmadığını sorguluyordu.

Claude’un ulaştığı sonuca göre P-192, P-224, P-256, P-384 ve P-521 eğrileri için kullanılan tohumlar, eski C programlama kütüphanelerinde yer alan lrand48 sözde rastgele sayı üreteciyle oluşturuldu. Bu eğriler, Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması olan ECDSA standartlarının önemli parçaları arasında bulunuyor.

Mini sözlük: lrand48, eski C kütüphanelerinde kullanılan basit bir sözde rastgele sayı üretecidir. ECDSA ise dijital imza üretmek ve doğrulamak için kullanılan, çok sayıda yazılım ve altyapıda yer alan bir kriptografik standarttır.

Kripto güvenliği açısından ne anlama geliyor?

Araştırma, ECDSA’ya karşı gerçekleştirilmiş başarılı bir saldırı anlamına gelmiyor. Aynı şekilde eliptik eğri kriptografisi kullanan kripto varlıklar için yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktığı da söylenmiyor. Asıl sonuç, bu belirli NIST eğrilerinin bilinçli biçimde zayıflatıldığı yönündeki teorilerin artık daha az olası görünmesi oldu.

Anthropic, bulguların tüm seçim sürecini eksiksiz biçimde açıklamadığını, bazı taban noktalarının neden seçildiği ve matematiksel olarak uygun bazı aday eğrilerin neden elendiği konusunda halen belirsizlikler bulunduğunu kaydetti.

Buna karşın bazı sorular açık kalmayı sürdürüyor. Anthropic, orijinal seçim sürecinin bütün ayrıntılarının halen netleşmediğini, özellikle bazı taban noktalarının tercih edilme nedeni ile geçerli bazı alternatif eğrilerin neden atlandığı konusunda bilinmezler bulunduğunu aktardı.

Bu gelişme, yapay zekanın yalnızca içerik üretimi ya da otomasyon alanında değil, yıllardır çözülemeyen teknik ve tarihsel problemlerin incelenmesinde de kullanılabileceğini gösteriyor. Kriptografi araştırmacıları açısından sonuç, yerleşik kabullerin yeniden test edilmesine imkan veren yeni bir araç ortaya çıktığına işaret ediyor.