Dogecoin hacmi bir günde yüzde 49 düştü

Dogecoin işlemlerinde hafta sonu belirgin bir yavaşlama görüldü. CoinMarketCap verilerine göre DOGE’un 24 saatlik işlem hacmi yüzde 49 gerileyerek 607 milyon dolara indi. Daha geniş kripto para piyasasında satış baskısı sürerken bu düşüş, yatırımcıların temkinli hareket ettiğine işaret etti.

Piyasada hafta sonu durgunluğu öne çıktı

Dogecoin fiyatı cumartesi günü üst üste dördüncü kez geriledi ve 0,079 dolar seviyesine çekildi. Piyasadaki zayıf görünümde, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası’nın bu ay atabileceği faiz adımlarına ilişkin belirsizlik etkili oldu. Faiz kararına yaklaşık iki hafta kala, Fed Başkanı Kevin Warsh yeni bir artış olup olmayacağı konusunda net bir sinyal vermedi.

Dogecoin, geniş bir kullanıcı kitlesine sahip, mizah temasıyla öne çıkan bir kripto para olarak biliniyor. Buna karşın son günlerde fiyat hareketi, daha çok makroekonomik gelişmeler ve genel piyasa iştahındaki zayıflama tarafından şekillendi.

CoinMarketCap verileri, DOGE işlem hacminin son 24 saatte 607 milyon dolara gerilediğini ve piyasa katılımının hafta sonunda belirgin biçimde zayıfladığını gösteriyor.

Analistler alım sinyalini izliyor

Kripto analisti Ali, Dogecoin günlük grafiğinde TD Sequential göstergesinin alım sinyali ürettiğini aktarıyor. Ali’ye göre alıcıların yeniden güç kazanması halinde 0,087 dolar seviyesi ile 0,094 dolar civarındaki trend çizgisi kısa vadede izlenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Dogecoin 4 Ekim 2026 tarihinde gördüğü 0,097 dolar zirvesinden sonra genel bir düşüş eğilimine girdi. Bu geri çekilme sırasında fiyat hem 50 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamaların altına indi. Günlük RSI göstergesinin 34 seviyesine gelmesi ise satışların aşırılaşmaya yaklaştığına işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketinde olası yorulma ve dönüş bölgelerini tespit etmek için kullanılan teknik bir göstergedir. RSI ise momentum ölçer; düşük seviyeler varlığın aşırı satış bölgesine yaklaştığını gösterebilir.

Ali, günlük grafikte oluşan TD Sequential alım sinyalinin, alıcıların geri dönmesi halinde DOGE için 0,087 ve 0,094 dolar seviyelerini yeniden gündeme getirebileceğini belirtiyor.

0,081 dolar çevresinde yoğun birikim bulunuyor

Piyasada öne çıkan bir başka veri de 0,081 dolar çevresindeki yoğun işlem geçmişi oldu. URPD verileri, daha önce yaklaşık 36 milyar DOGE’un bu bölge civarında el değiştirdiğini gösteriyor. Bu nedenle 0,081 dolar seviyesi, olası bir toparlanmada yakından izlenen alanlardan biri olarak görülüyor.

Büyük cüzdanların da bu bölgeye yakın seviyelerde alım yaptığı aktarılıyor. 12 Ekim’den bu yana büyük yatırımcıların yaklaşık 600 milyon DOGE eklediği belirtiliyor. Buna karşılık satış baskısının derinleşmesi halinde 0,07 dolar bandı aşağı yönlü senaryoda öne çıkan destek bölgesi olarak izleniyor.