Dogecoin Core GitHub faturasını Michi Lumin kişisel olarak ödedi

Dogecoin geliştiricisi Michi Lumin, Dogecoin Core’un GitHub hesabında faturalandırma sorunu yaşandığını ve gecikmiş ödemeyi kişisel olarak karşıladığını açıkladı. Lumin, daha sonra hesabın faturalandırmasını da kendi üzerine aldığını belirtti.

Fatura sorunu geçici olarak çözüldü

Lumin’in açıklamasına göre sorun şimdilik giderildi ancak önümüzdeki aylarda oluşacak giderlerin nasıl karşılanacağı henüz netleşmedi. Geliştirici, bir sonraki fatura döneminin tabloyu daha açık göstereceğini, ihtiyaç doğarsa o aşamada yeni bir adım atacağını kaydetti.

“Dogecoin Core tarafında Patrick Lodder aylardır ortada yok. Core GitHub hesabında da fatura sorunları çıktı. Gecikmiş ödemeyi ben kişisel olarak yaptım ve faturalandırmayı üzerime aldım.”

Lumin, söz konusu masrafların büyük ölçüde GitHub Actions ya da sürekli entegrasyon için kullanılan CI çalışanlarından kaynaklandığının anlaşıldığını söyledi. Bu hizmetlerde ücretlendirme kullanım miktarına göre yapılıyor.

Mini sözlük: CI, yani sürekli entegrasyon, yazılımda yapılan değişikliklerin otomatik test ve kontrol süreçlerinden geçirilmesini sağlayan geliştirme yöntemidir. GitHub Actions ise bu işlemleri GitHub üzerinde otomatik yürüten altyapıyı ifade eder.

Patrick Lodder ile ilgili belirsizlik sürüyor

Lumin, önemli Dogecoin Core geliştiricilerinden Patrick Lodder’ın uzun süredir Core cephesinde görünmediğini ifade etti. Bunun kendi kişisel deneyimine dayandığını özellikle vurgulayan Lumin, başka kişilerle iletişim kurmuş olabileceğini de ekledi.

Bu açıklama, Dogecoin topluluğunda altyapı giderlerinin nasıl sürdürüleceğine ilişkin soruları da gündeme taşıdı. Topluluk üyesi Doge France, ihtiyaç olması halinde mali katkı sunabileceğini ve Core GitHub altyapısının çalışır durumda kalmasının öncelik olması gerektiğini söyledi.

“Bildiğim kadarıyla ücretler CI çalışanları ya da ölçüme tabi tutulan Actions kullanımıyla ilgiliydi. Şu an için ödeme yapıldı, gelecek ayın nasıl şekilleneceğine bakacağım ve gerekirse o zaman ilgileneceğim.”

Dogecoin Foundation topluluk desteğine dayanıyor

Lumin, Dogecoin Foundation’da baş mühendis olarak görev yapıyor. Kar amacı gütmeyen vakıf, Dogecoin için açık kaynak geliştirme, savunuculuk ve topluluk çalışmalarını destekliyor. Kurumun finansman yapısı ise büyük ölçüde topluluk katkılarına dayanıyor.

Dogecoin ekosistemi son bir ay içinde Dogecoin Labs’ın duyurulmasıyla yeniden yapılanma sürecine de girdi. Bu girişim, Dogecoin’in ürün ekiplerini, teknoloji çalışmalarını ve uygulamalarını tek çatı altında birleştirmeyi amaçlıyor.

Son gelişme, Dogecoin’in teknik altyapısında kısa vadeli bir aksama yaşanmadığını gösterse de, çekirdek geliştirme süreçlerinin organizasyonu ve gider yönetimi konusunda bazı belirsizliklerin sürdüğüne işaret ediyor.