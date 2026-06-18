Dogecoin’de 420 milyon adetlik satış baskısı arttı! Piyasada şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Dogecoin, perşembe günü de düşüş eğilimini sürdürdü ve 0,0850 doların altında art arda dördüncü seansta işlem gördü. Piyasada ilginin zayıfladığı bu dönemde, fiyatın 0,09 dolar eşiğini geri alamadığı görüldü.

Piyasada ilgi zayıflarken vadeli işlemlerde geri çekilme öne çıktı

Kripto para piyasasında son dönemde, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, gizlilik odaklı çözümler ve yapay zeka bağlantılı projelere yönelimin arttığı aktarılıyor. Bu eğilimin, meme coin kategorisindeki Dogecoin üzerindeki momentumu sınırladığı değerlendiriliyor.

CoinGlass verilerine göre DOGE vadeli işlemlerindeki açık pozisyon büyüklüğü son 24 saatte %7 gerileyerek 1,10 milyar dolara indi. Bu düşüş, yatırımcı ve trader katılımında zayıflamaya işaret etti.

Vadeli piyasa verileri, DOGE’de açık pozisyonların 24 saatte %7 azalarak 1,10 milyar dolara indiğini gösterirken, uzun pozisyonlardaki 4,81 milyon dolarlık tasfiyenin kısa pozisyonlardaki 577.030 doların oldukça üzerine çıktığı görüldü.

Tasfiye verileri de yukarı yönlü beklenti taşıyan pozisyonlar açısından baskının arttığını ortaya koydu. Aynı zaman diliminde uzun pozisyonlarda 4,81 milyon dolarlık zorunlu kapanış yaşanırken, kısa pozisyon tasfiyeleri 577.030 dolar seviyesinde kaldı. Buna karşın fonlama oranının 0,0056 ile pozitif bölgede olması, piyasanın bir bölümünün hala yükseliş ihtimalini tamamen dışlamadığını gösterdi.

Büyük cüzdan hareketleri satış baskısını artırdı

Kripto para analisti Ali Charts tarafından X üzerinden paylaşılan verilere göre, son yedi gün içinde büyük cüzdanlar 420 milyon DOGE sattı. Yüksek miktarlı bu çıkışların, piyasadaki mevcut aşağı yönlü baskıyı artırmış olabileceği belirtiliyor.

Dogecoin’e odaklanan ETF ürünlerinde ise çarşamba günü 200.580 dolarlık giriş kaydedildi. Bu veri, 10 günlük durağan dönemin ardından hareketlilik işareti verse de tutarın piyasa algısını tek başına değiştirecek ölçekte olmadığı görülüyor.

Teknik göstergelerde baskı sürerken olası dönüş senaryoları izleniyor

Teknik tarafta DOGE, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürdü. Bu seviyeler, kısa vadede direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 14 günlük göreceli güç endeksi ise 35 civarında bulunuyor. Bu görünüm, alım iştahının zayıf kaldığını ancak varlığın henüz aşırı satım bölgesine inmediğini gösteriyor.

MACD göstergesinin sinyal çizgisine yaklaşması da mevcut düşüş yapısı içinde sınırlı bir aşağı yönlü ivmeye işaret etti. Kısa vadede destek olarak 6 Haziran’daki 0,07766 dolar seviyesi izlenirken, bunun altında 0,0700 ve 0,0641 dolar bölgeleri takip ediliyor. Yukarı yönlü dirençlerde ise 0,09 doların yanı sıra 50 günlük ortalamanın bulunduğu yaklaşık 0,094 dolar ve 100 günlük ortalamanın yer aldığı 0,0997 dolar seviyeleri öne çıkıyor.

Buna rağmen bazı analistler olası bir toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor. Emilio Crypto Bojan, 4 saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 periyotluk ortalamanın üzerine çıkmaya yaklaştığını ve bunun bir golden cross oluşumuna işaret edebileceğini belirtti. Bu yapının onaylanması halinde 0,18, 0,29, 0,45, 0,58 ve 0,70 dolar seviyeleri direnç alanları olarak izlenebilir.

Diğer yandan analist Javon Marks, haftalık grafikte tekrar eden bir basamak yapısına dikkat çekti. Marks, bu görünümün 2017 ve 2021 dönemlerindeki güçlü rallilerden önce oluşan sıkışma evrelerine benzediğini savundu. Analistin çalışmasında 2,80 doların üzeri hedef olarak öne çıksa da bu senaryonun teknik bir yorum olduğu ve fiyat hareketi açısından kesinlik taşımadığı vurgulanıyor.