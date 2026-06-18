Ondo Finance, 430’un üzerinde tokenleştirilmiş varlığa ulaşırken ONDO fiyatı 0,43 dolar hedefini korudu

Ondo Finance’in yerel tokenı ONDO, kritik bir direnç bölgesinin aşılmasının ardından yukarı yönlü görünümünü korudu. Haber hazırlanırken ONDO 0,3779 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatteki işlem hacmi 131,42 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,84 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde kaydedilen %2,59’luk artış, teknik görünümde olası bir toparlanma senaryosunu yeniden gündeme taşıdı.

Teknik görünümde 0,43 dolar seviyesi izleniyor

Kripto para analisti Alpha Crypto Signal’e göre ONDO, yükselen üçgen formasyonunu yukarı kırdı. Bu yapı, fiyatın önemli bir direnç alanının üzerine çıkmasıyla birlikte alıcıların güç kazandığına işaret etti. Analizde, daha yüksek diplerin korunmasının da yükseliş eğilimini desteklediği aktarıldı.

Alpha Crypto Signal’in değerlendirmesine göre ONDO fiyatı yükselen üçgen formasyonunu yukarı kırdı ve bu bölgenin destek olarak çalışmayı sürdürmesi halinde yukarı yönlü eğilim güç kazanabilir.

Önceden direnç olarak çalışan bölgenin artık destek haline gelmesi, piyasada kısa vadeli yön değişiminin önemli işaretlerinden biri olarak görülüyor. Fiyatın bu alanın üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda 0,43 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak öne çıkıyor. Buna karşılık, kırılım bölgesinin altına inilmesi halinde yatay seyrin yeniden başlaması olasılığı da masada bulunuyor.

Eski direnç seviyesinin yeniden test edilmesi ve bu bölgeden güçlü tepki alınması, yükseliş senaryosuna ek teyit sağlayabilir. Teknik analizde bu tür geri dönüşler, kırılımın kalıcılığı açısından yakından takip ediliyor.

Ondo, tokenleştirilmiş varlık sayısını genişletti

Şirket tarafında ise Ondo Finance, tokenleştirilmiş varlık kataloğunu büyüttüğünü duyurdu. Platforma 173 yeni hisse senedi ve borsa yatırım fonu eklendi. Böylece toplam tokenleştirilmiş varlık sayısı 430’un üzerine çıktı. Ondo Finance, geleneksel finans ürünlerini blokzincir altyapısına taşıyan gerçek dünya varlıkları odaklı bir proje olarak biliniyor.

Yeni eklemelerin yapay zeka, robotik, kuantum bilişim, savunma teknolojileri, kritik mineraller ve enerji altyapısı gibi tematik büyüme alanlarına odaklandığı belirtildi. Bu genişleme, blokzincir tabanlı yatırım araçlarında sektörel çeşitliliğin artmasına işaret ediyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi, hisse senedi, fon veya tahvil gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. ETF ise bir endeksi, sektörü veya varlık grubunu izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonudur.

Söz konusu girişim Ethereum, Solana ve BNB Chain altyapıları üzerine kuruldu. Bu yapı, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine yönelik talebin farklı ağlara yayıldığını gösteriyor. Ondo’nun hedefi, geleneksel piyasalardaki varlıkları blokzincir ile buluşturarak erişimi ve likiditeyi daha geniş bir kullanıcı kitlesine açmak olarak özetleniyor.

Ondo Finance verilerine göre platforma 173 yeni hisse senedi ve ETF eklendi, toplam tokenleştirilmiş varlık sayısı 430’un üzerine çıktı.

Gösterge Veri ONDO fiyatı 0,3779 dolar 24 saatlik değişim %2,59 artış 24 saatlik hacim 131,42 milyon dolar Piyasa değeri 1,84 milyar dolar Yeni eklenen varlık 173 hisse senedi ve ETF Toplam tokenleştirilmiş varlık 430+

Kaynak metinde yer alan piyasa analizi ve fiyat tahminleri, kesin sonuç niteliği taşımıyor. Kripto varlıklarda fiyat hareketleri yüksek oynaklık gösterebildiği için teknik seviyelerin kısa sürede değişmesi mümkün olabiliyor.