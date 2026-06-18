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Ethereum (ETH)

Ethereum 1.700 dolar desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, haziran ortasında 1.700 dolar desteğinin hemen üzerinde kalmaya çalışıyor.
  • 📉 Vadeli işlemlerde 28 Mayıs’tan bu yana yaklaşık 2 milyon ETH çıkışı görüldü.
  • 📊 Spot Ether ETF’leri salı günü 9,6 milyon dolar giriş aldı, ancak $ETH için yön hala netleşmedi.
  • 🧭 Analistler, haziran sonunda 1.700 ile 1.750 dolar bandının kısa vadeli görünümde belirleyici olduğunu belirtiyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ethereum, haziran ayının ilk yarısında 1.600 doların altını kısa süreliğine gördükten sonra 1.740 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Ancak vadeli işlem piyasalarındaki zayıflık, son düzeltmenin ardından yatırımcı iştahının sınırlı kaldığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Vadeli işlemlerde zayıflık sürüyor
2 Direnç bölgesi yukarı hareketi sınırlıyor
3 1.700 ile 1.750 dolar aralığı kritik izleniyor

Vadeli işlemlerde zayıflık sürüyor

Ethereum vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü pazar günü 13,64 milyon ETH’ye geriledi. Bu seviye, mayıs başından bu yana en düşük veri olarak kayda geçti. Pazartesi günü fiyatın yeniden 1.700 doların üzerine çıkmasıyla sınırlı bir toparlanma görülse de genel tablo temkinli kaldı.

28 Mayıs’tan bu yana vadeli işlem piyasalarından yaklaşık 2 milyon ETH çıkışı yaşandı. Bu hareket, kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların daha savunmacı bir pozisyona geçtiğini gösteriyor. Fonlama oranlarının son 14 gün boyunca artı ve eksi bölge arasında gidip gelmesi de ne alıcıların ne de satıcıların belirgin üstünlük kurabildiğini ortaya koydu.

Son iki haftadaki fonlama verileri, piyasada net bir yön oluşmadığını gösterdi. Mayıs sonu ve haziran başındaki sert tasfiyelerin ardından hem yükseliş hem de düşüş yönlü pozisyonlarda belirgin bir çekingenlik öne çıktı.

Spot piyasa tarafında ise borsalardaki Ether rezervleri son 48 saatte sınırlı ölçüde geriledi. ABD’de işlem gören spot Ether ETF’leri salı günü 9,6 milyon dolarlık giriş kaydetti. Böylece fonlar üst üste ikinci işlem gününde pozitif akış gördü, ancak toplam giriş miktarı güçlü bir yön değişimine işaret edecek düzeyde kalmadı.

Direnç bölgesi yukarı hareketi sınırlıyor

Günlük grafiklerde ETH, 20, 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu göstergeler yaklaşık 1.794 dolar ile 2.109 dolar arasında kümelenmiş durumda. En yakın direnç 1.794 dolardaki 20 günlük ortalamada bulunurken, 1.806 dolar seviyesi de kısa vadede izlenen yatay direnç olarak öne çıkıyor.

Fiyatın bu alanı aşması halinde 1.909, 1.955 ve 2.019 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Buna karşılık 2.108 dolar civarındaki 100 günlük ortalama, olası yükselişlerin önünde ek engel oluşturabilir.

GöstergeSeviye
En yakın destek1.741 dolar
Kritik destek bölgesi1.700 ile 1.750 dolar
En yakın direnç1.794 dolar
Yatay direnç1.806 dolar

1.700 ile 1.750 dolar aralığı kritik izleniyor

Aşağı yönlü senaryoda ilk destek 1.741 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu bölgenin kırılması halinde 1.524, 1.405 ve 1.156 dolar seviyeleri sonraki destek alanları olarak öne çıkıyor. Piyasa analistleri özellikle 1.700 ile 1.750 dolar aralığını kısa vadeli görünüm açısından kritik görüyor.

Piyasa analisti Ted Pillows, Ethereum’un 1.800 doların altına indiğini belirtirken, yeni bir toparlanma denemesi için 1.700 ile 1.750 dolar bandının korunması gerektiğini vurguladı. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde fiyatın 1.500 doların altındaki alanı yeniden test edebileceği uyarısında bulundu.

Haziran ayı sonuna yaklaşılırken yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının vereceği politika sinyalleri ile düşük seyreden işlem hacmini de yakından izliyor. Mevcut teknik görünüm, Ethereum’un sıkışık bir bant içinde hareket ettiğini; yukarıda 1.794 ile 1.806 dolar, aşağıda ise 1.741 dolar ile 1.700 ila 1.750 dolar aralığının belirleyici olduğunu gösteriyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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