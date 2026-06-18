🚨 Bitcoin, FED'in 2026 sonuna kadar sıkı duruş sinyali vermesinin ardından 63.964 dolara geriledi.

Bitcoin, perşembe günü son dönemdeki kazanımlarının önemli bölümünü geri verdi. Fiyat, ABD Merkez Bankasının faizleri sabit tutmasına karşın 2026’nın kalanında daha sıkı bir para politikası izlenebileceğine işaret etmesinin ardından baskı altında kaldı.

FED mesajları piyasadaki beklentileri değiştirdi

Piyasanın en büyük kripto varlığı, işlemlerin erken saatlerinde %2,8 düşerek 63.964 dolara indi. Faiz kararının kendisi beklentilerle uyumlu olsa da, yatırımcıların odağı FED’in güncellenen yönlendirmelerine kaydı. Kalıcı enflasyon baskıları nedeniyle, yıl sonuna kadar en az bir kez 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin daha güçlü fiyatlandığı görüldü.

FED Başkanı Kevin Warsh, kurumun bundan sonra faiz indirimi ya da artışı konusunda önceden güçlü yönlendirme vermek yerine gelen ekonomik verilere daha fazla tepki vereceğini, enflasyonu yeniden %2 hedefine çekme konusunda da kararlı olduklarını belirtti.

Daha yüksek faiz oranları, genellikle riskli görülen varlıklara yönelik iştahı zayıflatıyor. Bu nedenle bitcoin, diğer bazı piyasa segmentlerinde toparlanma görülse de satış baskısından kurtulamadı. CME FedWatch verilerine göre piyasada, 2026 bitmeden en az bir çeyrek puanlık artış beklentisi öne çıktı.

Risk iştahı arttı, ancak dijital varlıklar geride kaldı

ABD ile İran arasında uzaktan yürütülen temasların ardından bir çerçeve barış anlaşmasına varıldığı ve bunun önemli deniz ticaret yollarına erişimi yeniden tesis etmeyi amaçladığı aktarıldı. Bu gelişme küresel piyasalarda risk alma eğilimini destekledi.

Buna karşın söz konusu iyimserlikten en fazla yararlanan alanın dijital varlıklar değil, yapay zeka ve yarı iletken hisseleri olduğu belirtildi. Kripto para piyasası bu dönemde daha zayıf bir görünüm sergiledi.

200 haftalık ortalama kritik eşik olarak izleniyor

Bitcoin şu anda 200 haftalık basit hareketli ortalamasının hemen üzerinde işlem görüyor. Bu teknik seviye yaklaşık 62.358 dolar bölgesine denk geliyor. Son iki haftada fiyatın bu eşiğin altına kısa süreli sarktığı, ancak haftalık kapanışlarda yeniden üzerine çıktığı görüldü.

Mini sözlük: 200 haftalık basit hareketli ortalama, bir varlığın son 200 haftadaki kapanış fiyatlarının ortalamasını gösteren uzun vadeli bir teknik göstergedir. Piyasada çoğu zaman ana destek veya trend eşiği olarak izlenir.

Kraken Başekonomisti Thomas Perfumo, bu seviyenin altındaki haftalık kapanışların 2017 ortasından bu yana oldukça seyrek görüldüğünü belirtti. Perfumo’nun paylaştığı verilere göre, bu ortalamanın altına sarkılan dönemlerde alım yapan yatırımcılar geçmiş döngülerde bir yıl sonra ortanca %113, iki yıl sonra ise ortanca %313 getiri elde etti.

Gösterge Seviye veya sonuç Bitcoin fiyatı 63.964 dolar 200 haftalık ortalama 62.358 dolar 1 yıl sonraki ortanca getiri %113 2 yıl sonraki ortanca getiri %313

Perfumo ayrıca, bu göstergenin altındaki alımlarda zararın sıfırlanmasına kadar geçen ortanca sürenin yalnızca iki gün olduğunu, izleyen 12 ayda görülen ortanca azami kaybın ise %9 seviyesinde kaldığını kaydetti. Kraken, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor.

Kraken Başekonomisti Thomas Perfumo’ya göre, bitcoinin 200 haftalık ortalamasının altında kaldığı dönemler tarihsel olarak sınırlı sayıda gerçekleşti ve bu bölgeden yapılan alımlar önceki piyasa döngülerinde dikkat çekici getiriler üretti.

Buna karşılık analist Ted Pillows, 2026’nın ikinci yarısında bitcoinin bir kez daha daha düşük bir tepe oluşturabileceğini, ardından daha sert bir satış dalgasının gelebileceğini savundu. Bu değerlendirme, 200 haftalık ortalamaya ilişkin olumlu tarihsel tabloyla çelişen daha karamsar bir senaryo olarak öne çıktı.