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BITCOIN (BTC)

James Chanos, Strategy ile Bitcoin arasında 80 milyar dolarlık fark görüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 James Chanos, Strategy ile Bitcoin arasında 80 milyar dolarlık işlem farkı bulunduğunu söyledi.
  • 📊 Strategy’nin 18 Ağustos itibarıyla elinde 847.363 BTC bulunuyor ve bu varlıkların değeri yaklaşık 54 milyar dolara ulaşıyor.
  • 💼 Chanos, 2025 boyunca Strategy hissesini açığa satıp $BTC alan bir pozisyon izledi.
  • 🕰️ Bu işlem, Kasım 2025’te primin yaklaşık 1,23 kata gerilemesinin ardından kapatıldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Açığa satışlarıyla tanınan yatırımcı James Chanos, iş zekası ve yazılım şirketi Strategy ile bilançosunda tuttuğu Bitcoin varlıkları arasında önemli bir fiyat farkı bulunduğunu savundu. Chanos, bu farkın yaklaşık 80 milyar dolar düzeyinde olduğunu ve bunun şimdiye kadar gördüğü en dikkat çekici arbitraj fırsatları arasında yer aldığını söyledi.

İçindekiler
1 Strategy hissesi ile Bitcoin arasındaki fark
2 Önceki işlem ve pozisyonun kapanışı
3 Chanos’un geçmişte öne çıkan işlemleri

Strategy hissesi ile Bitcoin arasındaki fark

Strategy yaklaşık 847.363 BTC tutuyor. Bitcoin fiyatının 18 Ağustos itibarıyla 64.000 dolar civarında seyretmesi, şirketin elindeki varlıkların toplam değerini yaklaşık 54 milyar dolara taşıyor. Buna karşın Chanos, borsada işlem gören Strategy hissesinin bu Bitcoin varlıklarıyla birebir aynı ekonomik yapıya sahip olmadığını vurguladı.

Şirket hissesi alan yatırımcılar yalnızca Bitcoin’e değil, aynı zamanda Strategy’nin borçluluğuna, imtiyazlı menkul kıymetlerine, finansman maliyetlerine, yazılım faaliyetlerine ve yönetim kararlarına da dolaylı biçimde ortak oluyor. Bu nedenle Strategy hissesi ile doğrudan Bitcoin yatırımı arasında yapısal fark bulunuyor.

James Chanos, Strategy ile elindeki Bitcoin varlıklarının ekonomik olarak aynı şey olmadığını, bu nedenle iki fiyat arasında işlem yapılabilecek geniş bir alan oluştuğunu dile getirdi.

Önceki işlem ve pozisyonun kapanışı

Chanos daha önce de Strategy hisselerinin, şirketin elindeki Bitcoin değerine kıyasla aşırı primli işlem gördüğünü savunmuştu. 2025 yılında izlediği stratejiyi açık biçimde, Strategy hissesini açığa satıp Bitcoin almak şeklinde tanımlamıştı.

Chanos & Co. bu pozisyonu 2024’ün sonlarına doğru kurmaya başladı. Bildirimlere göre ilk açığa satış işlemleri Ekim ve Kasım 2024 döneminde gerçekleşti. Kasım ayında Strategy hissesinin, elindeki Bitcoin varlıklarının değerine göre hesaplanan katsayısı zaman zaman 3 katın üzerine çıktı.

2024 sonundan 2025 içine uzanan dönemde bu prim belirgin biçimde geriledi. Kasım 2025’e gelindiğinde mNAV oranı yaklaşık 1,23 kata düştü. Chanos, 7 Kasım 2025 tarihinde Strategy ve Bitcoin arasındaki bu korunma işlemini kapattı.

Chanos, 2025 boyunca izlediği işlemde Strategy hissesindeki primin daraldığını ve pozisyonun kasım ayında çözüldüğünü ortaya koydu.

Chanos’un geçmişte öne çıkan işlemleri

James Chanos, özellikle şirket bilançolarındaki tutarsızlıklar üzerine kurduğu işlemlerle biliniyor. En çok ses getiren pozisyonlarından biri Enron olmuştu. Chanos, 2000 yılında şirketin finansal tablolarındaki bazı kalemlerin ekonomik açıdan anlamlı görünmemesi üzerine inceleme başlattı.

2020 yılında Luckin Coffee’ye karşı da açığa satış pozisyonu aldı. Daha sonra şirket, 2019 satışlarının yaklaşık 310 milyon dolarlık bölümünün uydurma olduğunu açıkladı. Wirecard işlemi de Chanos’un öne çıkan hamleleri arasında yer aldı. Yatırımcı, Alman ödeme şirketinin açıkladığı kadar karlı olmadığı kanaatine varmıştı.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve son yıllarda bilançosuna yoğun biçimde Bitcoin eklemesiyle öne çıkan bir yazılım şirketi konumunda bulunuyor. Şirketin piyasa değeri ile sahip olduğu Bitcoin varlıklarının değeri arasındaki ilişki, uzun süredir hem hisse yatırımcılarının hem de kripto piyasası katılımcılarının yakın takibinde yer alıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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