BNB, 200 günlük ortalama öncesi kritik dirençle karşı karşıya kaldı

BNB fiyatında toparlanma işaretleri görülse de piyasada asıl sınav 200 günlük hareketli ortalama çevresinde verilecek. BNB, haberin hazırlandığı sırada 607,36 dolardan işlem görürken son 24 saatte %0,73 yükseldi. Varlık, 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürdü.

Teknik görünümde iki kritik seviye öne çıktı

TradingView verilerine göre BNB için 50 günlük hareketli ortalama 603,61 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölge kısa vadede önemli bir destek olarak izleniyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması, son dönemde görülen toparlanma eğiliminin korunması açısından öne çıkıyor.

Daha güçlü teknik engel ise 618,83 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. BNB henüz bu seviyeye ulaşmadı. Bu nedenle piyasada bir sonraki ana direnç noktası olarak bu eşik izleniyor.

BNB’de toparlanmanın güç kazanması için 603,61 doların korunması ve 618,83 doların aşılması gerekiyor.

CoinGlass verileri, günlük işlem hacminin ağustos ayının önceki bölümünde görülen sert sıçramalara kıyasla zayıfladığını gösteriyor. Bu tablo, son yükseliş denemesinin güçlü bir hacim desteğiyle gelmediğine işaret ediyor.

Metrik Seviye Önemi 50 günlük ortalama 603,61 dolar Kısa vadeli destek 200 günlük ortalama 618,83 dolar Ana direnç Açık pozisyon 1 milyar dolara yakın Türev piyasada yüksek birikim

Vadeli işlemlerde birikim dikkat çekti

Açık pozisyon miktarının 1 milyar dolara yaklaşması, BNB türev piyasasında taşınan kontrat değerinin yüksek kaldığını gösteriyor. Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli ve benzeri türev sözleşmelerin toplam büyüklüğünü ifade eder. Bu göstergedeki yükseliş, fiyat hareketinin sertleşebileceğine işaret edebilir.

İşlem hacminin sınırlı kaldığı bir dönemde açık pozisyonun yüksek seyretmesi, piyasada kaldıraçlı yön arayışının sürdüğünü düşündürüyor. Pozisyonların aynı yönde yoğunlaşması halinde yukarı ya da aşağı yönlü daha keskin dalgalanmalar görülebilir.

BNB ekosisteminde yeni kampanya duyuruldu

BNB Chain, Binance Wallet üzerinden yürütülen ve yapay zeka destekli bStock işlemlerine dayanan bir yarışmayı öne çıkardı. Duyuruda toplam ödülün 100.000 USDC’ye kadar çıkabileceği belirtildi. Kampanyada BNB Chain Agent Studio ile CoinMarketCap entegrasyonunun kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

BNB Chain, BNB ekosisteminin temel blokzincir altyapısı olarak merkeziyetsiz uygulamalar ve varlık transferleri için kullanılıyor. Agent Studio ise kullanıcıların belirli araçlarla zincir üzerindeki işlemleri ve veri akışını daha kolay takip etmesine odaklanan bir yapı olarak tanıtılıyor.

BNB Chain, piyasaların 24 saat açık olduğunu vurgulayarak araştırma sürecinin de kesintisiz sürmesi gerektiğini kaydetti ve yarışmada 100.000 USDC’ye kadar ödül bulunduğunu açıkladı.

Bu gelişmenin BNB fiyatı üzerinde doğrudan bir etkisi henüz netleşmiş değil. Buna karşın duyuru, fiyatın önemli bir teknik direnç seviyesine yaklaştığı dönemde ekosistem görünürlüğünü artırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcılar hangi seviyeleri izleyecek

Yukarı yönlü görünümün güçlenmesi için 603,61 doların üzerinde kalıcılık ve 618,83 doların aşılması izlenecek. Buna karşılık 200 günlük ortalamadan gelecek bir geri çevrilme ya da fiyatın 50 günlük ortalamanın altına sarkması, mevcut toparlanma yapısını zayıflatabilir.

Piyasadaki mevcut tablo, yalnızca fiyat hareketine bakılarak okunmuyor. Teknik seviyeler, türev pozisyonlanması ve işlem hacmi birlikte değerlendirildiğinde BNB’de kısa vadeli yönün bu göstergelerin ortak seyrine bağlı kalacağı görülüyor.

📌 BNB, 607,36 dolar seviyesinde 200 günlük ortalamaya yaklaştı.

📊 603,61 dolar desteği korunurken 618,83 dolar direnci öne çıktı ve $BNB bu eşiği izliyor.

💹 Açık pozisyon 1 milyar dolara yaklaşırken işlem hacmi önceki ağustos sıçramalarının altında kaldı.

🧩 BNB Chain, 100.000 USDC ödüllü yeni Binance Wallet kampanyasını duyurdu.