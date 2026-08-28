Kayıt Banner
BINANCE COIN (BNB)

BNB’de 725 dolar direnci kısa vadeli yönü belirliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB'de 725 dolar direnci kısa vadeli yön için kritik eşik olarak öne çıktı.
  • 📈 Ağustos ortasında 590 dolar civarında bulunan $BNB, 27 Ağustos kapanışında 712,16 dolara ulaştı.
  • ⚠️ RSI 70'in üzerine çıkarken, bu görünüm direnç aşılamazsa yatay seyir ya da geri çekilme riskini artırdı.
  • 🧭 Analistler, 690 ile 695 dolar desteğinin korunmasının mevcut toparlanma yapısı için önemli olduğunu vurguladı.
Onur Atam
Onur Atam

BNB, ağustos ortasında yaklaşık 590 dolardan yükselerek birkaç gün içinde 700 doların üzerine çıktı. CoinGecko verilerine göre token 26 Ağustos’ta 707,48 dolardan kapanırken, CoinLore verileri 27 Ağustos kapanışını 712,16 dolar olarak gösterdi. Gün içi zirve ise 714,88 dolara ulaştı. Bu toparlanma, BNB’nin piyasa değerini yeniden 94 milyar dolar sınırına yaklaştırdı.

İçindekiler
1 Kısa vadede kritik eşik öne çıktı
2 Momentum güçlü, göstergeler temkinli
3 Daha geniş senaryoda 1.190 dolar telaffuz ediliyor
4 Hareketli ortalamalar yükseliş eğilimini koruyor

Kısa vadede kritik eşik öne çıktı

Kısa vadede 710 ile 725 dolar aralığı en önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Analist Bitcoin Professor, BNB’nin yedi günde yaklaşık %18 yükselerek 700 dolar bölgesine taşındığını vurgularken, 725 doların üzerinde net bir kırılmanın yükseliş ivmesini hızlandırabileceğini belirtiyor.

Bitcoin Professor, 725 doların üzerinde temiz bir kırılmanın yükseliş momentumunu hızlandırabileceğini, buna karşılık 690 ile 695 dolar bandının korunmasının kısa vadeli görünüm açısından kritik olduğunu aktarıyor.

Fiyat hareketi de bu aralığın önemini destekliyor. BNB, 25 Ağustos’ta gün içinde 718 doların üzerine çıktı ancak kalıcı bir kopuş üretemedi. Son toparlanma boyunca 714 ile 725 dolar bandında satış baskısının birkaç kez yeniden ortaya çıktığı görüldü.

725 dolar üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde sıradaki teknik hedefler 740 ile 745 dolar bandına kayabilir. Buna karşılık 690 ile 695 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda 680 ile 688 dolar, ardından 650 ile 660 dolar bölgesi izlenecek seviyeler arasında yer alıyor.

SeviyeBölgeAnlamı
Direnç710 ile 725 dolarKısa vadeli kırılma eşiği
Hedef740 ile 745 dolar725 dolar üstü kapanışta öne çıkıyor
Destek690 ile 695 dolarKısa vadeli yapının korunması için önemli

Momentum güçlü, göstergeler temkinli

Momentum göstergeleri ise daha ihtiyatlı bir tablo çiziyor. BNB’nin günlük göreceli güç endeksi, yani RSI, 70’in üzerine çıktı ve bazı veri akışlarında 80 seviyesini aştı. RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir gösterge olarak biliniyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın kısa vadede aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını gösteren teknik göstergedir. Genellikle 70 üzeri değerler aşırı alım, 30 altı değerler ise aşırı satım olarak değerlendirilir.

Bununla birlikte 70 üzerindeki RSI tek başına yakın vadeli bir dönüş anlamına gelmiyor. Güçlü trendlerde fiyat uzun süre yüksek momentumla ilerleyebilir. Yine de son yükselişin hızlanması, direncin aşılamaması halinde yatay seyir ya da geri çekilme olasılığını artırıyor. Stokastik, CCI ve Williams %R gibi diğer osilatörler de kısa vadede gerilimin arttığına işaret ederken, MACD göstergesi genel momentum yapısının henüz bozulmadığını gösteriyor.

Daha geniş senaryoda 1.190 dolar telaffuz ediliyor

Daha uzun vadeli teknik senaryoda Elliott Dalga analizi dikkat çekiyor. Analist finsends, BNB’deki son dip seviyenin daha büyük bir düzeltme yapısı içinde A dalgasının tamamlandığı noktaya işaret edebileceğini öne sürüyor. Bu yaklaşıma göre, yeni bir düzeltme ayağından önce %20 ile %70 arasında bir toparlanma ihtimali masada bulunuyor.

finsends, BNB’nin yapısının alışılmış örneklerden ayrıştığını ve yeni bir düzeltme dalgası öncesinde 780 ile 1.190 dolar aralığına uzanan bir toparlanmanın teknik olarak mümkün göründüğünü savunuyor.

Bu çerçevede 780 ile 1.190 dolar aralığı olası B dalgası toparlanma bölgesi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu seviyeler yakın vadeli kesin hedefler olarak değil, fiyat verileri geliştikçe değişebilecek koşullu teknik senaryolar olarak görülüyor.

Hareketli ortalamalar yükseliş eğilimini koruyor

BNB, günlük grafikte 20, 50, 100 ve 200 dönemlik ana hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor. Son teknik verilere göre 50 günlük basit hareketli ortalama yaklaşık 603 dolar, 200 günlük ortalama ise 617 dolar civarında bulunuyor. Bu görünüm, son yükselişin yalnızca kısa süreli bir sıçramadan ibaret olmadığını düşündürüyor.

Öte yandan fiyat ile uzun vadeli ortalamalar arasındaki mesafenin açılması da izleniyor. 680 dolara, hatta 650 dolara doğru bir geri çekilme daha geniş toparlanma yapısını tek başına bozmayabilir. Asıl belirleyici unsur, alıcıların daha yüksek destek bölgelerini savunup savunamayacağı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BNB’de haftalık kapanış, 745 dolar eşiğinde yönü belirleyecek

BNB Chain, Pasteur hard fork güncellemesini 25 Ağustos’ta başlatacak

BNB, Azure desteğiyle 621,94 dolar direncini aştı

BNB, 200 günlük ortalama öncesi kritik dirençle karşı karşıya kaldı

BNB, 600 dolar direncini aşarsa 700 dolara yöneliş güç kazanacak

BNB Chain, tokenleştirilmiş hisselerde yıl başından bu yana lider oldu

BNB Smart Chain, BEP 675 ile ağ verimini iki katına yaklaştırdı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP Fed’in sıkılaşma sinyali sonrası düşüşünü hızlandırdı
Bir Sonraki Yazı XRP 1,50 dolar direncine yaklaşırken Bitcoin 82 bin doları test ediyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

XRP, eylülde sürebilecek yükseliş için kritik senato oylamasını bekliyor
RIPPLE (XRP)
Shiba Inu’da zayıf spot talep, kısa vadeli baskıyı artırıyor
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?