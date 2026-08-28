BNB’de 725 dolar direnci kısa vadeli yönü belirliyor

BNB, ağustos ortasında yaklaşık 590 dolardan yükselerek birkaç gün içinde 700 doların üzerine çıktı. CoinGecko verilerine göre token 26 Ağustos’ta 707,48 dolardan kapanırken, CoinLore verileri 27 Ağustos kapanışını 712,16 dolar olarak gösterdi. Gün içi zirve ise 714,88 dolara ulaştı. Bu toparlanma, BNB’nin piyasa değerini yeniden 94 milyar dolar sınırına yaklaştırdı.

Kısa vadede kritik eşik öne çıktı

Kısa vadede 710 ile 725 dolar aralığı en önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Analist Bitcoin Professor, BNB’nin yedi günde yaklaşık %18 yükselerek 700 dolar bölgesine taşındığını vurgularken, 725 doların üzerinde net bir kırılmanın yükseliş ivmesini hızlandırabileceğini belirtiyor.

Bitcoin Professor, 725 doların üzerinde temiz bir kırılmanın yükseliş momentumunu hızlandırabileceğini, buna karşılık 690 ile 695 dolar bandının korunmasının kısa vadeli görünüm açısından kritik olduğunu aktarıyor.

Fiyat hareketi de bu aralığın önemini destekliyor. BNB, 25 Ağustos’ta gün içinde 718 doların üzerine çıktı ancak kalıcı bir kopuş üretemedi. Son toparlanma boyunca 714 ile 725 dolar bandında satış baskısının birkaç kez yeniden ortaya çıktığı görüldü.

725 dolar üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde sıradaki teknik hedefler 740 ile 745 dolar bandına kayabilir. Buna karşılık 690 ile 695 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda 680 ile 688 dolar, ardından 650 ile 660 dolar bölgesi izlenecek seviyeler arasında yer alıyor.

Seviye Bölge Anlamı Direnç 710 ile 725 dolar Kısa vadeli kırılma eşiği Hedef 740 ile 745 dolar 725 dolar üstü kapanışta öne çıkıyor Destek 690 ile 695 dolar Kısa vadeli yapının korunması için önemli

Momentum güçlü, göstergeler temkinli

Momentum göstergeleri ise daha ihtiyatlı bir tablo çiziyor. BNB’nin günlük göreceli güç endeksi, yani RSI, 70’in üzerine çıktı ve bazı veri akışlarında 80 seviyesini aştı. RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir gösterge olarak biliniyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın kısa vadede aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını gösteren teknik göstergedir. Genellikle 70 üzeri değerler aşırı alım, 30 altı değerler ise aşırı satım olarak değerlendirilir.

Bununla birlikte 70 üzerindeki RSI tek başına yakın vadeli bir dönüş anlamına gelmiyor. Güçlü trendlerde fiyat uzun süre yüksek momentumla ilerleyebilir. Yine de son yükselişin hızlanması, direncin aşılamaması halinde yatay seyir ya da geri çekilme olasılığını artırıyor. Stokastik, CCI ve Williams %R gibi diğer osilatörler de kısa vadede gerilimin arttığına işaret ederken, MACD göstergesi genel momentum yapısının henüz bozulmadığını gösteriyor.

Daha geniş senaryoda 1.190 dolar telaffuz ediliyor

Daha uzun vadeli teknik senaryoda Elliott Dalga analizi dikkat çekiyor. Analist finsends, BNB’deki son dip seviyenin daha büyük bir düzeltme yapısı içinde A dalgasının tamamlandığı noktaya işaret edebileceğini öne sürüyor. Bu yaklaşıma göre, yeni bir düzeltme ayağından önce %20 ile %70 arasında bir toparlanma ihtimali masada bulunuyor.

finsends, BNB’nin yapısının alışılmış örneklerden ayrıştığını ve yeni bir düzeltme dalgası öncesinde 780 ile 1.190 dolar aralığına uzanan bir toparlanmanın teknik olarak mümkün göründüğünü savunuyor.

Bu çerçevede 780 ile 1.190 dolar aralığı olası B dalgası toparlanma bölgesi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu seviyeler yakın vadeli kesin hedefler olarak değil, fiyat verileri geliştikçe değişebilecek koşullu teknik senaryolar olarak görülüyor.

Hareketli ortalamalar yükseliş eğilimini koruyor

BNB, günlük grafikte 20, 50, 100 ve 200 dönemlik ana hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor. Son teknik verilere göre 50 günlük basit hareketli ortalama yaklaşık 603 dolar, 200 günlük ortalama ise 617 dolar civarında bulunuyor. Bu görünüm, son yükselişin yalnızca kısa süreli bir sıçramadan ibaret olmadığını düşündürüyor.

Öte yandan fiyat ile uzun vadeli ortalamalar arasındaki mesafenin açılması da izleniyor. 680 dolara, hatta 650 dolara doğru bir geri çekilme daha geniş toparlanma yapısını tek başına bozmayabilir. Asıl belirleyici unsur, alıcıların daha yüksek destek bölgelerini savunup savunamayacağı olacak.