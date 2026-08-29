XRP 1,50 dolar direncine yaklaşırken Bitcoin 82 bin doları test ediyor

Ağustos ayındaki sert yükselişin ardından kripto para piyasasında teknik görünüm yeni bir denge arayışına işaret ediyor. XRP, SHIB, XLM ve Bitcoin son haftalarda önemli eşikleri aşsa da, kısa vadede hız kaybı ve kritik direnç bölgeleri öne çıkıyor. Buna karşın dört varlıkta da önceki haftalara kıyasla daha güçlü bir teknik yapı korunuyor.

XRP ve SHIB cephesinde kritik seviyeler

XRP, ilk yükseliş dalgasında 1,70 dolar civarını gördükten sonra 1,42 dolar yakınında işlem görüyor. Son geri çekilmeye rağmen varlık, günlük grafikteki dört ana hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın 1,35 dolar seviyesinde bulunması dikkat çekiyor. XRP, 2026’nın büyük bölümünde bu göstergenin altında kalmıştı.

XRP için teknik yapı, 1,35 ile 1,40 dolar aralığı korunduğu sürece geçici bir sıçramadan çok daha kalıcı bir kırılmaya işaret ediyor.

Kısa vadeli ortalamalar daha zayıf destek sunuyor. 50 günlük ortalama 1,20 dolar, 100 günlük ortalama 1,13 dolar ve 20 günlük üssel hareketli ortalama 1,24 dolar civarında yer alıyor. Hacimde ağustos rallisi sırasında aylar sonra görülen en güçlü genişlemelerden biri yaşandı. Sonraki yatay seyirde ise hacim geriledi. RSI göstergesi 80’in üzerinden döndükten sonra 69 seviyesine indi. Yukarı yönlü ilk direnç 1,50 dolar olarak öne çıkarken, bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış 1,60 dolar ve 1,70 dolar bölgesini yeniden gündeme taşıyabilir.

Shiba Inu ise ağustos diplerinden toparlanmasına rağmen daha büyük teknik dönüşümünü henüz tamamlamadı. Varlık, 0.00000620 dolara yönelen güçlü hareketin ardından 0.00000530 dolar civarında bulunuyor. 200 günlük hareketli ortalama 0.00000572 dolar seviyesinde ve fiyatın üzerinde kalmayı sürdürüyor. 0.00000600 ile 0.00000620 dolar bandında görülen satış baskısı, alıcıların yükselişi kalıcı hale getirmekte zorlandığını gösterdi.

Buna rağmen SHIB’in temel yapısında iyileşme var. 50 günlük ortalama 0.00000468 dolar, 100 günlük ortalama 0.00000497 dolar ve 20 günlük üssel hareketli ortalama 0.00000499 dolar yakınında. Bu tablo, 0.00000470 ile 0.00000500 dolar arasında güçlü bir destek kümesi oluşturuyor. Günlük RSI’ın 58 seviyesinde dengelenmesi, ivmenin tamamen bozulmadığına işaret ediyor. 200 günlük ortalamanın aşılması ve korunması halinde 0.00000620 dolar yeniden hedef haline gelebilir.

Varlık Güncel seviye Ana destek Ana direnç XRP 1,42 dolar 1,35 ile 1,40 dolar 1,50 dolar SHIB 0.00000530 dolar 0.00000470 ile 0.00000500 dolar 0.00000572 ile 0.00000600 dolar

XLM toparlanmayı korumaya çalışıyor

Stellar ağının yerel varlığı XLM, 0,155 dolar bölgesinden gelen hızlı toparlanmanın ardından 0,184 dolar civarında işlem görüyor. Stellar, sınır ötesi ödemelere odaklanan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağustos rallisinde 0,22 doların üzerine kısa süreli çıkılsa da, sonraki geri çekilme bu yükselişin önemli kısmını sildi.

XLM için en yakın teknik engel 0,190 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama. Fiyat bu seviyeyi kısa süreli aşsa da üzerinde kalıcı destek oluşturamadı. Bu nedenle 0,190 ile 0,200 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak izleniyor. 0,20 doların üzerinde güçlü bir günlük kapanış gelirse 0,22 dolar yeniden gündeme gelebilir.

Aşağıda ise 0,176 ile 0,182 dolar aralığında yoğun bir destek bölgesi oluşmuş durumda. 20 günlük üssel hareketli ortalama 0,178 dolar, 50 günlük ortalama 0,177 dolar ve 100 günlük ortalama 0,182 dolar seviyesinde bulunuyor. RSI göstergesi 70’in üzerinden 54’e geriledi. Hacmin de ilk yükselişten sonra düşmesi, mevcut hareketin yeni bir satış dalgasından çok konsolidasyon niteliği taşıdığına işaret edebilir.

Bitcoin 82 bin dolar eşiğine odaklandı

Bitcoin, birkaç gün içinde 63 bin dolar civarından 80 bin dolara yaklaşarak son ayların en güçlü teknik hamlelerinden birini yaptı. Fiyat, kısa süreli olarak 80 bin doların üzerine çıktıktan sonra 79.360 dolar civarında dengelendi. Yükseliş, temmuz ve ağustos boyunca öne çıkan 62 bin ile 65 bin dolar aralığının yukarı kırılmasıyla başladı.

Bitcoin’de 80 bin ile 82 bin dolar aralığı kısa vadede en kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Teknik görünümde en dikkat çekici gelişme, 72.060 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın yeniden aşılması oldu. Bitcoin aylar boyunca bu seviyenin altında kalmıştı. 50 günlük ortalama 68.300 dolar, 100 günlük ortalama 66.750 dolar ve 20 günlük üssel hareketli ortalama 71.300 dolar civarında bulunuyor. Bu yapı, mevcut fiyatın altında güçlü bir destek zemini oluşturuyor.

Bununla birlikte RSI göstergesi 77 seviyesinde ve aşırı alım bölgesinde kalıyor. 80 bin ile 82 bin dolar aralığı, mayıs ayındaki yerel tepeyle çakıştığı için güçlü bir direnç alanı oluşturuyor. 82 bin doların net biçimde aşılması halinde yukarı yönlü alan genişleyebilir. Tersi durumda ilk izlenecek bölge 76 bin ile 77 bin dolar bandı olacak. Daha derin bir düzeltmede 72 bin dolar seviyesi, yeniden kazanılan 200 günlük ortalamanın test edildiği ana destek olarak öne çıkıyor.