David Schwartz, Bitcoin BLAKE2b için borsa çekincesini açıkladı

Ripple CTO Emeritus David Schwartz, Coinbase, Kraken ve Trezor gibi büyük platformların Bitcoin tabanlı yeni bir varlığı neden listelemeye mesafeli durduğuna ilişkin tartışmaya katıldı. Gündeme gelen varlık, Bitcoin’den ayrılan ayrı bir zincir üzerinde çalışan Bitcoin BLAKE2b oldu.

Borsaların mesafeli duruşu

Tartışma, bir X kullanıcısının Coinbase, Kraken ve Trezor gibi platformların geçmişte bazı Bitcoin çatallarına destek vermesine rağmen neden Bitcoin BLAKE2b’yi görmezden geldiğini sormasıyla başladı. Aynı kullanıcı, bu yaklaşımın önceki örneklerle kıyaslandığında tutarsız göründüğünü savundu.

Bitcoin BLAKE2b, Bitcoin’den ayrılarak ortaya çıkan ayrı bir zincir olarak tanımlanıyor. Bu ağ, Bitcoin’in kullandığı SHA 256 yerine BLAKE2b madencilik algoritmasını temel alıyor. Geçmişte benzer şekilde ayrı zincirlerde ortaya çıkan Bitcoin Cash ve Bitcoin SV gibi örnekler de bulunuyordu.

David Schwartz, yeni ayrılmış bir varlıkta olası güvenlik açıklarına karşı borsaların ek koruma mekanizmaları uygulamayı tercih edebileceğini vurguladı.

Güvenlik ve işlem riski öne çıktı

Schwartz, borsaların özellikle yeni bölünmüş ağlarla çalışırken tekrar oynatma koruması gibi yöntemlere yönelmiş olabileceğini söyledi. Bu yaklaşım, olası teknik açıkların etkisini sınırlamayı amaçlıyor.

Ona göre Bitcoin ile yeni ayrılan bir ağ, bölünmeden önce aynı işlem geçmişini paylaşabiliyor. Böyle bir yapıda yeterli teknik önlem alınmazsa, bir zincirde yapılan işlem diğer zincirde de istenmeden geçerli hale gelebilir ve bu durum kullanıcı fonları açısından risk doğurabilir.

Replay protection olarak bilinen tekrar oynatma koruması, bir zincirde imzalanan işlemin diğer zincirde otomatik biçimde çalışmasını engellemeyi hedefleyen bir güvenlik katmanı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Tekrar oynatma koruması, bir blokzincir çatallanmasının ardından aynı işlemin iki ayrı zincirde birden geçerli olmasını önleyen güvenlik önlemidir. Bu mekanizma bulunmadığında kullanıcıların istemeden varlık kaybı yaşama riski artabilir.

Önceki çatallardan farklı karşılandı

Kripto para kullanıcıları arasında dikkat çeken nokta, Bitcoin BLAKE2b’nin önceki Bitcoin çatallarından daha temkinli karşılanması oldu. Daha eski örneklerde bazı borsalar ve cüzdan sağlayıcıları erişim sunmuş, kullanıcılar da bu varlıkları alıp satabilmişti.

Bu kez ise borsa ve cüzdan sağlayıcılarının daha ihtiyatlı davrandığı görülüyor. Schwartz’ın değerlendirmesi, bu tutumun yalnızca ticari tercihlerden değil, doğrudan teknik güvenlik hesaplarından da kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

Schwartz, yeterli koruma önlemleri olmadan yeni ayrılmış bir zincirin işlem güvenliği açısından sorun çıkarabileceğine ve kullanıcıların bu nedenle fon kaybıyla karşılaşabileceğine dikkat çekti.