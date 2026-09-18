RIPPLE (XRP)

David Schwartz, Bitcoin BLAKE2b için borsa çekincesini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 David Schwartz, büyük borsaların Bitcoin tabanlı yeni bir varlıkta güvenlik riski gördüğünü açıkladı.
  • 📌 Tartışmanın merkezinde, Bitcoin’den ayrılan ayrı zincirde çalışan Bitcoin BLAKE2b yer aldı.
  • 🔐 Schwartz, $BTC ile ortak işlem geçmişi taşıyan yeni zincirlerde tekrar oynatma korumasının kritik olduğunu vurguladı.
  • 🧭 Coinbase ve Kraken gibi platformların temkinli tutumu, teknik açık ihtimaliyle ilişkilendirildi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple CTO Emeritus David Schwartz, Coinbase, Kraken ve Trezor gibi büyük platformların Bitcoin tabanlı yeni bir varlığı neden listelemeye mesafeli durduğuna ilişkin tartışmaya katıldı. Gündeme gelen varlık, Bitcoin’den ayrılan ayrı bir zincir üzerinde çalışan Bitcoin BLAKE2b oldu.

İçindekiler
1 Borsaların mesafeli duruşu
2 Güvenlik ve işlem riski öne çıktı
3 Önceki çatallardan farklı karşılandı

Borsaların mesafeli duruşu

Tartışma, bir X kullanıcısının Coinbase, Kraken ve Trezor gibi platformların geçmişte bazı Bitcoin çatallarına destek vermesine rağmen neden Bitcoin BLAKE2b’yi görmezden geldiğini sormasıyla başladı. Aynı kullanıcı, bu yaklaşımın önceki örneklerle kıyaslandığında tutarsız göründüğünü savundu.

Bitcoin BLAKE2b, Bitcoin’den ayrılarak ortaya çıkan ayrı bir zincir olarak tanımlanıyor. Bu ağ, Bitcoin’in kullandığı SHA 256 yerine BLAKE2b madencilik algoritmasını temel alıyor. Geçmişte benzer şekilde ayrı zincirlerde ortaya çıkan Bitcoin Cash ve Bitcoin SV gibi örnekler de bulunuyordu.

David Schwartz, yeni ayrılmış bir varlıkta olası güvenlik açıklarına karşı borsaların ek koruma mekanizmaları uygulamayı tercih edebileceğini vurguladı.

Güvenlik ve işlem riski öne çıktı

Schwartz, borsaların özellikle yeni bölünmüş ağlarla çalışırken tekrar oynatma koruması gibi yöntemlere yönelmiş olabileceğini söyledi. Bu yaklaşım, olası teknik açıkların etkisini sınırlamayı amaçlıyor.

Ona göre Bitcoin ile yeni ayrılan bir ağ, bölünmeden önce aynı işlem geçmişini paylaşabiliyor. Böyle bir yapıda yeterli teknik önlem alınmazsa, bir zincirde yapılan işlem diğer zincirde de istenmeden geçerli hale gelebilir ve bu durum kullanıcı fonları açısından risk doğurabilir.

Replay protection olarak bilinen tekrar oynatma koruması, bir zincirde imzalanan işlemin diğer zincirde otomatik biçimde çalışmasını engellemeyi hedefleyen bir güvenlik katmanı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Tekrar oynatma koruması, bir blokzincir çatallanmasının ardından aynı işlemin iki ayrı zincirde birden geçerli olmasını önleyen güvenlik önlemidir. Bu mekanizma bulunmadığında kullanıcıların istemeden varlık kaybı yaşama riski artabilir.

Önceki çatallardan farklı karşılandı

Kripto para kullanıcıları arasında dikkat çeken nokta, Bitcoin BLAKE2b’nin önceki Bitcoin çatallarından daha temkinli karşılanması oldu. Daha eski örneklerde bazı borsalar ve cüzdan sağlayıcıları erişim sunmuş, kullanıcılar da bu varlıkları alıp satabilmişti.

Bu kez ise borsa ve cüzdan sağlayıcılarının daha ihtiyatlı davrandığı görülüyor. Schwartz’ın değerlendirmesi, bu tutumun yalnızca ticari tercihlerden değil, doğrudan teknik güvenlik hesaplarından da kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

Schwartz, yeterli koruma önlemleri olmadan yeni ayrılmış bir zincirin işlem güvenliği açısından sorun çıkarabileceğine ve kullanıcıların bu nedenle fon kaybıyla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Ledger, ağ verimliliğini artıran 3.4.0 güncellemesini yayımladı

David Schwartz, XRPL ağındaki bağlantı istikrarının arttığını açıkladı

XRP’de 13 yılın en zayıf momentum sinyali görüldü

XRPL işlemleri %24 artarken XRP yakımı sınırlı kaldı

XRP’de büyük cüzdan sayısı artarken ağustos rallisi hızlandı

Ripple, XRP ve RLUSD’yi yapay zeka ödemelerine açtı

XRP için yeni kullanım alanı: Ripple, XRP’yi yapay zeka ödemelerine taşıyor

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Analist Bitcoin’in seçimler öncesi 100 bin doları görebileceğini öngörüyor
Bir Sonraki Yazı Shiba Inu yakım hızı 24 saatte %100 geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Shiba Inu yakım hızı 24 saatte %100 geriledi
SHIBA INU (SHIB)
Analist Bitcoin’in seçimler öncesi 100 bin doları görebileceğini öngörüyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?