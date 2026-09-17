XRP için yeni kullanım alanı: Ripple, XRP’yi yapay zeka ödemelerine taşıyor

Ripple, yapay zekâ ajanlarının veri, işlem gücü ve çevrim içi hizmetler için kripto parayla ödeme yapmasını kolaylaştırmak amacıyla XRP Ledger geliştirici kitini güncelledi. Yeni sürüm, Stripe ve Tempo’nun birlikte geliştirdiği Machine Payments Protocol’ü (MPP) destekleyerek XRP ve Ripple’ın dolara sabitli stablecoin’i RLUSD’nin bu ödemelerde kullanılabileceği alanları genişletiyor.

RippleX’in geliştirici paylaşımına göre XRPL AI Starter Kit’in 1.1 sürümü, MPP’nin yanı sıra yazılımların farklı blokzincirlerdeki cüzdanları ortak bir arayüz üzerinden yönetmesini sağlayan Open Wallet Standard desteğini de içeriyor. RippleX Ürün Başkanı Jazzi Cooper, hedeflerini geliştiricilerin çalıştığı her yerde XRP ve RLUSD’yi öncelikli seçenekler arasına taşımak olarak açıkladı.

MPP, kullanıcı adına görev yürüten bir yapay zekâ ajanının ihtiyaç duyduğu hizmet için çalışma sırasında ödeme yapabilmesini sağlıyor. Sistem, hizmet sağlayıcının gelen talebe bir fiyatla yanıt vermesi, ajanın ödemeyi onaylaması ve istenen kaynağın sunulması şeklinde işliyor. Böylece veri veya işlem gücü satın alan bir ajan, hizmet sağlayıcının kabul ettiği para birimiyle ödeme yapabiliyor.

Haziran ayında bir diğer web ödeme standardı olan x402’yi desteklemeye başlayan Ripple, MPP entegrasyonuyla iki standardı da destekleyen bir yaklaşım izliyor. Bu sayede geliştiriciler, hangi ödeme standardını seçmiş olurlarsa olsunlar XRP Ledger üzerinden ödeme kabul edebiliyor. Stripe ve Tempo’nun açık protokolünü kullanan bir işletme de yeni entegrasyon aracılığıyla XRP veya RLUSD ile ödeme seçeneği sunabiliyor.

Sık aralıklarla küçük tutarlar tahsil eden hizmetlerde ise XRP ödeme kanalları öne çıkıyor. Bir yapay zekâ ajanı, başlangıçta belirli miktarda XRP yatırarak yüzlerce ücretli sorgu gerçekleştirebiliyor ve her yanıtın ardından ek harcamayı onaylayabiliyor. Hizmet sağlayıcı, her sorguyu ayrı ayrı blokzincire kaydetmeden biriken ödemeyi tahsil edebiliyor.

Bu yapı, XRP’nin bir hizmet oturumu boyunca yapılacak ödemeler için önceden ayrılan kaynak olarak kullanılmasını sağlıyor. Tekil ödemelerde RLUSD gibi XRP Ledger üzerinde çıkarılan tokenlar desteklense de oturum bazlı ödeme özelliği şu anda XRP gerektiriyor. Stablecoin’lerin bu kanallara eklenmesi ise önerilen bir defter güncellemesine bağlı. Ödeme yazılımı henüz beta aşamasında bulunurken Ripple, yeni MPP entegrasyonunu ticari olarak kullanan bir müşteri veya bu entegrasyona ait ödeme hacmi açıklamadı.

XRP ETF’lerinde son durum

XRP’ye ilişkin fon akışlarında ise CoinGlass’ın 16 Eylül 2026 tarihli tablosu, spot XRP ETF’lerine toplam 3,5 milyon dolar net giriş olduğunu gösteriyor. Girişin tamamı Franklin XRP ETF’den gelirken Canary, Bitwise ve Grayscale ürünlerinde net akış sıfır olarak kaydedildi. Tabloda 21Shares XRP ETF için veri yer almadı.

15 Eylül’de toplam net akış sıfır seviyesindeyken 14 Eylül’de Bitwise XRP ETF kaynaklı 11,26 milyon dolar giriş gerçekleşmişti. Böylece son üç günlük dönemde XRP spot ETF’lerinin toplam net girişi 14,76 milyon dolara ulaştı.