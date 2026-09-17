RIPPLE (XRP)

XRP için yeni kullanım alanı: Ripple, XRP’yi yapay zeka ödemelerine taşıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🤖 Ripple, XRP Ledger geliştirici kitine MPP desteği ekleyerek yapay zekâ ajanları için yeni bir ödeme seçeneği sundu.
  • 💳 XRP ödeme kanalları, her işlemi ayrı ayrı blokzincire kaydetmeden çok sayıda küçük ödemenin biriktirilmesine imkân tanıyor.
  • 🧪 Ödeme yazılımı beta aşamasında; yeni entegrasyon için ticari müşteri veya ödeme hacmi açıklanmadı.
  • 📊 CoinGlass verilerine göre $XRP spot ETF’leri, 16 Eylül’de 3,5 milyon dolar net giriş kaydetti, bu hafta toplam net giriş 14.76 milyon dolara ulaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ripple, yapay zekâ ajanlarının veri, işlem gücü ve çevrim içi hizmetler için kripto parayla ödeme yapmasını kolaylaştırmak amacıyla XRP Ledger geliştirici kitini güncelledi. Yeni sürüm, Stripe ve Tempo’nun birlikte geliştirdiği Machine Payments Protocol’ü (MPP) destekleyerek XRP ve Ripple’ın dolara sabitli stablecoin’i RLUSD’nin bu ödemelerde kullanılabileceği alanları genişletiyor.

RippleX’in geliştirici paylaşımına göre XRPL AI Starter Kit’in 1.1 sürümü, MPP’nin yanı sıra yazılımların farklı blokzincirlerdeki cüzdanları ortak bir arayüz üzerinden yönetmesini sağlayan Open Wallet Standard desteğini de içeriyor. RippleX Ürün Başkanı Jazzi Cooper, hedeflerini geliştiricilerin çalıştığı her yerde XRP ve RLUSD’yi öncelikli seçenekler arasına taşımak olarak açıkladı.

MPP, kullanıcı adına görev yürüten bir yapay zekâ ajanının ihtiyaç duyduğu hizmet için çalışma sırasında ödeme yapabilmesini sağlıyor. Sistem, hizmet sağlayıcının gelen talebe bir fiyatla yanıt vermesi, ajanın ödemeyi onaylaması ve istenen kaynağın sunulması şeklinde işliyor. Böylece veri veya işlem gücü satın alan bir ajan, hizmet sağlayıcının kabul ettiği para birimiyle ödeme yapabiliyor.

Haziran ayında bir diğer web ödeme standardı olan x402’yi desteklemeye başlayan Ripple, MPP entegrasyonuyla iki standardı da destekleyen bir yaklaşım izliyor. Bu sayede geliştiriciler, hangi ödeme standardını seçmiş olurlarsa olsunlar XRP Ledger üzerinden ödeme kabul edebiliyor. Stripe ve Tempo’nun açık protokolünü kullanan bir işletme de yeni entegrasyon aracılığıyla XRP veya RLUSD ile ödeme seçeneği sunabiliyor.

Sık aralıklarla küçük tutarlar tahsil eden hizmetlerde ise XRP ödeme kanalları öne çıkıyor. Bir yapay zekâ ajanı, başlangıçta belirli miktarda XRP yatırarak yüzlerce ücretli sorgu gerçekleştirebiliyor ve her yanıtın ardından ek harcamayı onaylayabiliyor. Hizmet sağlayıcı, her sorguyu ayrı ayrı blokzincire kaydetmeden biriken ödemeyi tahsil edebiliyor.

Bu yapı, XRP’nin bir hizmet oturumu boyunca yapılacak ödemeler için önceden ayrılan kaynak olarak kullanılmasını sağlıyor. Tekil ödemelerde RLUSD gibi XRP Ledger üzerinde çıkarılan tokenlar desteklense de oturum bazlı ödeme özelliği şu anda XRP gerektiriyor. Stablecoin’lerin bu kanallara eklenmesi ise önerilen bir defter güncellemesine bağlı. Ödeme yazılımı henüz beta aşamasında bulunurken Ripple, yeni MPP entegrasyonunu ticari olarak kullanan bir müşteri veya bu entegrasyona ait ödeme hacmi açıklamadı.

XRP ETF’lerinde son durum

XRP’ye ilişkin fon akışlarında ise CoinGlass’ın 16 Eylül 2026 tarihli tablosu, spot XRP ETF’lerine toplam 3,5 milyon dolar net giriş olduğunu gösteriyor. Girişin tamamı Franklin XRP ETF’den gelirken Canary, Bitwise ve Grayscale ürünlerinde net akış sıfır olarak kaydedildi. Tabloda 21Shares XRP ETF için veri yer almadı.

15 Eylül’de toplam net akış sıfır seviyesindeyken 14 Eylül’de Bitwise XRP ETF kaynaklı 11,26 milyon dolar giriş gerçekleşmişti. Böylece son üç günlük dönemde XRP spot ETF’lerinin toplam net girişi 14,76 milyon dolara ulaştı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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