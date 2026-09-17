Franklin Templeton’ın XRP ETF’sine 3,5 milyon dolarlık giriş oldu

Franklin Templeton’ın XRP borsa yatırım fonu, 16 Eylül’de 3,5013 milyon dolar net giriş kaydetti. Günlük fon akış verilerinde pozitif tarafta yer alan tek XRP fonu bu ürün oldu. Böylece XRPZ koduyla işlem gören fonun toplam net girişi yaklaşık 483 milyon dolara ulaştı.

Günlük akışlarda Franklin öne çıktı

SoSoValue verileri, 16 Eylül’deki net girişin tamamının Franklin Templeton’ın XRP ETF’sine yöneldiğini gösterdi. CoinGlass tarafından paylaşılan önceki seans verilerinde de benzer bir tablo görüldü. Çarşamba günü XRP ETF’lerine toplam 2,73 milyon dolar net giriş olurken, bu tutarın tamamı yine XRPZ’ye yazıldı.

15 Eylül’de XRP ETF’lerinde net akış görülmedi. Buna karşılık 14 Eylül’de toplam 8,40 milyon dolarlık giriş kaydedildi. 11 Eylül’de fonlarda ne giriş ne de çıkış oldu. 10 Eylül’de görülen 3,69 milyon dolarlık net girişin tamamını da Franklin Templeton sağladı. Franklin Templeton, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor ve son dönemde XRP ETF’lerinde en istikrarlı talep kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Tarih Toplam net akış Öne çıkan fon 16 Eylül 3,5013 milyon dolar giriş Franklin XRPZ Çarşamba 2,73 milyon dolar giriş Franklin XRPZ 15 Eylül 0 Net akış yok 14 Eylül 8,40 milyon dolar giriş Birden fazla fon 10 Eylül 3,69 milyon dolar giriş Franklin XRPZ 9 Eylül 8,67 milyon dolar giriş Bitwise ve Grayscale

16 Eylül’de XRP fonları içinde net giriş kaydeden tek ürün Franklin Templeton’ın XRP ETF’si oldu.

9 Eylül’de Bitwise ve Grayscale de katkı verdi

9 Eylül, son dönemin daha güçlü seanslarından biri olarak kayda geçti. XRP ETF’leri o gün toplam yaklaşık 8,67 milyon dolar giriş aldı. Bu tutarın 6,57 milyon doları Bitwise ürününe, 2,11 milyon doları ise Grayscale’in XRP fonuna yöneldi. Sonraki günlerde ise talebin daha belirgin biçimde Franklin Templeton etrafında toplandığı görüldü.

Fiyat düşerken fon girişleri sürdü

ETF tarafındaki bu girişler, XRP’deki sert satış dalgasıyla aynı döneme denk geldi. ABD Senatosu’nun 15 Eylül’de CLARITY Act’i ileri taşıyacak usul oylamasında gerekli 60 oya ulaşamaması, dijital varlık piyasasında riskten kaçışı hızlandırdı. Bu gelişme, kripto sektörüne ilişkin düzenleme beklentileri açısından önemli bir geri adım olarak değerlendirildi.

CoinGecko verilerine göre XRP, 14 Eylül’de yaklaşık 1,42 dolar seviyesinde işlem görürken 15 Eylül’de 1,28 dolara kadar geriledi. Bu hareket yaklaşık yüzde 10’luk düşüşe işaret etti. Sonrasında sınırlı bir toparlanma yaşandı ve fiyat yaklaşık 1,30 dolara çıktı.

ABD Senatosu’nda CLARITY Act için gereken 60 oyun bulunamaması, dijital varlıklarda geniş çaplı satış baskısını tetikledi.

Son verilere göre XRP yaklaşık 1,30 dolar seviyesinde el değiştirdi. Son 24 saatte işlem aralığı 1,25 dolar ile 1,31 dolar arasında oluştu. Varlık son yedi günde yüzde 6,7, son bir ayda ise yüzde 30,1 değer kaybetti. Buna karşın ETF cephesindeki para girişi, bazı kurumsal yatırımcıların fiyat düşüşüne rağmen pozisyon almaya devam ettiğine işaret etti.