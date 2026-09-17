RIPPLE (XRP)

Franklin Templeton’ın XRP ETF’sine 3,5 milyon dolarlık giriş oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Franklin Templeton'ın XRP ETF'si 16 Eylül'de 3,5 milyon dolar net giriş aldı.
  • 📊 XRP ETF'lerinde o gün pozitif akış kaydeden tek ürün Franklin'in XRPZ fonu oldu.
  • 💵 Fiyat düşüşüne rağmen $XRP odaklı fonların toplam net girişi 483 milyon dolara ulaştı.
  • 🏛️ 15 Eylül'de ABD Senatosu'nun CLARITY Act'i ilerletememesi piyasadaki satış baskısını artırdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Franklin Templeton’ın XRP borsa yatırım fonu, 16 Eylül’de 3,5013 milyon dolar net giriş kaydetti. Günlük fon akış verilerinde pozitif tarafta yer alan tek XRP fonu bu ürün oldu. Böylece XRPZ koduyla işlem gören fonun toplam net girişi yaklaşık 483 milyon dolara ulaştı.

İçindekiler
1 Günlük akışlarda Franklin öne çıktı
2 9 Eylül’de Bitwise ve Grayscale de katkı verdi
3 Fiyat düşerken fon girişleri sürdü

Günlük akışlarda Franklin öne çıktı

SoSoValue verileri, 16 Eylül’deki net girişin tamamının Franklin Templeton’ın XRP ETF’sine yöneldiğini gösterdi. CoinGlass tarafından paylaşılan önceki seans verilerinde de benzer bir tablo görüldü. Çarşamba günü XRP ETF’lerine toplam 2,73 milyon dolar net giriş olurken, bu tutarın tamamı yine XRPZ’ye yazıldı.

15 Eylül’de XRP ETF’lerinde net akış görülmedi. Buna karşılık 14 Eylül’de toplam 8,40 milyon dolarlık giriş kaydedildi. 11 Eylül’de fonlarda ne giriş ne de çıkış oldu. 10 Eylül’de görülen 3,69 milyon dolarlık net girişin tamamını da Franklin Templeton sağladı. Franklin Templeton, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor ve son dönemde XRP ETF’lerinde en istikrarlı talep kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

TarihToplam net akışÖne çıkan fon
16 Eylül3,5013 milyon dolar girişFranklin XRPZ
Çarşamba2,73 milyon dolar girişFranklin XRPZ
15 Eylül0Net akış yok
14 Eylül8,40 milyon dolar girişBirden fazla fon
10 Eylül3,69 milyon dolar girişFranklin XRPZ
9 Eylül8,67 milyon dolar girişBitwise ve Grayscale

16 Eylül’de XRP fonları içinde net giriş kaydeden tek ürün Franklin Templeton’ın XRP ETF’si oldu.

9 Eylül’de Bitwise ve Grayscale de katkı verdi

9 Eylül, son dönemin daha güçlü seanslarından biri olarak kayda geçti. XRP ETF’leri o gün toplam yaklaşık 8,67 milyon dolar giriş aldı. Bu tutarın 6,57 milyon doları Bitwise ürününe, 2,11 milyon doları ise Grayscale’in XRP fonuna yöneldi. Sonraki günlerde ise talebin daha belirgin biçimde Franklin Templeton etrafında toplandığı görüldü.

Fiyat düşerken fon girişleri sürdü

ETF tarafındaki bu girişler, XRP’deki sert satış dalgasıyla aynı döneme denk geldi. ABD Senatosu’nun 15 Eylül’de CLARITY Act’i ileri taşıyacak usul oylamasında gerekli 60 oya ulaşamaması, dijital varlık piyasasında riskten kaçışı hızlandırdı. Bu gelişme, kripto sektörüne ilişkin düzenleme beklentileri açısından önemli bir geri adım olarak değerlendirildi.

CoinGecko verilerine göre XRP, 14 Eylül’de yaklaşık 1,42 dolar seviyesinde işlem görürken 15 Eylül’de 1,28 dolara kadar geriledi. Bu hareket yaklaşık yüzde 10’luk düşüşe işaret etti. Sonrasında sınırlı bir toparlanma yaşandı ve fiyat yaklaşık 1,30 dolara çıktı.

ABD Senatosu’nda CLARITY Act için gereken 60 oyun bulunamaması, dijital varlıklarda geniş çaplı satış baskısını tetikledi.

Son verilere göre XRP yaklaşık 1,30 dolar seviyesinde el değiştirdi. Son 24 saatte işlem aralığı 1,25 dolar ile 1,31 dolar arasında oluştu. Varlık son yedi günde yüzde 6,7, son bir ayda ise yüzde 30,1 değer kaybetti. Buna karşın ETF cephesindeki para girişi, bazı kurumsal yatırımcıların fiyat düşüşüne rağmen pozisyon almaya devam ettiğine işaret etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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