XRP’de 24 saatte 12,5 milyon dolarlık tasfiye yaşandı

Kripto para piyasası çarşamba gününün ilk işlemlerinde genel olarak düşüş yönünde seyretti. Yatırımcılar yeni makroekonomik verileri beklerken piyasada toplam 607,18 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Bu tutarın 541,14 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan, 66,22 milyon dolarlık kısmı ise kısa pozisyonlardan oluştu.

XRP’de uzun pozisyonlar ağır darbe aldı

XRP de piyasa genelindeki satış baskısından etkilendi ve son 24 saatte yüzde 3,48 düşerek 1,44 dolara geriledi. Ethereum, Dogecoin, Cardano, Uniswap ve Shiba Inu gibi büyük varlıklar ise daha sert kayıplar yaşadı. Bu gruptaki düşüşler yüzde 6 ile yüzde 11 arasında gerçekleşti.

XRP işlemlerinde son 24 saatte toplam 12,5 milyon dolarlık tasfiye görüldü. Bunun 11,96 milyon doları uzun pozisyonlarda, 540.210 doları ise kısa pozisyonlarda kaydedildi. Böylece uzun ve kısa tasfiyeleri arasındaki dengesizlik yüzde 2.213 seviyesine ulaştı.

XRP’de yüzde 2.213 düzeyindeki tasfiye farkı, satış dalgası başladığında kaldıraçlı yükseliş pozisyonlarının sert biçimde kapandığını gösterdi.

Bu tablo, piyasanın düşüş öncesinde yukarı yönlü beklentiyle konumlandığına işaret etti. Satışların hızlanmasıyla birlikte yükseliş yönünde açılan işlemler zorunlu kapanışlarla karşı karşıya kaldı ve XRP’deki kayıp baskısı derinleşti.

Gözler Fed tutanaklarında

Piyasalarda dikkat çeken başlıklardan biri de ABD Merkez Bankası’nın para politikası görünümü oldu. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarını yakından izliyor. FOMC, ABD Merkez Bankası içinde faiz kararlarını veren kurul olarak biliniyor. Tutanakların, yetkililerin para politikasına ilişkin yaklaşımına dair yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

Mini sözlük: FOMC, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranı ve bilanço politikası gibi temel adımlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’dir.

Fed’in eylül toplantısında politika yapıcılar, 2023’ten bu yana ilk kez faiz artışı yönünde oy kullandı. Vadeli piyasalardaki fiyatlamaya göre yatırımcılar, Fed’in bir sonraki toplantıda faizleri sabit bırakma olasılığını yüzde 78 olarak görüyor.

Vadeli piyasalardaki fiyatlama, Fed’in bir sonraki toplantısında faizleri değiştirmeme ihtimalinin yüzde 78 düzeyinde değerlendirildiğini gösteriyor.

XRP Ledger değişiklikleri bu hafta devreye girebilir

Öte yandan XRP Ledger tarafında üç değişikliğin bu hafta etkinleşmesi bekleniyor. Permissions Delegation, Batch ve fixBatchV1_2 başlıklı düzenlemeler, doğrulayıcı desteği kesintisiz biçimde yüzde 80’in üzerinde kalırsa devreye alınacak.

Takvime göre Permissions Delegation değişikliğinin 8 Ekim’de, fixBatchV1_2 ile BatchV1_1 değişikliklerinin ise 9 Ekim’de etkinleşmesi öngörülüyor. Ancak bu tarihler en erken olası takvim olarak öne çıkıyor. Doğrulayıcı desteği süreç boyunca tek bir kez bile yüzde 80 veya altına inerse ilgili değişiklik reddedilecek ve 14 günlük sayaç yeniden başlayacak.