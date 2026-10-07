Metallicus, Dogecoin işlemlerini 300 kat hızlandıran katmanı devreye aldı

Finans teknolojileri şirketi Metallicus, DogecoinVM adlı ödeme katmanının alfa sürümünü ana ağda devreye aldı. Şirket, bu yapının Dogecoin işlemlerini yaklaşık 300 kat hızlandırdığını açıkladı. Metallicus Üst Yöneticisi ve Dogecoin Foundation yönetim kurulu üyesi Marshall Hayner, geliştirmeyi Dogecoin’in küresel ödeme aracı olma hedefi açısından önemli bir teknik adım olarak sundu.

Dogecoin altyapısına paralel katman

Yeni sistem, Dogecoin Core protokolünü doğrudan değiştirmiyor. Metallicus mühendisleri çözümü, Metal Blockchain altyapısı üzerinde çalışan bağımsız ve paralel bir katman olarak kurdu. Hayner, bu yapının yeni bir coin oluşturmadığını ve Dogecoin’in temel çekirdeğine müdahale etmediğini vurguladı.

Marshall Hayner, DogecoinVM’nin yeni bir coin üretmediğini ve Dogecoin Core yapısını değiştirmediğini, buna karşın mevcut kullanım deneyimini koruyarak daha yüksek hız sunduğunu söyledi.

Şirketin verdiği bilgilere göre mimari, Dogecoin’in özgün UTXO modelini koruyor. Kullanıcıların mevcut Dogecoin cüzdanları ve özel anahtarları aynı şekilde çalışmaya devam edecek. D ile başlayan adreslerle yerel uyumluluk sunulması nedeniyle kullanıcıların farklı bir cüzdana geçmesi gerekmeyecek.

Mini sözlük: UTXO, harcanmamış işlem çıktısı anlamına gelir. Bitcoin ve Dogecoin gibi ağlarda bakiyeler tek bir hesapta tutulmaz; kullanıcı varlıkları, daha önce alınmış ve henüz harcanmamış işlem parçaları üzerinden izlenir.

Hız artışı ve çalışma modeli

Şirket, hız artışını enerji yoğun Proof of Work yapısından Snowman mutabakat protokolüne geçişle ilişkilendiriyor. Proof of Stake temelli bu yapı sayesinde işlem kesinleşme süresi 0.15 ile 0.25 saniye aralığına indi. Böylece işlem kapasitesi, klasik blok boyutu sınırlarına daha az bağlı hale geldi.

Sistem iki yönlü köprü mantığıyla çalışıyor. Ana ağdaki DOGE kilitlenirken, DogecoinVM içinde bunun 1:1 karşılığı olan teminat destekli bir varlık üretiliyor. Şirket, bu varlığın gerektiğinde anında geri çekilebildiğini belirtiyor.

Güvenlik sınırları ve kullanım hedefi

Metallicus yönetimi, lansman sürecinde spekülatif söylemlerden uzak dururken bankacılık sektörü için SOC 2 güvenlik standartlarını uygulamaya da çalışıyor. Ancak kaynak kodu GitHub üzerinde açık olsa da sistem henüz bağımsız bir güvenlik denetiminden geçmedi.

Şirket ekibi, sistemin Metal Blockchain ana ağında alfa ve beta aşamasında canlı olduğunu, ancak güvenlik gerekçesiyle üst sınırlarla çalıştığını kaydetti.

Riskleri sınırlamak için ağda sıkı korumalar bulunuyor. Tekil yatırımlar şu aşamada 100 DOGE ile sınırlandırıldı. Şirket, kullanıcıların bu erken test döneminde düşük bakiyelerle işlem yapmasını öneriyor.

Metallicus, mevcut sürümü daha geniş ölçekli kullanımın temeli olarak görüyor. Hayner, uzun vadeli hedefin finans teknolojileri şirketleri, bankalar, kredi birlikleri ve dijital platformlarda pratik kullanım olduğunu söyledi. Bu çerçevede hızlı kripto para mutabakatının X platformundaki ödeme hizmetlerine entegre edilmesi de olası kullanım alanları arasında yer alıyor.