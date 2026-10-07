ABD 103 milyon dolarlık el konulan BTC ve BNB’yi Coinbase Prime’a taşıdı

ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanlar, 7 Ekim’de toplam yaklaşık 103,2 milyon dolar değerindeki el konulmuş kripto varlığı farklı adresler üzerinden taşıdı. Zincir üstü verilere göre 833,599 BTC’nin değeri 71,56 milyon dolar, 40.285 BNB’nin değeri ise 31,63 milyon dolar olarak hesaplandı. Transferlerin dikkat çekmesinin başlıca nedeni, Coinbase Prime’ın ABD Marshals Service için kurumsal saklama ve işlem altyapısı sunması oldu.

Transferlerin rotası ve kapsamı

Bitcoin tarafındaki varlıklar önce etiketsiz iki adresten geçti, ardından Arkham tarafından Coinbase Prime para yatırma adresleri olarak işaretlenen cüzdanlara ulaştı. BNB ise doğrudan aynı rotayı izlemedi. Bu varlık önce etiketsiz bir cüzdana aktarıldı, daha sonra bir başka adres üzerinden zincir üstü kayıtlarda sonu 81E ile biten cüzdana gönderildi.

Coinbase Prime’a yapılan transferler tek başına satış anlamına gelmiyor; aynı adresler saklama, varlık yönetimi ve olası işlem hazırlıkları için de kullanılabiliyor.

Bu nedenle söz konusu hareketler, BTC veya BNB’nin piyasada satıldığını tek başına kanıtlamıyor. Coinbase Prime, sıradan bir borsa cüzdanından farklı olarak hem saklama hem de kurumsal işlem hizmeti verebildiği için, bu tür girişler idari konsolidasyon ya da varlık yönetimi amacı da taşıyabiliyor.

Mini sözlük: Coinbase Prime, büyük yatırımcılar ve kurumlar için tasarlanmış saklama, işlem ve yürütme altyapısı sunan bir platformdur. ABD Marshals Service ise federal düzeyde el konulan varlıkların yönetimi ve tasfiyesinde görev alan resmi kurumlar arasında yer alır.

Varlık Miktar Yaklaşık değer BTC 833,599 71,56 milyon dolar BNB 40.285 31,63 milyon dolar

Bitcoin ve BNB’nin kaynağı

Zincir üstü veriler, 833,599 BTC’nin iki ayrı devlet kontrolündeki havuzdan geldiğini gösteriyor. Yaklaşık 568,7 BTC, Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin ile bağlantılı müsadere dosyasına bağlanırken, yaklaşık 264,9 BTC’nin 2016’daki Bitfinex saldırısıyla ilişkili olduğu görüldü.

Potapenko ve Turõgin dosyası, savcıların müşterilere sunulan işlem gücünün gerçeği yansıtmadığını ileri sürdüğü HashFlare operasyonuyla bağlantılı. İki sanık Şubat 2025’te suçunu kabul etti ve 400 milyon doların üzerindeki varlığı devretmeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı, bu varlıkların mağdurlara tazmin sürecinde kullanılmasının planlandığını açıkladı.

BNB tarafındaki varlıkların ise Alameda Research bağlantılı el koyma sürecinden geldiği belirlendi. Alameda Research, FTX iflas süreciyle bağlantılı işlem şirketi olarak biliniyor.

Stratejik Bitcoin Rezervi etkisi

Coinbase Prime’a yönelen transferler, ABD’nin Bitcoin politikasındaki son değişiklik nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Beyaz Saray, 6 Mart 2025 tarihli başkanlık kararnamesiyle Stratejik Bitcoin Rezervi’ni oluşturdu. Kararnameye göre bu rezerve yatırılan Bitcoin’lerin satılmaması, bunların ABD rezerv varlığı olarak tutulması öngörülüyor. Ancak mahkeme kararları, mağdur tazmini, kolluk faaliyetleri ve bazı yasal yükümlülükler için istisnalar bulunuyor.

Beyaz Saray, Stratejik Bitcoin Rezervi’ne yatırılan Bitcoin’lerin satılmayacağını, bunların ABD rezerv varlığı olarak korunacağını duyurdu.

Bu çerçevede zincir üstü hareketler, varlıkların hukuki veya muhasebesel statüsünü tek başına göstermiyor. Bir başka ifadeyle, bir Bitcoin transferinin gerçekleşmiş olması, o varlığın rezerve mi alındığını yoksa farklı bir idari süreçten mi geçtiğini doğrudan ortaya koymuyor.

Piyasada satış teyidi bulunmuyor

Mevcut veriler yalnızca transferin gerçekleştiğini ve Bitcoin’in Coinbase Prime bağlantılı adreslere ulaştığını doğruluyor. Tamamlanmış bir piyasa satışı ise henüz teyit edilmiş değil. ABD makamlarından resmi bir tasfiye açıklaması ya da zincir üstünde doğrudan satış yürütüldüğünü gösteren ek kanıt bulunmadan, bu hareketleri kesin satış işlemi olarak değerlendirmek mümkün görünmüyor.

Transfer sırasında Bitcoin yaklaşık 83.987 dolar, BNB ise 768 ile 779 dolar aralığında işlem görüyordu. Piyasa katılımcıları bundan sonraki süreçte hem hükümet bağlantılı cüzdanlardaki yeni hareketleri hem de Coinbase Prime tarafındaki olası devam transferlerini izliyor.