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  •   Bitcoin Nereye Koşacak? İşte BTC’nin Önündeki Kritik Destek ve Direnç Noktaları

Bitcoin Nereye Koşacak? İşte BTC’nin Önündeki Kritik Destek ve Direnç Noktaları

Özet

  • Bitcoin'in (BTC) fiyatı 27 bin dolar seviyesine yaklaşıyor, sipariş defterinde alım teklifleri ağırlıkta.
  • Kripto para piyasasında olumsuz dalgalara rağmen, Bitcoin'in fiyatı destek seviyelerini koruyarak yükseliş eğiliminde.
  • Bitcoin'in 26 bin 699 dolar direncini aşması, piyasa dinamiklerinin değişmesine ve 27 bin dolara doğru bir hareketle sonuçlanabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:29
16 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasasını son dönemde vuran olumsuz dalgalara rağmen Bitcoin‘in (BTC) fiyatı 27 bin dolar eşiğine aşmaya yakın görünüyor. Bitcoin’in sipariş defterindeki güncel görünüm alım teklifleri veya satın alma emirlerinin satış yapma teklifleri veya satış emirlerini önemli ölçüde aştığını gösteriyor. Satın alma tarafındaki ağırlık, talepteki güce işaret ediyor ve bu durum kripto para piyasasının yukarı yönlü bir yükseliş için hazırlandığının göstergesi olabilir.

Bitcoin’in Önündeki Kritik Direnç Noktaları

Bitcoin’in fiyatı 15 Eylül’de bir miktar düşüş momentumuyla karşı karşıya kaldı. En büyük kripto para gün içi en yüksek seviye olan 26 bin 699 doları geçemedi. Sonuç olarak kripto kralının fiyatı 26 bin 240 dolara kadar çekildi ancak bu seviye daha fazla düşüşün olmaması için şimdilik tampon görevi görüyor.

Dahası Bitcoin‘in fiyatı 26 bin 240 dolardaki desteğin üzerinde kalamayacak olursa bir sonraki destek seviyesi 26 bin dolar bölgesi olacak. Bu seviyeden olacak aşağı yönlü kırılma BTC’yi bir sonraki önemli destek seviyesi olan 25 bin 800 dolara yönlenmesiyle sonuçlanacak olsa da fiyatın 26 bin 699 dolar direncinin üzerine çıkması piyasa dinamiklerinin değişmesine ve 27 bin dolara doğru yönlü hareketle sonuçlanabilir.

Fiyat hareketinin yanı sıra Bitcoin’in piyasa değeri son 24 saatte yüzde 0,56 düşüşle 516 milyar dolara yerleşmiş durumda. Son 24 saatteki işlem hacmi ise yüzde 12,24 düşüşle 11.3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

BTC Teknik Analizi

BTC/USD fiyat grafiğinde, mevcut notu 0,03 olan ve yükseliş eğiliminde olan Chaikin Para Akışı (CMF) endeksi, satın alma baskısına işaret ediyor. CMF’nin 0,05’i aşmasıyla satın alma baskısı daha da güçlenecek.

Bununla birlikte 14,30 seviyesinde bulunan Göreceli Güç Endeksi‘ndeki (RSI) yükseliş, BTC’nin aşırı satımda olduğunu gösteriyor. Bu nedenle fiyattaki olası bir düşüş daha fazla yatırımcıyı piyasaya çekebilir. Göstergenin 20’nin üzerine çıkması satın almaya olan ilginin arttığını göstererek Bitcoin’in fiyatındaki yükselişi desteklemesi beklenebilir.

Kısa vadedeki düşüş baskısına rağmen Bitcoin’in fiyatı 27 bin dolar dolar seviyesine ulaşmak için güçlü kalmaya devam ediyor. Önemli destek ve olumlu göstergelerle en büyük kripto paranın önü açık görünüyor.

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