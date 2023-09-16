Aptos’un (APT) fiyatı orta vadeli bir yükseliş grafiği formasyonundan çıkmış görünüyor. Ancak pek de APT yatırımcılarının umduğu şekilde olmamış gibi görünüyor. Altcoin‘in fiyatı yukarı yönde hareket gerçekleştirmek yerine, kademeli olarak düşüşünün yansıdığı birkaç haftalık uzun bir aşağı yönlü hareket dönemine girmiş görünüyor. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca devam eden aşağı yönlü hareketin bir yansıması olarak, APT’nin fiyatı 3,20 dolara kadar düşüş riski barındırıyor.

Aptos Coin Yorum

APT’nin fiyatı geçtiğimiz hafta grafikler incelendiğinde birkaç yükselen bir düşen kama grafiğini barındıran formasyondan çıkmış görünüyordu. Ardından, fiyatı son 2 hafta içinde kademeli olarak düşmeye başlamadan önce birkaç gün belirli bir fiyat aralığında yeni bir harekete hazırlandı. Sonuç altcoin’in fiyatı, yaznın yazıldığı sırada işlem görmeye devam ettiği 5,40 dolarlık kilit destek seviyesinin altına doğru bir düşüş yaşadı. Tüm bunlara bağlı olarak APT, 3,20 dolarlık önemli destek seviyesine düşüş riskiyle karşı karşıya kaldı.

Bu düşüş olasılığı, APT’nin yakın zamanda ulaşılan 5,40 dolar seviyesinin üzerinde bir günlük mum oluşturabilmesine bağlı olarak geçersiz olabilir. Bundan sonra, devam eden alım desteği, kripto paranın fiyatını 8 dolara yükseltebilecek bir hareketi beraberinde getirebilir. Olası bir aşırı yükseliş hareketinde ise APT’nin fiyatı da 10 dolar seviyesine doğru yükselmeye devam edebilir.

Aptos Coin Geleceği

Yatırımcılar ve trader’lar APT’nin günlük grafiğindeki belirsiz hareketlere de dikkat etmek isteyebilirler. Bir yandan, MACD çizgisi yazının yazıldığı zamanda MACD Sinyal çizgisinin üzerinde yükselişe geçti. Bu arada, günlük RSI 45’in altındaydı ve bu da bir düşüş işareti olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, APT’nin grafiklerindeki genel eğilim yazım zamanında düşüş yönünde görünüyordu.

Daha kısa vadeli bir zaman diliminde incelendiğinde, APT bu dönemde 4 saatlik grafikte sürekli olarak daha düşük seviyelere hareket ettiği için son 24 saat içinde pozitif bir seyir de izledi. Bu yükseliş ivmesinin devam etmesi halinde, altcoin fiyatı önümüzdeki 24 saat içinde 5,4 dolar direncini aşmak için gereken desteği bulabilir.

Bunun yanı sıra, APT yatırımcıları önümüzdeki 48 saat içinde 4 saatlik bir mumu 5,40 doların üzerinde tutamazsa, son birkaç aydır grafiklerini belirsizleştiren uzun vadeli negatif eğilimi sürdürme riski altına da girebilir. Bu durumda, altcoin’in fiyatı daha önce bahsedilen 3,20 dolar desteğine kadar gerileyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.