ETH Yatırımcılarını İlgilendiriyor: Binance’in Bu Açıklamasına Dikkat
Bilindiği gibi ETH Merge yükseltmesinin yakın zamanda gerçekleşmesi planlanıyor ve bu doğrultuda Binance önemli bir açıklama yaptı.
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İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Ethereum’un proof of stake (PoS) modeline geçişini desteklemek için “Merge” sırasında ETH ve ERC-20 için para yatırma ve çekme işlemlerini askıya alacağını açıkladı.
ETH Yatırımcıları İçin Önemli
- Binance Perşembe günü yaptığı açıklamada, askıya alma işlemini “Bellatrix” konsensüs katmanı yükseltmesi için 6 Eylül’de ve “Paris” yürütme katmanı yükseltmesi için 15 Eylül’de yapacağını dile getirdi.
- Borsa, Merge sonrasında iki olası senaryo olduğunu ifade ediyor. Senaryo A: Yeni bir token oluşturulmazsa, Binance para yatırma ve çekme işlemlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatacak.
- Senaryo B: Zincirin yeni bir token yaratılarak iki rakip zincire bölünmesi olacak. Binance daha sonra, Paris yükseltmesinden önceki ETH bakiyelerinin anlık görüntüsüne dayanarak, çatallanmış token ile kullanıcıların hesaplarına “1:1 oranında” kredi verecek.
- Binance, yeni bir token oluşturulması durumunda, forklanmış tokenin aynı listeleme inceleme sürecinden geçeceğini söyledi.
- Merge, Ethereum blok zincirini mevcut proof of work (PoW) mekanizmasından, projeleri ölçeklendirmenin daha hızlı, daha enerji verimli ve daha güvenli bir yolu olan PoS modeline geçişini amaçlıyor.
- Ethereum Vakfı, ana ağ birleştirmesinin Bellatrix ve Paris yükseltmeleri olmak üzere iki adımda gerçekleşeceğini söyledi. Bellatrix yükseltmesi, Ethereum’un konsensüs katmanını birleşmeye hazır bir duruma getiriyor ve Paris yükseltmesi ağı PoW‘dan PoS‘a değiştirecek.
- Bu haberlerin ardından yükselişe geçen ETH, 14 Ağustos’ta 2.030 dolara kadar yükseldi. Düzeltme sonrasında ise yazının kaleme alındığı sırada ETH 1.654 dolardan işlem görüyor.