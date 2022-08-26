Bilindiği gibi ETH Merge yükseltmesinin yakın zamanda gerçekleşmesi planlanıyor ve bu doğrultuda Binance önemli bir açıklama yaptı.

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İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Ethereum’un proof of stake (PoS) modeline geçişini desteklemek için “Merge” sırasında ETH ve ERC-20 için para yatırma ve çekme işlemlerini askıya alacağını açıkladı.

ETH Yatırımcıları İçin Önemli

Binance Perşembe günü yaptığı açıklamada, askıya alma işlemini “Bellatrix” konsensüs katmanı yükseltmesi için 6 Eylül’de ve “Paris” yürütme katmanı yükseltmesi için 15 Eylül’de yapacağını dile getirdi.

Borsa, Merge sonrasında iki olası senaryo olduğunu ifade ediyor. Senaryo A: Yeni bir token oluşturulmazsa, Binance para yatırma ve çekme işlemlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatacak.

sonrasında iki olası senaryo olduğunu ifade ediyor. Senaryo A: Yeni bir token oluşturulmazsa, Binance para yatırma ve çekme işlemlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatacak. Senaryo B: Zincirin yeni bir token yaratılarak iki rakip zincire bölünmesi olacak. Binance daha sonra, Paris yükseltmesinden önceki ETH bakiyelerinin anlık görüntüsüne dayanarak, çatallanmış token ile kullanıcıların hesaplarına “1:1 oranında” kredi verecek.

Binance, yeni bir token oluşturulması durumunda, forklanmış tokenin aynı listeleme inceleme sürecinden geçeceğini söyledi.