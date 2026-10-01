Fomo’da günlük hacim 300 milyon dolara ulaştı: “Token planı yok, hedef halka arz”

Sosyal trading uygulaması Fomo App, yaklaşık 17 ayda 2,7 milyon kullanıcıya ulaşırken büyümesini yatırımcıların yalnızca işlemlerini değil, kararlarının arkasındaki gerekçeleri de paylaşmasına dayandırıyor. Şirketin kurucu ortağı Park Se-yong, platformun tokenlaştırılmış hisse senetleri ve gerçek dünya varlıklarına açılmayı planladığını, uzun vadeli hedefinin ise kendi tokenını çıkarmak yerine halka arz olduğunu söyledi.

Park, 1 Ekim’de Bloomingbit’e verdiği röportajda, tek bir token almak için uygulamaya gelen kullanıcıların işlem sonrasında ne yapacaklarını bilemeyebildiğini belirtti. Bu kullanıcıların bazen yalnızca tanıdıkları coinlerde işlem yapmayı sürdürdüğünü, bazen de tüm paralarını çektiğini anlatan Park’a göre, yatırımcıların birbirlerinin işlemlerini ve düşüncelerini görebildiği şeffaf bir ortam, piyasayı daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Geçen yıl mayıs ayında genel kullanıma açılan Fomo’nun eylül ayındaki günlük spot işlem hacmi yaklaşık 250 milyon ila 300 milyon dolar arasında gerçekleşti. Sürekli vadeli işlemlerde günlük hacim yaklaşık 10 milyon dolar olurken, son 30 gündeki işlem ücreti geliri 31,87 milyon dolara ulaştı. Bu tutar, Pump.fun’ın aynı dönemdeki seviyesinin yaklaşık yüzde 60’ına karşılık geliyor. Şirketin erken aşama yatırımları dahil topladığı toplam finansman ise 94 milyon dolara yükseldi.

İşlemler Kadar Yatırım Kararlarının Gerekçeleri de Öne Çıkıyor

Park, Fomo’yu bir borsadan ziyade kullanıcıların işlem yapabildiği sosyal bir platform olarak tanımlıyor. Şirket kendi piyasasını işletmek yerine emirleri farklı merkeziyetsiz likidite havuzları ve hizmet sağlayıcılarına yönlendiriyor. Bu yapı, kullanıcıların merkezi bir borsada listelenmesini beklemeden zincir üzerinde işlem gören varlıklara erişmesini amaçlıyor.

Solana, Base, BNB Chain ve Robinhood Chain dahil yedi ağı destekleyen uygulama, zincirler arasında varlık aktarımında gereken köprüleme işlemlerini de yönetiyor. Böylece kullanıcıların varlıklarını farklı ağlar arasında elle taşıma ihtiyacı azalıyor.

Platformun temel farkı, işlem yapma ve bilgiye ulaşma süreçlerini aynı yerde birleştirmesi. Kullanıcılar diğer yatırımcıların alım satımlarını gerçek zamanlı takip edebiliyor ve bildirim alabiliyor. Bir varlık satın aldıktan sonra yatırım gerekçelerini yazabiliyor, ilgili haberleri veya X paylaşımlarını ekleyebiliyor. Uygulama ayrıca kripto paralar, hisse senetleri ve önemli ekonomik gelişmeleri kapsayan günlük özetler sunuyor.

Fomo, bu yapıyı yorum ve soru özellikleriyle genişletmeyi planlıyor. Kullanıcıların yatırım görüşlerine farklı bakış açıları sunması, varsayımları sorgulaması ve birbirleriyle tartışabilmesi hedefleniyor. Park’a göre amaç, yüksek getiri sağlayan yatırımcıların işlemlerini kopyalamanın ötesine geçerek kararların arkasındaki düşünceyi inceleyebilmek.

İşlemlerin ve kazançların herkese açık gösterilmesinin aşırı spekülasyonu teşvik edip etmeyeceği sorusuna ise Park, yatırımcı eğitimini öne çıkararak yanıt verdi. Önceliklerinin hangi varlıkların mevcut olduğunu ve insanların bunları neden aldığını anlamaya yardımcı olmak olduğunu belirten Park, kullanıcıların kendi değerlendirmelerini yaparak karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Şirket, işlem sürecini kolaylaştırmak için Solana ağındaki gas ücretlerini de kullanıcılar adına karşılıyor. Bu maliyetin bir kısmı işlem ücretleriyle dengelenirken Park, temel amaçlarının küçük yatırımcılardan gelir elde etmek olmadığını söyledi. Diğer ağlarda dış hizmet sağlayıcılarına bağımlılık nedeniyle maliyetleri kontrol etmenin daha zor olduğunu belirten Park, buna rağmen gas ücretlerini karşılamayı sürdürmek istediklerini ifade etti. Ona göre blockchain uygulamaları, geleneksel finans uygulamalarıyla karşılaştırılabilir bir kullanım deneyimi sunmalı.

Memecoinlerden Yeni Varlıklara: Uzun Vadeli Hedef Halka Arz

Fomo’daki işlemlerin yaklaşık yüzde 50’sini halen memecoinler oluşturuyor. Şirket, ürün yelpazesini tokenlaştırılmış hisse senetleri, gerçek dünya varlıkları (RWA), büyük kripto paralar ve stablecoin temelli getiri ürünleriyle genişletmeyi planlıyor.

Bütün ürünleri kendisi ihraç etmek yerine uzman sağlayıcılarla çalışmayı hedefleyen Fomo, varlıkları zincire taşıyan şirketlerle kullanıcılar arasında bir dağıtım kanalı olarak konumlanmak istiyor. Park, iş ortaklarında mevzuata uyum sistemleri ve yeterli likidite aradıklarını belirtti.

Şirketin uzun vadeli rekabet avantajının ürün sayısından çok kullanıcılar arasındaki ilişkilerden geleceğini düşünen Park, yatırımcıların hisse senetleri veya RWA gibi ilgi duydukları alanlarda sonuç üreten kişileri bulabilmesini istiyor. Bu kişilerin işlemlerinin ve değerlendirmelerinin şeffaf biçimde incelenebilmesi, platformun sosyal yapısının merkezinde yer alıyor.

Fomo’nun kendi tokenını çıkarma planı bulunmuyor. Park, erken aşamadaki bir şirketin hem hizmeti hem de tokenı yönetmesinin kaynaklarını iki ayrı işe bölmesine neden olacağını söyledi. Bunun yerine şirket, kullanıcıların Fomo’nun büyümesine hisse senetleri üzerinden katılabileceği bir halka arzı hedefliyor.

Güney Kore’de ise yerel şirket kurma veya ortaklık geliştirme konusunda henüz somut bir plan yok. Park, ziyaretinin bir genişleme duyurusundan ziyade yatırımcılar, şirketler ve medya kuruluşlarıyla görüşerek pazarı anlamaya odaklandığını belirtti. Ülkede belirli tokenlar ve projeler etrafında oluşan güçlü toplulukların dikkatini çektiğini söyleyen Park, bu kullanıcıların deneyimlerini ve karşılaştıkları güçlükleri daha iyi anlamak istiyor.

Park’a göre zincir üzerinde işlem yapmak her yatırımcı için zorunlu bir ihtiyaç değil. Fomo, erişilmesi zor varlıklara ulaşmak isteyenlere yardımcı olabilir; ancak ilk adım, kullanıcıların gerçekten hangi sorunlarla karşılaştığını belirlemek. Şirketin mevcut yönünü de kullanıcıları ve deneyimlerini anlama çabası şekillendiriyor.