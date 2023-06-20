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SOL, ETH Grafik Yorum! Ethereum ve Solana Geleceği!

Özet

  • ETH fiyatı 1.766 doları aşmaya çalışıyor.
  • SOL Coin eğer satışlar devam ederse 10 dolara kadar düşebilir.
  • Solana topluluğu kan kaybetmeye devam ediyor ve bu uzun vadede hiç iyi değil.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:52
20 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto kralı son gelen haberlerin ardından SEC baskını hafifletti. Ancak artan BTCD altcoinler için pek iyi görünmüyor. Geçmişte BTCD artışının %70 üstüne kadar çıktığını gördüğümüz için durum endişe verici. Öte yandan uzun vadede BTC yükselişi bir noktada hakimiyeti düşeceği için altcoinlerde de devasa patlamalara zemin hazırlayabilir. Peki ETH ve SOL Coin özelinde güncel görünüm ne?

ETH Yorum ve Geleceği

ETH boğalarının toparlanma girişimleri 20 günlük EMA’da (1.766 dolar) satışlarla karşılanıyor. Fakat BTC tarafındaki güçlü duruş 1.700 dolar desteğinin korunmasına yardımcı olduğu için altcoin kralında ümitler tükenmiş değil. Fiyat 1.700 dolardan yukarı dönerse, ETH/USDT çifti tekrar 20 günlük EMA’nın üzerine çıkmaya çalışacaktır. Bu gerçekleşirse, kısa vadeli düzeltici aşamanın sona ermiş olabileceğine işaret edecektir. Parite önce 1.928 ve sonrasında 2.000 doları hedefleyebilir.

Ancak desteğin kaybı halinde 1.600 ve 1.352 dolar desteklerine düşüş görebiliriz. BTC şimdilik 27.000 dolar üstünü hedeflediği için durum pozitif. ETH fiyatı BTCD agresif biçimde artsa da diğer altcoinlere nispeten daha az baskı görebilir.

Uzun vadede negatif enflasyonu ve ağdaki akıllı sözleşme sayısındaki devam eden artık 5 haneli fiyat hayali kuranları motive ediyor.

SOL Coin Yorum ve Geleceği

SOL Coin yatırımcıları 16,18 dolar seviyesini aşamıyor. Ayılar fiyatı 15,28 doların altına çekmeye çalışıyor. Bunu yaparlarsa, SOL/USDT çifti 14,06 ve 12,8 dolar desteklerine kadar gevşeyebilir.  Bu dikkat edilmesi gereken önemli bir seviye çünkü eğer kırılırsa parite 10 doları hedefleyecektir. Boğalar eğer güç toplayabilirse 16,18 ile 20 günlük EMA (17,03 dolar) arasındaki bölgenin üzerinde bir kırılma olacaktır. Bu 18,7 dolar bölgesinin testi için oldukça önemli.

Uzun vadede Solana topluluğu ciddi anlamda kan kaybetmiş durumda. Birçok sorun var ve bunların aşılması kolay görünmüyor.

  • Ağdaki toplam kilitli değer (TVL) artmıyor. TVL büyüklüğüne göre 10’uncu sırada oyalanan Solana ismi az bilinen ağların bile altına indi.
  • SOL Coin fiyat düşüşü NFT holderları adeta biçti. Ağdaki çoğu proje yatırımcılarını mağdur etti ve fon bulup ürünlerini sunamıyorlar.
  • Ağ küçülüyor, APT gibi alternatifler SOL Coin hikayesini sıradanlaştırıyor.

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