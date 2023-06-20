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Haziran ayı kripto para yatırımcılarına birçok sürpriz getirdi ve daha fazlasının yolda olup olmadığını da bilmiyoruz. ADA Coin gibi birçok popüler kripto para SEC’in vurduğu darbeden sonra önemli ölçüde kan kaybetti. Peki bu ADA Coin için artık yolun sonu mu? Fiyatın yeniden yükselişe geçme ihtimali var mı?

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) fiyatı Haziran 2023’te %32 geriledi. ADA’nın Robinhood ve Bakkt tarafından yakın zamanda delist edilmesi Cardano’nun kötü performansında merkezi bir rol oynadı. Üstelik ADA Coin’in geliştirme ve ekosistemini genişletme konusunda çok fazla sorunu var. Robinhood, Etoro ve Bakkt gibi önde gelen borsaların ADA Coin’i borsadan dışlaması kadar önemli bu sorun uzun vadede altcoinin geleceğini olumsuz etkiliyor.

Menkul kıymet ilanı, delist duyuruları ve ADA Coin’in kendine özgü sorunları bir yana ADA Coin fiyatı paniğin de kurbanı oldu. On-chain veriler ADA’nın %32’lik fiyat düzeltmesinin büyük ölçüde likidite sıkışıklığından ziyade yatırımcıların panik satışlarından kaynaklandığını gösteriyor.

ADA Coin Yorum

İlk olarak, ADA’yı listeden çıkaran üç borsadan hiçbiri işlem hacmine göre ilk 20 sıradaki kripto borsaları arasında yer almıyor. Daha da önemlisi, satın alma emirlerinin artan hacmi, ADA’nın talepte önemli bir bozulma yaşamadığını gösteriyor.

Borsa Piyasa Derinliği grafiği hacim bakımından yoğun borsaların emir defterlerinden gerçek zamanlı veriler alarak bir varlığın talep ve arz seviyelerinin anlık görüntüsünü sağlar. Mevcut durumda, yatırımcılar 76,6 milyon ADA coin satın almak için emir açmış durumda. Bu arada, düşüş eğilimli traderlar yalnızca 46,9 milyon coin listeledi. Bu durum, son zamanlardaki yasal endişelere rağmen Cardano‘nun hala sağlıklı bir piyasa talebi çektiğini göstermektedir.

Tipik olarak, bir varlığa olan talep piyasa arzını bu kadar büyük bir farkla geride bıraktığında traderlar daha yüksek fiyatlar talep etmeye teşvik edilir. Bu durum beklendiği gibi gerçekleşirse, alıcıların rekabet etmeye başlaması ve ADA Coin fiyatının kısa vadede 0,3 dolara ulaşması ihtimal dahilindedir.

ADA Coin fiyatının ilk olarak 0,25 dolar bölgesinden uzaklaşıp 0,27 doları desteğe dönüştürmesi gerekiyor.