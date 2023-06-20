Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Kriptoda Alım Fırsatı Mı? Cardano (ADA) Coin 0,3 Dolar Olur Mu?

Özet

  • ADA Coin fiyat düşüşü panik satışlarından beslendi.
  • Delist kararları ADA Coin için ciddi bir likidite sorunu doğurmadı.
  • Boğalar fiyatı 0,3 dolara taşıyabilir.
  • Piyasalara etkisi: Nötr
17:00
20 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Haziran ayı kripto para yatırımcılarına birçok sürpriz getirdi ve daha fazlasının yolda olup olmadığını da bilmiyoruz. ADA Coin gibi birçok popüler kripto para SEC’in vurduğu darbeden sonra önemli ölçüde kan kaybetti. Peki bu ADA Coin için artık yolun sonu mu? Fiyatın yeniden yükselişe geçme ihtimali var mı?

İçerik Rehberi

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) fiyatı Haziran 2023’te %32 geriledi. ADA’nın Robinhood ve Bakkt tarafından yakın zamanda delist edilmesi Cardano’nun kötü performansında merkezi bir rol oynadı. Üstelik ADA Coin’in geliştirme ve ekosistemini genişletme konusunda çok fazla sorunu var. Robinhood, Etoro ve Bakkt gibi önde gelen borsaların ADA Coin’i borsadan dışlaması kadar önemli bu sorun uzun vadede altcoinin geleceğini olumsuz etkiliyor.

Menkul kıymet ilanı, delist duyuruları ve ADA Coin’in kendine özgü sorunları bir yana ADA Coin fiyatı paniğin de kurbanı oldu. On-chain veriler ADA’nın %32’lik fiyat düzeltmesinin büyük ölçüde likidite sıkışıklığından ziyade yatırımcıların panik satışlarından kaynaklandığını gösteriyor.

ADA Coin Yorum

İlk olarak, ADA’yı listeden çıkaran üç borsadan hiçbiri işlem hacmine göre ilk 20 sıradaki kripto borsaları arasında yer almıyor. Daha da önemlisi, satın alma emirlerinin artan hacmi, ADA’nın talepte önemli bir bozulma yaşamadığını gösteriyor.

Borsa Piyasa Derinliği grafiği hacim bakımından yoğun borsaların emir defterlerinden gerçek zamanlı veriler alarak bir varlığın talep ve arz seviyelerinin anlık görüntüsünü sağlar. Mevcut durumda, yatırımcılar 76,6 milyon ADA coin satın almak için emir açmış durumda. Bu arada, düşüş eğilimli traderlar yalnızca 46,9 milyon coin listeledi. Bu durum, son zamanlardaki yasal endişelere rağmen Cardano‘nun hala sağlıklı bir piyasa talebi çektiğini göstermektedir.

Tipik olarak, bir varlığa olan talep piyasa arzını bu kadar büyük bir farkla geride bıraktığında traderlar daha yüksek fiyatlar talep etmeye teşvik edilir. Bu durum beklendiği gibi gerçekleşirse, alıcıların rekabet etmeye başlaması ve ADA Coin fiyatının kısa vadede 0,3 dolara ulaşması ihtimal dahilindedir.

ADA Coin fiyatının ilk olarak 0,25 dolar bölgesinden uzaklaşıp 0,27 doları desteğe dönüştürmesi gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
İlgili Yazılar
Fiyat Dipte Mi? Cardano (ADA) Coin Bugün Neden Düştü?
Fiyat Dipte Mi? Cardano (ADA) Coin Bugün Neden Düştü?
Cardano (ADA) Yeniden Yeşil Işığı Yaktı: ADA İçin 2022 Benzeri Boğa mı Geliyor?
Cardano (ADA) Yeniden Yeşil Işığı Yaktı: ADA İçin 2022 Benzeri Boğa mı Geliyor?
SEC’in Vurduğu Cardano İçin Sırada Ne Var? Teknik ADA’da Bu Senaryoya İşaret Ediyor!
SEC’in Vurduğu Cardano İçin Sırada Ne Var? Teknik ADA’da Bu Senaryoya İşaret Ediyor!
SON DAKİKA: ABD’li Dev Kripto Para Şirketi, Popüler 3 Altcoini Delist Ediyor !
SON DAKİKA: ABD’li Dev Kripto Para Şirketi, Popüler 3 Altcoini Delist Ediyor !
Herkes Bu Altcoini ve Düşüşü Konuşuyor: Milyonların Takip Ettiği Altcoin’in CEO’sundan “Kayıp” Açıklaması!
Herkes Bu Altcoini ve Düşüşü Konuşuyor: Milyonların Takip Ettiği Altcoin’in CEO’sundan “Kayıp” Açıklaması!
Daha Yeni Uyarmıştık! Dev Altcoin İlk Hedefe Geldi! Sırada Ne Var?
Daha Yeni Uyarmıştık! Dev Altcoin İlk Hedefe Geldi! Sırada Ne Var?
Ayının Kripto Kahini İddialı! 6 Ay Sonra Yine Bildi!
Ayının Kripto Kahini İddialı! 6 Ay Sonra Yine Bildi!
3 Popüler Altcoin Yatırımcısına Kötü Haber: ABD’li Dev Borsa, Kararını Açıkladı
3 Popüler Altcoin Yatırımcısına Kötü Haber: ABD’li Dev Borsa, Kararını Açıkladı
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023