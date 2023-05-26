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Makrodaki gelişmeler ve ABD borç tavanı krizi kripto para piyasasını satış baskısı altında tutmaya devam ediyor. En büyük kripto para Bitcoin (BTC) 25 Mayıs’ta 26 bin dolara kadar çekilirken altcoin’lerde de sert düşüşler gözlemlendi. Bu noktada yatırımcıların merakla takip ettikleri Cardano’nun ADA’sı ve Solana’nın SOL’u için fiyat analizi yaptı. Hazırsanız “ADA Coin Fiyat Analizi ve Solana Yorumları” başlıklı yazımıza başlayalım.

ADA Coin Fiyat Analizi

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı verilere göre, 12.46 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 7’nci kripto para olan Cardano‘nun ADA coin’i son 24 saatte yüzde 0,21 düşüşle 0,3575 dolardan işlem görüyor.

Cardano’nun haftalık fiyat grafiği üzerinde Fibonacci temel destek/direnç dirençlerini saptayan araç kullanılarak bir teknik okuma yapıldığında ADA‘nın önündeki sıralı direnç seviyelerinin 0,3764 dolar, 0,3806 dolar ve 0,3876 dolarda olduğu görülüyor. ADA coin için sıralı destek seviyeleri ise 0,3512 dolar, 0,3582 dolar ve 0,3624 dolarda.

Söz konusu destek ve direnç seviyelerinden herhangi bir aşağı ya da yukarı kırılım yorumu yapabilmek için haftalık mum kapanışının beklenmesi gerekiyor.

Solana Yorumları

2022’nin Kasım ayında iflas etmesiyle kripto para dünyasında şok dalgalarına neden olan FTX borsasının ardından tartışmaların odağı haline gelen Solana da diğer altcoin’lerle birlikte satış baskısı altında hareket etmeye devam ediyor. CMC verileri SOL‘un son 24 saatte yüzde yüzde 0,37 düşüşle 19,30 dolardan el değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Haftalık Solana fiyat grafiği üzerinde Fibonacci temel destek/direnç seviyelerini saptayan araç kullanılarak bir teknik okuma yapıldığında, popüler altcoin’in önündeki sıralı direnç seviyelerinin 21,164 dolar, 21,492 dolar ve 22,023 dolarda olduğu görülüyor. SOL fiyatına en yakın sıralı destek seviyeleri ise 19,243 dolar, 19,774 dolar ve 20,102 dolarda.

Tıpkı ADA’da olduğu gibi Solana fiyatı için de söz konusu destek ve direnç seviyelerinden herhangi bir kırılım yorumu yapabilmek için haftalık mum kapanışının beklenmesi gerekiyor.