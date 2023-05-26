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  •   Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Özet

  • Kripto para piyasası güne yükseliş ile başladı.
  • Bitcoin, kaydettiği son değer artışlarıyla birlikte 26.400 dolar seviyelerine ulaştı.
  • Piyasadaki bu son durumu değerlendiren analist, BTC'nin yükselişlere devam edebilmesi adına yakın vadede 26.600 dolar seviyesini aşması gerektiğini öne sürdü.
14:57
26 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in güne %1’e yakın bir değer artışı ile başlamasıyla beraber yeniden yükselişe geçti. Bitcoin (BTC), kaydettiği son yükselişlerin ardından 26.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,11 trilyon dolara ulaştı. Piyasadaki bu son durumu değerlendiren analist, BTC adına kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin, Güne Yükseliş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 26.400 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle güne yükseliş ile başladı ve kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,11 trilyon dolara yükseldi.

CMC verilerine göre son 24 saatte %1,5’lik bir yükseliş kaydeden Ethereum (ETH) ise 1815 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite, sabah saatlerinden bu yana nispeten düşük seviyelerde seyretti. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 35 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto para piyasasındaki son durumu ve güncel teknik görünümleri değerlendiren analist Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, lider kripto para birimi Bitcoin‘in kritik direnç seviyesinin altına konsolide olmaya devam ettiğini belirtti ve Bitcoin’in yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabilmesi adına aşması gereken fiyat seviyelerine işaret ederek olası senaryolara değindi.

Bitcoin’in yükselişlerine devam edebilmesi adına yakın vadede 26.600 dolar direncini aşması gerektiğini öne süren analist, 26.600 dolar fiyat seviyelerinin aşılmasıyla birlikte BTC‘nin yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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