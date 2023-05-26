Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Benjamin Cowen, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) en büyük faydalanıcı olarak ortaya çıktığı kripto para piyasasında paranın yeniden tahsisinin gerçekleştiğini belirterek altcoin yatırımcıları için çöküş uyarısında bulundu.
Kripto para analisti Benjamin Cowen, insanların “mavi çip” olarak nitelendirdiği Bitcoin lehine paralarını altcoin’lerden çıkarmalarının en büyük kripto paranın piyasa üzerindeki hakimiyetinin arttığını belirtti.
Cowen’a göre en büyük altcoin Ethereum (ETH) bile, insanlar en büyük kripto paraya yönelmesiyle Bitcoin karşısında değer kaybediyor:
Altcoin piyasası şu anda hiç likit değil ve insanlar mavi çipin göreceli güvenliğine akın ediyor. Bunun sonucunda Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyetini daha yükseğe doğru gidiyor. Kısacası altcoin piyasasındaki para Ethereum ve Bitcoin’e kayıyor. Teoride, ETH de BTC karşısında değer kaybetmesi gerekiyor. Bu durumda Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyeti artar ve altcoin piyasası likiditesi pahasına Bitcoin/ABD doları değerlemesini artırır. Bir noktada, altcoin piyasası likiditesi artık Bitcoin fiyatını destekleyemez ve Bitcoin’in düşmeye başlamasıyla altcoin piyasası daha da harap olur.
Cowen, mevcut makroekonomik ortamdan dolayı Bitcoin’in şu anda altcoin‘lerden daha cazip olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
Likiditesi düşük varlıklardan gelen bu likiditenin likiditesi yüksek varlıkların göreceli güvenliğine sığındığı bir dinamiğe sahibiz ki bu kesinlikle doğru. Çünkü ekonomik belirsizlik dönemlerinde böyle olur ki sanırım bu dönemler her zaman belirsizdir. Ancak tersine dönmüş getiri eğrisi, yüksek enflasyon, 40 yıldır görmediğimiz kadar şahin bir Federal Reserve (Fed) gibi konuşulacak pek çok makro konunun olduğu bu gibi dönemlerde, insanlar bu varlık sınıfı içindeki mavi çipin göreceli güvenliğine sığınacaklardır. Kripto para piyasasında olmayan insanlar Bitcoin’e mavi çip deme fikrini alaya alıyorlar ama bu tamamen ilgilendiğiniz varlık sınıfı içinde mavi çipin ne olarak kabul edildiğiyle ilgili ve kripto para piyasasının mavi çipli varlığı Bitcoin’dir.