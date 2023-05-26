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Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Benjamin Cowen, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) en büyük faydalanıcı olarak ortaya çıktığı kripto para piyasasında paranın yeniden tahsisinin gerçekleştiğini belirterek altcoin yatırımcıları için çöküş uyarısında bulundu.

Altcoin Piyasası İçin “Harap Olacaklar” Uyarısında Bulundu

Kripto para analisti Benjamin Cowen, insanların “mavi çip” olarak nitelendirdiği Bitcoin lehine paralarını altcoin’lerden çıkarmalarının en büyük kripto paranın piyasa üzerindeki hakimiyetinin arttığını belirtti.

Cowen’a göre en büyük altcoin Ethereum (ETH) bile, insanlar en büyük kripto paraya yönelmesiyle Bitcoin karşısında değer kaybediyor:

Altcoin piyasası şu anda hiç likit değil ve insanlar mavi çipin göreceli güvenliğine akın ediyor. Bunun sonucunda Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyetini daha yükseğe doğru gidiyor. Kısacası altcoin piyasasındaki para Ethereum ve Bitcoin’e kayıyor. Teoride, ETH de BTC karşısında değer kaybetmesi gerekiyor. Bu durumda Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyeti artar ve altcoin piyasası likiditesi pahasına Bitcoin/ABD doları değerlemesini artırır. Bir noktada, altcoin piyasası likiditesi artık Bitcoin fiyatını destekleyemez ve Bitcoin’in düşmeye başlamasıyla altcoin piyasası daha da harap olur.

“Bitcoin, Altcoin’lerden Daha Cazip”

Cowen, mevcut makroekonomik ortamdan dolayı Bitcoin’in şu anda altcoin‘lerden daha cazip olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı: