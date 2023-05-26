Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


4 Veri Tamam Diyor! Kripto Paralar Buraya Gidecek!

Özet

  • STH karlılığı trend değişiminin yakında gerçekleşebileceği söylüyor.
  • Yükseliş için dipte olan BTC ağ hareketliliğinin artması gerekiyor.
  • Bitcoin 26.500 doları destek olarak korumalı.
16:23
26 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı bugün gelen yüksek PCE verisinin ardından negatif seyrini devam ettiriyor ve 26.600 dolar aşılamadı. Altcoin yatırımcıları bu belirsizlik ortamında daha fazla kayıp yaşadı. 4 kritik veri kripto paraların nereye gideceğiyle ilgili yatırımcılara fikir verebilir. Şimdi gelin kısa ve orta vadeli beklentileri ele alalım.

Kripto Paralar Yorum

Glassnode‘un baş on-chain analisti Checkmate, 26 Mayıs’ta yaptığı piyasa değerlendirmesinde bir hesaplaşmaya dikkat çekti. Önemli trend çizgilerinin yakınında mücadele eden BTC/USD, bu ay giderek artan sayıda uzun vadeli piyasa katılımcısını endişelendiriyor. 155 günden az BTC tutan kısa vadeli yatırımcılar (STH) karlarının sıfırlandığını görebilir.

Checkmate bunun 2023 boğa rallisinin devamı için gerekli bir düzeltme olduğunu savunuyor. STH-MVRV şu anda 1,022 seviyesinde ve 1,0 değeri yaklaşık 26.500 dolara denk geliyor.

“Boğa piyasalarında, bu seviye sağlam bir psikolojik destek sunmalıdır. Bu seviyenin altında işlem yapabiliriz, ancak yukarı yönlü devamlılığı haklı çıkarmak için hızlı bir toparlanma gerekli olacaktır”.

Fiyat şimdilik bu bölgenin altında ancak analiste göre buradan hızlı bir yükseliş başlamalı.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Glassnode’un tanımladığı şekliyle STH-SOPR, harcanan çıktıların karlılığını ölçen bir “satılan fiyata karşı ödenen fiyat” metriğidir. Bu metrik hali hazırda negatife döndü ve kısa vadeli yatırımcıların artık zararı hissetmeye başladığını görüyoruz.

“STH’nin kayıpları YALNIZCA yerel üst alıcılardan sağlanabilir ve sezgisel olarak, üst alıcıların yerel dibi sattığını görmek istiyoruz. FOMO sıçrama tepkisini yaratan da budur”.

Momentum, Bitcoin‘in fiyat toparlanmasının başladığı Ocak 2023’ten bu yana devam eden “yeşil” evresinden geri çekiliyor.

“STH Kar/Zarar momentumu, piyasa rejimindeki ve trendindeki hızlı değişiklikleri tespit etmek için tasarlanmış bir araçtır. Son derece duyarlıdır. Bu şey kırmızıya dönmeye başlarsa, bu daha derin bir düzeltmenin oyunda olduğuna dair erken bir sinyal olacaktır. Sürekli olarak, genellikle ilk kırılma gerçekleşmeden önce trendlerin tersine döndüğünün sinyalini vermiştir.”

Checkmate son olarak coin hareketsizliğine dikkat çekiyor. Bu da boğaların gerçekten yükseliş isterse varlıklarını hareket ettirmesi gerektiğini söylüyor.

Tarihsel veriler eğer çok büyük bir kaos ortamı yaşamayacaksak Bitcoin fiyatıyla birlikte kripto paraların yukarı yönlü hareketini başlatabileceğini söylüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
İlgili Yazılar
Hafta Sonu Bitcoin ve Ethereum Kaç Dolar Olabilir?
Hafta Sonu Bitcoin ve Ethereum Kaç Dolar Olabilir?
Morgan Stanley Stratejisti Uyardı! Kripto Para ve Hisse Senetlerine Dikkat!
Morgan Stanley Stratejisti Uyardı! Kripto Para ve Hisse Senetlerine Dikkat!
Yıllar Sonra İkinci Kez Oldu! Uzmanlar Bu Altcoin’de Yeşil Mumlar Bekliyor!
Yıllar Sonra İkinci Kez Oldu! Uzmanlar Bu Altcoin’de Yeşil Mumlar Bekliyor!
Bitcoin Yatırımcılarının Gizemli Hareketleri! Bu Kişiler Hala Nasıl Karda?
Bitcoin Yatırımcılarının Gizemli Hareketleri! Bu Kişiler Hala Nasıl Karda?
Kriptoda Şimdi Ne Olacak? Uzmanların Güncel Bitcoin Tahmini!
Kriptoda Şimdi Ne Olacak? Uzmanların Güncel Bitcoin Tahmini!
Kripto Paralar İçin 1 Haziran Kilometre Taşı Olabilir!
Kripto Paralar İçin 1 Haziran Kilometre Taşı Olabilir!
Trump’ın Rakibi Karışık Duygular İçerisinde! Kripto Para Savunucusu Mu Yoksa Sadece Öyle Mi Görünüyor?
Trump’ın Rakibi Karışık Duygular İçerisinde! Kripto Para Savunucusu Mu Yoksa Sadece Öyle Mi Görünüyor?
JPMorgan Analistlerinin Bitcoin, Ethereum ve Altın Tahmini!
JPMorgan Analistlerinin Bitcoin, Ethereum ve Altın Tahmini!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023