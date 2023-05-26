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Bitcoin fiyatı bugün gelen yüksek PCE verisinin ardından negatif seyrini devam ettiriyor ve 26.600 dolar aşılamadı. Altcoin yatırımcıları bu belirsizlik ortamında daha fazla kayıp yaşadı. 4 kritik veri kripto paraların nereye gideceğiyle ilgili yatırımcılara fikir verebilir. Şimdi gelin kısa ve orta vadeli beklentileri ele alalım.

Kripto Paralar Yorum

Glassnode‘un baş on-chain analisti Checkmate, 26 Mayıs’ta yaptığı piyasa değerlendirmesinde bir hesaplaşmaya dikkat çekti. Önemli trend çizgilerinin yakınında mücadele eden BTC/USD, bu ay giderek artan sayıda uzun vadeli piyasa katılımcısını endişelendiriyor. 155 günden az BTC tutan kısa vadeli yatırımcılar (STH) karlarının sıfırlandığını görebilir.

Checkmate bunun 2023 boğa rallisinin devamı için gerekli bir düzeltme olduğunu savunuyor. STH-MVRV şu anda 1,022 seviyesinde ve 1,0 değeri yaklaşık 26.500 dolara denk geliyor.

“Boğa piyasalarında, bu seviye sağlam bir psikolojik destek sunmalıdır. Bu seviyenin altında işlem yapabiliriz, ancak yukarı yönlü devamlılığı haklı çıkarmak için hızlı bir toparlanma gerekli olacaktır”.

Fiyat şimdilik bu bölgenin altında ancak analiste göre buradan hızlı bir yükseliş başlamalı.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Glassnode’un tanımladığı şekliyle STH-SOPR, harcanan çıktıların karlılığını ölçen bir “satılan fiyata karşı ödenen fiyat” metriğidir. Bu metrik hali hazırda negatife döndü ve kısa vadeli yatırımcıların artık zararı hissetmeye başladığını görüyoruz.

“STH’nin kayıpları YALNIZCA yerel üst alıcılardan sağlanabilir ve sezgisel olarak, üst alıcıların yerel dibi sattığını görmek istiyoruz. FOMO sıçrama tepkisini yaratan da budur”.

Momentum, Bitcoin‘in fiyat toparlanmasının başladığı Ocak 2023’ten bu yana devam eden “yeşil” evresinden geri çekiliyor.

“STH Kar/Zarar momentumu, piyasa rejimindeki ve trendindeki hızlı değişiklikleri tespit etmek için tasarlanmış bir araçtır. Son derece duyarlıdır. Bu şey kırmızıya dönmeye başlarsa, bu daha derin bir düzeltmenin oyunda olduğuna dair erken bir sinyal olacaktır. Sürekli olarak, genellikle ilk kırılma gerçekleşmeden önce trendlerin tersine döndüğünün sinyalini vermiştir.”

Checkmate son olarak coin hareketsizliğine dikkat çekiyor. Bu da boğaların gerçekten yükseliş isterse varlıklarını hareket ettirmesi gerektiğini söylüyor.

Tarihsel veriler eğer çok büyük bir kaos ortamı yaşamayacaksak Bitcoin fiyatıyla birlikte kripto paraların yukarı yönlü hareketini başlatabileceğini söylüyor.