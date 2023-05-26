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ABD ekonomik, siyasi, askeri anlamda dünyanın en güçlü ülkesi ve bu gücü ona birçok avantaj sağlıyor. Mesela dilediği kadar dolar basarak borcunu ödeyebilir ve bu bastığı paranın karşılığı yine Amerika’dır. Siyasi ve askeri gücünün getirdiği en büyük avantaj ekonomik gücü olsa da bugünlerde bir ilkin yaşanıp yaşanmayacağı tartışılıyor.

ABD Borç Tavanı ve Temerrüt

Bugün itibariyle ABD Hazine’sinin ödemeler için 50 milyar dolardan az nakdi kaldı. Eğer 1 Haziran tarihine kadar borç tavanı anlaşması olmazsa 15 Haziran da ödemeleri yapamayacak ve ilk defa temerrüde düşecek.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen haftalar önce, borç tavanının askıya alınmaması ya da yükseltilmemesi halinde hükümetin yakında fonlarının tükeneceği uyarısında bulundu. Yellen, kanun yapıcılar çıkmazda kalır ve harcamalar konusunda bir anlaşmaya varamazlarsa, Washington’un faturalarını ödeyemeyeceğini söyledi.

Borç tavanı konusundaki benzer anlaşmazlıklar geçmişte de piyasaları sarsmıştı. 2011 yılında S&P 500’ün %16 değer kaybetmesine neden olan uzun süreli anlaşmazlık, bir çözüme ulaşılmadan önce yatırımcıları ürkütmüştü. Bu kez Wall Street esnedi. S&P 500, Yellen’in 1 Mayıs’ta yaptığı ayıltıcı açıklamalardan bu yana %1’den daha az düşüş gösterdi. Ancak CoinGecko’ya göre aynı dönemde Bitcoin %7’den fazla, Ethereum ise yaklaşık %3 değer kaybetti.

Hisse senedi piyasaları önceki iki anlaşma son dakika yapıldığı için yine 79’uncu borç tavanı anlaşmasının da son dakikada tamamlanacağını düşünüyor.

Amerika’nın “X tarihi”

Amberdata’nın Türev Ürünler Direktörü Greg Magadini son yaptığı açıklamada ülkenin temerrüde düşme ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi. Yine de her şeyin mümkün olduğunu altını çizdi. Özellikle 2024 seçimlerine az bir süre kalmışken iki parti de bu süreci bir siyasi propagandaya dönüştürdü. Demokratlar rakiplerini ülkeyi kaosa sürüklemekle suçlarken, Cumhuriyetçiler anlaşmaya bir şartla kapı aralıyor. O da Demokratların oyunu düşürecek sosyal politika harcamalarının kısılması.

Greg şunları söyledi;

“Şu anda bu bir oyuna dönüştü. Ve son birkaç yılda işlerin ne kadar çılgınca gittiği göz önüne alındığında, her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum”.

Kripto Paralar Ne Olacak?

Magadini, hükümetin borçlarını ödeyememesi durumunda, hisse senetleri ve kripto gibi riskli varlıkların kısa vadeli acılarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Magadini bunun nedenini, devlet destekli borçların kalitesindeki düşüşün borçlanma maliyetlerini yükseltmesi, tersine getirisini artırması ve doları diğer varlıklara kıyasla güçlendirmesi olarak açıkladı.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill ise traderların yabancı para birimlerini ve varlıkları dolar ile takas etme eğiliminde olmaları nedeniyle ABD’nin temerrüdü sırasında doların güçlenebileceğini söyledi.

“Teknik olarak konuşursak, bir temerrüt durumunda doların satılması gerekir, ancak satılmayacaktır. Dolar aslında tersine güçlenebilir, çünkü insanlar endişeleniyor ve bu aslında Bitcoin için o kadar da iyi olmayacak.”

Genesis Eş Başkanı Gordon Grant ise kripto paraların ilk aşamada ciddi baskı görse de temerrüt olayından sonra yükseleceğini düşünüyor.

“Belki de riskli varlıklar kesinlikle bozguna uğrayacağı için başlangıçta bir düşüş yaşanabilir, çünkü borsa çöküşe geçecek. Muhtemelen Bitcoin fiyatı daha da yükselecek”.

Hem Grant hem de Magadini, potansiyel bir temerrüt yaklaştıkça Bitcoin opsiyon piyasasında artan hacimlerin yakında volatilite artışı beklendiği için olduğunu söylüyor. Bitcoin volatilite anlamında tarihi dip seviyede ve tarihsel veriler yakın zamanda çok büyük bir fiyat hareketi (düşüş veya yükseliş) görmemiz gerektiğini söylüyor.

Tüm bu ihtimaller bir yana yazının başında da ifade ettiğimiz gibi borç tavanının 1 Haziran tarihine kadar veya buna yakın bir tarihte artırılması bekleniyor. Olası kaos her iki partiyi de seçmen gözünde zor duruma düşürebilir ve bu oyun bir noktada bitecek.