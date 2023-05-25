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Volatilite artış sinyalleri geliyor ve Bitcoin fiyatı 26.000 dolara yakın seyrediyor. Görünen köy kılavuz istemiyor. Geçmişte tecrübeler bu tarz zayıf volatilite dönemlerinin büyük hareketlere gebe olduğunu söylüyor. Önümüzdeki günlerde fiyattaki ani dalgalanmalar şaşırtıcı olmayacak ve yatırımcıların olası senaryolara hazırlıklı olması önemli.

Bitcoin Ne Zaman Alınır?

Uzmanlar kral kripto para birimi 28.000 dolardan ret yediğinden beri pozisyon almaktan geri duruyor. Onlar da yakında volatilite artışının fiyatta ciddi sonuçları olacağını düşünüyor. Bitcoin şimdilik 26.500 doları kaybettiği için görünüm negatif ve bugün analistler farklı tahminlerde bulunuyor. Örneğin popüler kripto trader Jelle son piyasa güncellemesinde şunları söyledi;

“Destek alanını aşağıdan yeniden test ederken, ayılar fiyatı aşağı çekmeyi başaramıyor.”

Ona göre Bitcoin fiyatının 26.600 doları geri kazanması şu an en ideal senaryo ve buradan bir sıçrama muhtemel görünüyor.

Kripto Uzman Yorumları

Diğer popüler analist Crypto Tony ise Bitcoin’in daha düşük bir seviyeye “düşmesi” durumunda 25.000 dolarlık dibe koşacağını söyledi. Üçüncü analist Skew son düşüşü Binance traderlarının bir süpürme mühendisliğine bağladı.

“Her zamanki Binance likidite mühendisliği çalışıyor. Perps likiditeyi şimdi yakaladı ve 26.000 dolardaki emirleri test etti”.

Daha sonra, limit alım emirlerinin karşılanması ve emir defteri likiditesinin iyileşmesi sayesinde fiyatın yükseldiğini açıkladı. Dördüncü kıdemli kripto yorumcusu yatırımcıların çoğunun tanıdığı Rekt Capital ve 26.000 doların dirence dönüşmesinden endişeleniyor.

“Şimdiye kadar BTC, Baş ve Omuzlar’dan aşağı kırıldı. BTC ayrıca kısa bir süre önce bu formasyonun boyun çizgisini yeni bir dirence çevirdi. Yavaş ama emin adımlarla bu düşüş formasyonu kendini doğruluyor ve bu da 20.000 doların altına doğru daha derin bir düzeltmenin bize beklediğini söylüyor”.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.290 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin’in 200 haftalık trend çizgisini kaybetmesi Rekt Capital’in de ifade ettiği gibi yatırımcıları endişelendirecek bir seçeneği ortaya çıkardı. Birçok altcoin Ocak seviyelerine hatta daha altına düştü bu yüzden olası BTC düşüşü yeni tarihi diplerin oluşmasına neden olabilir.