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En büyük ikinci meme coin olmasının yanında Shiba Coin kendi alanında çok büyük bir yeniliğe imza attı. Ayı sezonuna denk gelmeseydi kendi ekosistemini inşa etme çabaları fiyata ciddi katkılar sağlayabilirdi ancak olmadı. Peki binlerce meme coin arasında Shiba Coin’i eşsiz yapan şey ne? Güncel veriler bize Shiba Coin fiyatı konusunda ne anlatıyor?

Shiba Coin Yorumları

Shiba Inu (SHIB) fiyatı bu ay %15 düştü. Diğer altcoinlerle birlikte Bitcoin hissettirmeden kayıplar yaşarken Shiba yatırımcıları da satışa yöneldi. Ancak on-chain verileri durumun o kadar da kötü olmayabileceğini söylüyor.

Shiba Inu’nun Mayıs performansı yeni ortaya çıkan memecoin’lerin yükselişi ve küresel kripto piyasalarındaki %9’luk daralma nedeniyle kötüydü. Ayın ilk haftasında piyasa değeri düşüş meme coinlere devasa bir ilgi artışı gördük. Bu Shiba Coin topluluğu dahil birçok yatırımcının gerekirse elde tuttuğu varlıkları satıp bu trene atlamasıyla sonuçlandı.

Tüm bunlar olurken Shiba Inu ekibi yeni ürünler ve topluluk kampanyaları tanıttı. On-chain veriler bu ürünlerin bazılarının ağ faaliyetine ciddi katkı sağladığını söylüyor. Bu da uzun vadede Shiba Coin için oldukça önemli bir gelişme.

Aşağıdaki grafik, Shiba Inu Ağ Büyümesinin 21 Mayıs’ta 877’den 24 Mayıs’ta 1.180 seviyesine çıktığını gösteriyor.

Yukarıda görüldüğü gibi, SHIB Ağ Büyümesi Pazartesi gününden bu yana yükselişte. Boğa paydaşları bunu yeni duyurulan Shiba Inu soğuk cüzdanına bağlayabilir. Sosyal medya hareketliliğine bakılırsa 29 Mayıs’ta yapılması beklenen lansman heyecanı daha da artırabilir.

Shiba Coin Fiyat Yorumu

MVRV verisine göre yatırımcıların çoğu hali hazırda zararda. Geçtiğimiz ay 0,0000085 dolar seviyesindeki fiyatlardan alım yapan yatırımcılar %4’lük gerçekleşmemiş zarar sahip. Net zarar pozisyonu %4 olan Shiba Inu yatırımcıları satış yapmaya isteksiz olabilir. Zararlarını %5’in altında tutmak için umutsuzca satış yapmayı bırakırlarsa, istemeden de olsa SHIB fiyatlarında bir toparlanmayı tetikleyebilirler.

Ağ büyümesi ve zarardaki yatırımcılar bize satışların yavaşlayabileceğini söylüyor. Eğer beklenen olursa 0,000009 dolara kadar güçlü bir dirençler karşılaşmayacak olan fiyat 0,00001 doları hedefleyebilir. Ancak, bu bölgede, ortalama 0,000009 dolarlık fiyattan 3,82 trilyon SHIB alan yatırımcılardan gelen satışlarla zorlu bir direnç olacak.

Tersine senaryoda Bitcoin’in muhtemel devam eden düşüşünün desteğini de hesaba katarsak fiyat 0,000007 dolara düşebilir. Burada 0,000008 dolar desteği kritik öneme sahip olacak ve olası destek testi yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.