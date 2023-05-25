Okuma Süresi: 4 Dakika

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin kripto paraları yıllardır gündeminde tutuyor. Bu alanda yıllarını harcayan yatırımcılar zaten geçmişten Çin’i çok iyi tanıyor. Ancak özellikle 2020 sonrasında kripto paralarla tanışan yatırımcılar nelerle karşılaşacaklarının farkında değil. O halde bugün Çin’in kripto paralarla ilişkisini hatırlayalım ve beklentileri ele alalım.

Çin ve Kripto Paralar

Bitcoin ana akım medya tarafından kaç kez öldürüldüyse Çin’de kripto paraları o kadar yasakladı. Ne Bitcoin öldü ne de Çin kripto paraları yasakladı. Eğer Bitcoin ölseydi her seferinde yeni haberlere gerek kalmazdı. Aynı şekilde Çin kripto paraları yasaklasaydı onu tekrar yasaklaması gerekmezdi.

2013 Çin Kripto Yasağı

2013 yılında Çin Halk Bankası’nın ülkedeki finans kurumlarına Bitcoin gibi sanal para birimlerinde işlem yapmasını yasakladığını görmüştük. O günlerde Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının sayısı çok azdı. COINTURK ise bu yasaktan yaklaşık 1 yıl sonra kuruldu.

Finans kurumlarına getirilen yasak bireysel yatırımcıları pek etkilemedi. O dönmede BTC büyük bir ilgi patlaması yaşıyordu ülkenin en büyük arama motoru Baidu da dahil olmak üzere birçok işletme BTC ödemelerine başlamıştı.

2017 Çin Kripto Yasağı

Çinli yetkililer bu dönemde ICO’ları hedef almıştı. NFT projelerinin bir kısmının 2021 yılında nasıl dolandırıcılık yöntemine dönüştüğünü hatırlayın. O dönemde de ICO’lar benzer bir tuzağa dönüşmüştü.

ICO çılgınlığını engellemek için Çin, ICO’lar sunan tüm platformları yasakladı.

2021 Çin Kripto Yasağı

Bunu yatırımcıların çoğu hatırlayacaktır. Çin Devlet Konseyi kripto madenciliğine resmi bir yasak getirdiğini duyurdu. Elon Musk’ın çevresel endişeler bahanesiyle başlattığı dalga Çin’den cevap buldu ve karbon emisyon hedefi gerekçesiyle ülkedeki madencilerin enerjisi kesildi.

Kısa bir süre sonra, Bitcoin ağındaki hash oranı %50 düştü ve Bitcoin’in fiyatı takip eden aylarda yaklaşık 30.000 dolara düştü.

Bu 30.000 dolar seviyesi ne kadar enteresan değil mi? 2021 yılında aşağı kırılmaması için hop oturup hop kalkan yatırımcılar şimdi yukarı kırılması için heyecanla bekliyor. O günlerde aşağı kırmıştı, peki bugün?

Çin Kripto Yasağı Kalkıyor Mu?

Ülkedeki kripto faaliyeti tamamen durmuş değil. Ülkedeki kripto meraklıları kısıtlamaları aşmanın yollarını bulmaya devam ettikçe yeraltı kripto piyasaları filizlendi. Ancak son zamanlarda, Çin’in kriptolara yönelik tutumunda olası bir değişim olduğuna dair işaretler görülmeye başlandı.

Son mahkeme kararları kripto paraları tanımaya başladı. Hong Kong eliyle kripto para şirketlerine kucak açılıyor. Dijital Yuan için kripto paralar eşsiz bir fırsat olarak görülebilir. Yuan’ın dünya genelinde kullanım durumunu artırmak isteyen Çin bugün ABD kendi para birimine endeksli stablecoinleri baskılarken ciddi bir avantaj yakalayabilir.

Haziran ayı Hong Kong’un kriptoyu bireysel yatırımcılar için meşrulaştırmasıyla heyecanlı bir dönem olacak. Ayrıca devam eden aylarda Çin’in niyetinin ne kadar ciddi olduğunu göreceğiz. Hong Kong bu adımları Çin yönetiminin izni olmadan atamaz. Tencent gibi şirketlerin de yönetimden izinsiz kripto şirketleriyle anlaşmalar yapması mantıklı görünmüyor. Fakat tüm bunlar oluyor ve muhtemelen Çin yasakları gevşetecek.

Kripto Paralar Ne Zaman Alınmalı?

Çin‘in kriptolar üzerindeki yasağının potansiyel olarak kaldırılması, küresel kripto piyasası için önemli etkileri olan bir gelişmedir. Ancak daha somut bilgiler elde edilene kadar, bu gelişmenin gerçek etkisi görülecektir. Haziran ayında bunun daha net sinyallerini alabiliriz. Mesela Çin vatandaşlarının Hong Kong merkezli şirketlerde daha güvenli ortamda yatırım yapmasına izin verilecek mi? Kripto dostu yaklaşım ana karaya da sıçrayacak mı? Tüm bunları zamanla göreceğiz.

Peki kripto paralar ne zaman alınmalı? Çin muhtemelen kripto yasağını kaldırdığını ilan ettiğinde bunu resmen yaptığında piyasalar çoktan gelişmeyi fiyatlamış olacak. Ancak resmi ilanın ardından da coşkunun devam etmesi muhtemel. Eğer ciddi anlamda garantici olmak istiyorsanız Bitcoin’in tekrar 45.000 doları aştığı günlerde alım yapabilirsiniz bu bugüne göre daha az riskli görünüyor.

Bunun dışında her zaman daha ucuza alma ihtimaliniz olduğu için mevcut şartlarda kararınızı değerlendirmenizi yaparak siz vermelisiniz.