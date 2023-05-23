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1 Haziran tarihi yaklaştıkça kripto para yatırımcılarının heyecanı da artıyor. Önemli bir gelişme. Ancak her önemli gelişmeden önce yanlış bilgiler hızla yayılır. Bunun için yatırımcıların bilmesi gereken önemli detaylar var. Hong Kong kripto konusunda nasıl bir adım atacak? Kripto paralarla ilgili neler planlıyorlar?

Hong Kong Kripto Para Düzenlemesi

Hong Kong düzenleyicisi kripto paralar konusundaki ilk istişareyi tamamladı. Burada yedi kilit nokta bulunuyor. Yatırımcıların yanlış beklentilere girmemesi için detaylara hakim olması önemli. Peki bu kilit başlıklar neler?

12 Ay Şartı

Öneriye göre borsada işlem görecek altcoinin 12 aylık asgari geçmişe sahip olması gerekiyor. Her ne kadar 12 aylık bir gereklilik bazı tokenların yakın zamandaki çöküşlerini engelleyememiş olsa da, bu gereklilik, özellikle token arzları genellikle düzenlenmediğinden ve geleneksel menkul kıymet piyasalarında mevcut olan güvencelere tabi olmadığından, makul ölçüde tespit edilmesi zor riskleri azaltabilir.

Bu adım dolandırıcılık riskinin yanı sıra ilk ile pazarlama çabalarının fiyat üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlıyor.

Manipülasyona Müsait Olmayan Altcoinler

Bireysel yatırımcılar için sunulacak tokenlerde bu konu borsa tarafından titizlikle izlenecek. Kripto paraların iki bağımsız endeks sağlayıcısı tarafından yayınlanan en az iki kabul edilebilir endekste yer alan uygun büyük sermayeli sanal varlıklar olması gerektiği yönündeki önerilen şartı destekleyen bu adım kayıpları sınırlandırmayı hedefliyor.

Yani manipülatif, sığ hacimli, az borsada işlem gören altcoinler Hong Kong pazarına giremeyebilir.

Hediyeler Sunulmayacak

Platform operatörlerinin, diğer tüm aracılarda olduğu gibi, belirli bir sanal varlığın alım satımına bağlı hediyeler sunmaması gerekecek. Bu ilke, platform operatörlerinin belirli bir sanal varlıkla bağlantılı olarak herhangi bir reklam yayınlamaması gerekliliğinin temelini oluşturmuştur.

Piyasa Yapıcı Konusu

Son müzakerede şöyle bir detay yer alıyor;

“Tescilli alım satıma ilişkin olarak, bir alım satım platformundaki likiditenin müşteriler için önemli olduğu konusunda hemfikiriz. Bu nedenle, SFC piyasa yapıcılık faaliyetlerinin üçüncü taraf piyasa yapıcılar tarafından yürütülmesine izin vermektedir. Bununla birlikte, tescilli ticaret üzerindeki mevcut yasak her şeyi kapsamaktadır ve lisanslı bir VA ticaret platformunun grup şirketlerinin bile sanal varlıklarda herhangi bir pozisyona sahip olmasını etkili bir şekilde yasaklamaktadır. Buna göre, lisanslı VA ticaret platformu aracılığıyla ticaret dışında bağlı kuruluşlar tarafından ticarete izin vermek için VATP Kılavuzundaki gereklilikleri revize ettik.”

Piyasa yapıcılar ve borsalar müşterilerine karşı pozisyon açamayacak.

Denetimler Sıkı Olacak

Sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP’ler) ve finansal kuruluşlar için AML/CFT önlemidir çünkü yaptırım taraması ve işlem izlemenin yanı sıra diğer risk azaltıcı önlemlerin alınması için temel bilgiler sağlar. Ayrıca, yasadışı aktörler ve belirlenmiş taraflar için sanal varlık transferlerinin işlenmesinin önlenmesine ve bu tür transferler gerçekleştiğinde tespit edilmesine yardımcı olur. Borsalar bu konuda hükümetle birlikte çalışacak.

Stablecoinler

Stablecoinler Hong Kong’da düzenlemeye tabi tutulmadan önce, bireysel yatırımcılar tarafından kullanılamayacak.

Earn ve Diğer Hizmetler

Kazanç, mevduat alma, borç verme ve borçlanma gibi sanal varlık piyasasında yaygın olarak görülen hizmetlere izin verilmeyecek. Burada potansiyel çıkar çatışmalarının önlenmesi ve yatırımcının korunması amaçlanıyor.