CZ ve OKX CEO’su sosyal medyada yine atışıyor

  • CZ ve OKX CEO'su sosyal medya atışmalarına devam ediyor.
  • CZ "kişisel hayatı hakkındaki yalanları" eleştiren bir paylaşım yaptı. Çok önceden resmi olarak boşandığını doğruladı ve bunu kanıtlamak için 1 milyar dolarlık bir bahis teklif etti.
  • OKX CEO'su bahsi kabul etmedi ve Binance hisselerinin boşanma sırasında bölünüp bölünmediğini sordu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bu yıl nedense CZ üzerinden Binance borsasına yapılan sosyal medya saldırılarında artış var. Özellikle OKX ve birkaç borsa Binance Kurucusu ve eski CEO’su CZ’yi hedef alıyor. Kasım çöküşünde Binance’ın sorumlu olduğu iddia edildiğinde borsa sosyal medyada oldukça fazla tepki çekmişti. Şimdi de gündem CZ’nin kitabı.

OKX vs Binance

Üst seviye borsaların savaşına sosyal medyadaki söz dalaşı da dahil. CZ 2022 FTX çöküşünde birkaç borsayı hedef tahtasına koyarak bankrun riskiler karşı karşıya kalmalarına neden olmuştu. O günlerde güvenli olmayan platformların herkesçe bilinmesi gerektiğini savunuyordu. Fakat yıllar sonra şimdi her fırsatta Binance borsası ve CZ hedef tahtasına konuyor. Üstelik çok daha cesur biçimde.

CZ “kişisel hayatı hakkındaki yalanları” eleştiren bir paylaşım yaptı, çok önceden resmi olarak boşandığını doğruladı ve bunu kanıtlamak için 1 milyar dolarlık bir bahis teklif etti.

Ardından OKX CEO’su “eğer imzalı boşan protokolünü ortaya koyarsa ben de herkesin önünde özür dilerim” dedi.

“Eğer böyle bir protokolü ortaya koyamazsa, ancak medyada ve kitaplarında kendini boşanmış olarak ilan ederse, bu halka açıkça yalan söylemektir. Bu, onun halka bir kez daha utanmazca yalan söylediğinin yalnızca bir örneğidir.” – Star_okx

CZ bu paylaşımı alıntılayarak şunları söyledi;

“Şimdi özür dileyebilirsiniz. Resmen boşandım. Yasal belgeleri çevrimiçi paylaşmayacağım, çünkü eski karımın mahremiyetine saygı duyuyorum ve birlikte geçirdiğimiz zamana değer veriyorum.

1 milyar ABD Doları (veya sizin seçeceğiniz herhangi bir miktar) bahse girmeye hazırım ki: Resmen boşandım (bugünden çok önce). Bahsi kabul ederseniz, avukatlarımı boşanma anlaşmamı doğrulamak için devreye sokabiliriz, bu son derece basit olmalı. Bu bahis teklifi kalıcı olarak geçerli, ne zaman hazırsanız. Ama 24 saat içinde kabul etmezseniz, kimin halka yanlış beyanda bulunduğu açıkça belli olur.”

Peki OKX CEO’su ne yaptı? OKX ve Binance borsasının birçok düzenleyici kurum tarafından denetlendiğini bunun Binance için düzenleyici sorunlara yol açabileceğini söyledi.

“Halkı yanılttığınız ve dünyaya yalan söylediğiniz konusunda ise, test aslında çok basit: Binance hisseleriniz eski eşinizle yasal olarak ayrılmış mı, ayrılmamış mı? Bill Gates ve Jeff Bezos, boşanma durumunda uygun varlık ayrımının nasıl olması gerektiğini zaten göstermişlerdir.”

CZ bahsi kabul etmediği için OKX CEO’suna “seninle yeterince vakit kaybettim” dediği uzun bir yanıt gönderdi.

Kripto para borsalarına ne oluyor?

Binance borsası hali hazırda hacim bakımından dünyanın en büyüğü ve bu yıllardır böyle. Kriptonun 2017 yılında küresel ölçekte hızla yayılmasında Binance borsasının gri alanları iyi değerlendirmesinin çok faydası olduğundan bahsetmiştik. Bunun bedelinin zaten milyarlarca dolarlık cezayla ödediler.

Ancak Binance FTX borsasının çöküşünde (özellikle CZ’nin bireysel tavrı) önemli rol oynadı. OKX ve diğer birçok borsa Binance ve CZ aleyhine bu çabalara birkaç sebepten giriyor olabilirler.

  • Binance hakikaten Kasım çöküşünün asıl sorumlusu olabilir.
  • CZ gerçekten çok karanlık biri olabilir.
  • Binance veya CZ bu borsalara rekabet ortamında devasa zararlar vermiş olabilir.
  • Rakipler Binance ve CZ’yi yok edip onun pasta dilimini almak istiyor olabilir.

Zaten beşinci bir ihtimal yok.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
