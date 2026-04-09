Bitcoin, 70 bin dolar desteğinde tutunuyor: IBIT ETF ve teknik veriler kısa vadede iyimser tabloyu güçlendiriyor

Bitcoin, bu hafta boyunca psikolojik olarak önemli kabul edilen 70 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Fiyat, özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisini çeken IBIT ETF’nin etkisiyle kısa vadeli modellerde olumlu sinyaller üretti. Piyasanın genel görünümü, düşüşten ziyade konsolidasyon ve temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor.

Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri: Momentumu artıran işaretler

Kısa vadeli teknik göstergeler, Bitcoin’in ana destek bölgeleri üzerinde tutunduğunu ortaya koyuyor. Fiyat günlük pivot seviyesi ve kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde işlem gördü. MACD ve Awesome Oscillator gibi göstergeler alış sinyali üreterek piyasada önceki haftalardaki yatay seyrin ardından alım yönlü bir eğilim oluştuğunu gösterdi. Ancak, uzun vadeli ortalamalar altında kalan fiyat yapısı, yukarı yönlü hareketin henüz kalıcı bir trende dönmeyebileceğinin altını çiziyor.

Bitcoin’in yakın vadede 70.500 ile 71.000 dolar aralığını koruması halinde, günlük grafiklerde görülen ilk güçlü direnç seviyesi 74.500 dolar olarak öne çıkıyor. Şu aşamada 72.800 dolar direnci, yeni bir yukarı kırılma olmadan önce piyasada çekimserliği gündemde tutmaya devam ediyor.

IBIT ETF’de hareketlilik: Kurumsal ilgi ve kısa vadeli güçlenme

IBIT ETF’si, Bitcoin fiyatıyla yakın hareket ettiği için kurumsal yatırımcıların piyasa beklentisinde önemli bir gösterge halini aldı. IBIT, kısa vadeli ortalamaların üzerinde işlem görerek teknik anlamda olumlu bir tablo sergilerken, fiyatın 100 ve 200 günlük ortalamaların altında kalması orta vadede belirsizliği beraberinde getiriyor.

IBIT ilk direnç bölgesi olarak 41,57 dolar seviyesini ön plana çıkarıyor. Bu alanın aşılması durumunda yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanabileceği, ancak destek seviyelerinde yaşanacak zayıflamanın olası bir satış baskısını tetikleyebileceği belirtiliyor. IBIT’in performansı başta BlackRock’ın Bitcoin ürünlerine artan kurumsal ilgiyle birlikte, piyasadaki likidite koşullarında belirleyici rol oynuyor.

Piyasa yapısı, Bitcoin’in geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi arz ve talep bölgeleri arasında sıkıştığını gösteriyor. Özellikle 67.700 ile 71.700 dolar bandı, kısa vadeli alım ve satımlar açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Analizler, fiyatın kısa süreli güçlü hareketlerle 66.500’den 72.600 dolara yükselmesini piyasada alım yönlü talebin güç göstergesi olarak değerlendiriyor. Bu tür yükselişler yeni likidite dengesizlikleri yaratabileceği için, trendin kalıcı hale gelmesi açısından devam eden alımlar önemli görülüyor.

Kısa vadeli tahminler, özellikle vadeli piyasalardaki likidite akışına bağlı olarak şekilleniyor. Analist 0xAralez’in önceki piyasa döngülerinden çıkardığı modele göre, Bitcoin’in 73.000 dolara yükseldikten sonra 70.000 ve 67.000 dolar bölgelerini test etmesi, daha sonra ise 63.000 dolara yönelmesi öngörülüyor.

Zincir üstü göstergeler de, piyasada iyileşen bir tabloya işaret ediyor. Analist CW8900, uzun vadeli yatırımcıların kısa vadeli yatırımcılara oranla daha kârda olduğunu ve bu sinyalin geçmişte güçlü yükselişlerle örtüştüğünü aktardı. Uzun vadeli yatırımcıların kârlılığı geleneksel olarak Bitcoin’in uzun vadeli değerini destekleyen bir unsur olarak görülüyor.