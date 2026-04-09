Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

ABD Hazine Bakanlığı, kripto şirketlerini siber güvenlik programına dahil ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD Hazine Bakanlığı, kripto şirketlerini siber güvenlik bilgi paylaşım programına dahil etmeye hazırlanıyor.
  • Bakanlık, sektörün siber saldırılara karşı daha dayanıklı olmasını sağlayacak yeni adımlar atıyor.
COINTURK
COINTURK

ABD Hazine Bakanlığı, yaptığı açıklamada siber güvenlik bilgi paylaşım programını kripto para sektörüne açacağını bildirdi. Bu hamleyle, kripto şirketlerinin giderek daha önemli hale gelen finansal ekosistemde karşılaştığı siber saldırı risklerinin azaltılması amaçlanıyor. Bakanlığın duyurusunda, hangi şirket veya kuruluşların programa kabul edileceği henüz netleştirilmedi, ancak uygun olan kripto şirketleri de artık geleneksel finans kurumlarının faydalandığı hizmetlerden yararlanabilecek.

İçindekiler
1 Siber güvenlik desteği kripto şirketlerine genişletiliyor
2 Kripto dünyasında artan siber saldırılar ve endişeler

Siber güvenlik desteği kripto şirketlerine genişletiliyor

Hazine Bakanlığı’nın Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Ofisi, kripto şirketlerini zamanında ve uygulanabilir siber güvenlik bilgileriyle buluşturacak. Sağlanacak bilgilerin, saldırılara karşı hızlı önlem alınmasına imkan tanıması hedefleniyor. Bakanlık, bu hizmetten faydalanmak isteyen şirketlerin ofisle iletişime geçmesini önerdi. Program kapsamında paylaşılan bilgiler ücretsiz olarak sunulacak.

Alınan karar, Başkan’ın Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu’nun önceki yıl yayımladığı tavsiye raporlarında gündeme getirdiği, kripto sektörüyle bilgi paylaşımını artırmaya yönelik önerilere yanıt olarak geliştirildi. Söz konusu raporda, dijital varlık piyasasında siber saldırıların büyüyen bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapılmıştı.

Kripto dünyasında artan siber saldırılar ve endişeler

Kripto para sektöründe siber saldırıların uzun süredir önemli bir sorun olduğu biliniyor. Neredeyse her ay öne çıkan bir saldırı, kripto şirketlerinde ciddi kayıplara yol açabiliyor. Kuzey Kore bağlantılı bir grup, geçtiğimiz hafta Drift adlı merkeziyetsiz platformdan 280 milyon dolar çalmıştı. Kısa süre önce yaşanan diğer olaylar, Solana Vakfı’nın ek güvenlik önlemleri almasına neden oldu.

Kripto alanında yaşanan saldırılar sadece büyük maddi kayıplar doğurmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörün geneline yönelik güvenlik endişelerinin de artmasına neden oluyor. Özellikle ulus devlet destekli saldırgan grupların milyarlarca dolarlık varlığı hedef aldığına dikkat çekiliyor. ABD’de yasa hazırlık sürecinde olan düzenlemelerde de, dijital güvenlik önemli bir kriter olmaya devam ediyor.

Luke Pettit, finansal kurumlar için yardımcı sekreterlik görevini sürdürüyor. Yaptığı açıklamada, devletin sağladığı kaliteli siber güvenlik bilgisinin kripto şirketleriyle paylaşılmasının, dijital varlık ekosisteminin daha güvenli ve sorumlu şekilde büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Luke Pettit, geleneksel finans kuruluşlarının eriştiği nitelikli siber güvenlik bilgilerinin kripto sektörüne de açılmasıyla, dijital varlık ekosisteminde güvenlik ve sorumluluğun güçlendirileceğini aktardı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın bu adımı, sektörde faaliyet gösteren kripto şirketlerinin siber olaylara karşı bilgilendirilmesini ve hızlı müdahale kapasitesinin artmasını hedefliyor. Henüz detayları netleşmemekle birlikte, bu programın hangi kriterlere göre kripto kuruluşlarını kapsayacağı konusunda ilerleyen dönemde rehberlik sunulması bekleniyor.

Dijital varlık piyasasının sahip olduğu finansal büyüklük, düzenleyicilerin sektöre yönelik denetimini ve müdahalelerini gündeme taşırken, güvenlik başlığı da en ön planda yer alıyor. ABD’de yeni çıkarılacak düzenlemelerde siber güvenlik standartlarının nasıl şekilleneceği kripto sektörünün yakın takibinde bulunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Gemini’de Avrupa ve İngiltere operasyonları için satın alma görüşmeleri gündemde
Bir Sonraki Yazı Bitcoin, 70 bin dolar desteğinde tutunuyor: IBIT ETF ve teknik veriler kısa vadede iyimser tabloyu güçlendiriyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

CZ ve OKX CEO’su sosyal medyada yine atışıyor
KRİPTO PARA BORSALARI
Bitcoin, 70 bin dolar desteğinde tutunuyor: IBIT ETF ve teknik veriler kısa vadede iyimser tabloyu güçlendiriyor
BITCOIN (BTC)
Gemini’de Avrupa ve İngiltere operasyonları için satın alma görüşmeleri gündemde
Kripto Para
Securitize, Brett Redfearn’i başkan olarak atadı
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Kripto Para
Son Dakika: Takvim şekilleniyor, müzakere toplantı tarihleri ve kripto paralar
BITCOIN (BTC) Ekonomi
Lost your password?