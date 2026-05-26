HTX İngiltere’nin Rusya Yaptırımları Listesine Alındı

İngiltere hükümeti, kripto para borsası HTX’i Rusya ile ilgili yaptırım listesine ekledi. Bu adımla, Rusya’nın Birleşik Krallık tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları kripto paralar aracılığıyla aşmasının önüne geçilmek isteniyor. Panama merkezli HTX’in listede yer almasının nedeni, Rusya yönetimine finansal hizmetlerle destek verdiğine dair makul şüphe oluşması olarak belirtildi.

İngiltere’den Kripto Borsalarına Yaptırım Hamlesi

İngiltere makamları, HTX’in yanı sıra daha önce yaptırımlara tabi olan A7 Limited Liability Company ve Garantex’in de Rusya’nın finansal sistemini güçlendirmek için kullanıldığını açıkladı. Bu şirketler üzerinden sağlanan hizmetlerle, Rusya’ya yönelik uluslararası ekonomik baskının etkisinin azaltılmaya çalışıldığı iddia edildi. HTX’in özellikle finansal transferlerde rol oynadığı vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “Kremlin, yaptırımlardan kripto ağlarında ve gölge finans sistemlerinde saklanarak kurtulabileceğini düşünüyorsa büyük bir hata içinde,” ifadelerini kullandı.

HTX’in, Birleşik Krallık’ta daha önce de Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından denetlendiği biliniyor. FCA, şirketin 2025’te sosyal medya platformlarında izinsiz kripto tanıtımları yaptığı gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı. HTX’in TikTok, X, Facebook, Instagram ve YouTube gibi mecralardaki bazı içerikleri, ülkenin pazarlama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle incelemeye alınmıştı.

Mini sözlük: FCA (Finansal Davranış Otoritesi), Birleşik Krallık’ta finans piyasalarını ve şirketleri denetleyen bağımsız kurumdur. Özellikle kripto para ile ilgili işlemleri, tanıtımları, lisansları ve yatırımcıların korunmasını sağlamakla görev yapar.

Rusya’ya Karşı Dijital Varlık Yaptırımları Genişliyor

Rusya, Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi sonrası hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de küresel ölçekte çok sayıda ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalmıştı. Bu süreçte, Rus iş dünyası ve devletin kripto para ağlarını ve şirketlerini kullanarak uluslararası düzenlemeleri aşmaya çalıştığı yönündeki iddialar ön plana çıktı. Nisan ayında Avrupa Komisyonu, Belarus’a bağlı bazı dijital varlık operatörleri ve stabilcoinlerle ilgili yeni kısıtlamaları da içeren bir paket duyurdu.

Ülke/Kurum Kısıtlama Tarihi Hedeflenen Dijital Varlık/Kuruluş Öne Çıkan Yaptırım Birleşik Krallık Haziran 2024 HTX (Huobi), Garantex, A7 Finansal hizmet yasakları, varlık dondurma Avrupa Komisyonu Nisan 2024 Dijital varlık operatörleri, stabilcoinler Stabilcoin işlemlerine sınırlama, yeni uyum zorunlulukları

Rusya’da Kriptoya Yeni Yasal Düzenlemeler Yolda

Nisan ayında Rus parlamentosunda, yetkisiz dijital varlıkla ilgili hizmetlere karşı cezai yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarıları ilk oturumda onaylandı. Buna göre, ülkede merkezi banka kaydı olmayan dijital varlık platformlarına yönelik sert önlemler alınabilecek. Ayrıca bireysel yatırımcıların kripto varlıklarla işlem yapmasına kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Bu düzenlemeler, hem şirketler hem de vatandaşlar açısından dijital ödemelerin ve transferlerin çerçevesini yeniden oluşturacak nitelikte.

Yeni yasa teklifleriyle, kripto ödemelerine yönelik mevcut yasaklar da güçlendirilmesi gündemde. Rusya Merkez Bankası’nın dijital varlık piyasası üzerindeki kontrolünü artırmasının, ülkenin uluslararası finans sisteminden dışlanmasını önlemeye yönelik bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Parlamento komisyonlarında üzerinde çalışılan yeni düzenlemeler, hem dijital varlık hizmeti sunan şirketlerin kaydını hem de bireysel kullanıcıların yatırım limitlerini yeniden şekillendirecek.

Kripto Paralarla Yaptırımların Aşılması Gündemde

Dijital varlık piyasası, hükümetlerin uluslararası yaptırım rejimlerini aşmak için kullandığı yeni yöntemleri gündeme getirirken, Batı ülkeleri ve düzenleyici kurumlar bu alandaki kontrol mekanizmalarını daha da sıkılaştırıyor. Kripto paralar üzerinden yapılan finansal transferlerin tespiti ve izlenmesi, uluslararası güvenlik açısından yeni önlemler gerektiriyor.