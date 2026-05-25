Raoul Pal kripto piyasasının 100 trilyon dolara ulaşabileceğini belirtti

  • 🚀 Raoul Pal kripto piyasasının 100 trilyon dolara ulaşabileceğini dile getirdi.
  • 🟠 Kısa vadeli düşüşler Pal’a göre satış fırsatı değil, alım fırsatı.
  • 📉 $BTC ve diğer büyük kripto paralarda dalgalanma devam ediyor.
  • 🔍 Kritik durum: Regülasyonların netleşmesi ve teknolojik yenilikler uzun vadeli büyümenin anahtarı olarak öne çıkıyor.
Dünyaca tanınan finans yatırımcısı Raoul Pal, kripto para piyasasının halen uzun vadeli büyümenin erken aşamalarında olduğunu dile getirdi. Pal, Bitcoin ve kripto paralarda yaşanan kısa süreli dalgalanmaların yatırımcılarda acele satış eğilimine yol açmaması gerektiğini vurguladı. Günümüzde kripto piyasası toplam 2,59 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda.

Yatırımcılar için uzun vadeli bakış uyarısı

Raoul Pal, kripto piyasasında çok daha büyük bir yükseliş potansiyeli bulunduğuna dikkat çekerek, yatırımcıların sabırlı olmasını tavsiye etti. Kendi hesaplarına göre, piyasa değeri 2,5 trilyon dolardan 100 trilyon dolara yükselebilir. Macro yatırımcı Julien Bittel ile yaptığı görüşmede, kısa vadeli fiyat hareketlerinden etkilenerek kripto varlıkların satılmasının yanlış olabileceğini söyledi.

Pal, geçici fiyat düzeltmelerinin, daha disiplinli yatırımcılara yeni alım fırsatları sunduğunu belirtti. Özellikle zayıf piyasaların, güçlü pozisyonlar kurmak için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pal, birçok yatırımcının dönüşümün büyüklüğünü henüz yeterince algılayamadığı görüşünde. Ona göre, kripto varlıklar ve yapay zeka beraberce finansal sistemi kökten değiştirecek. Şu an ise tarihin en hızlı teknolojik büyüme dönemlerinden biri yaşanıyor.

Blokzincir teknolojisinin ve regülasyonun etkisi

Kripto piyasasındaki uzun vadeli büyümede blokzincir teknolojisindeki gelişmeler kritik rol oynuyor. Pal’a göre, finansal altyapı adım adım blokzincir temelli sistemlere kayıyor. Ayrıca blokzincir, yapay zeka ve dijital kimliklerin entegrasyonu, farklı sektörlerde kripto benimsenmesini hızlandırıyor.

Pal konuşmasında, yeni düzenlemelerin önemine de işaret etti. Özellikle ABD’deki CLARITY Act gibi yasal gelişmelerin, büyük kurumsal oyuncuların piyasaya girişi ve özgüven açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto para piyasasıyla ilgili düzenleyici çerçevenin netleşmesini ve sektörde yasal belirsizliğin azaltılmasını hedefleyen bir yasa teklifidir. Bu yasa ile kripto şirketlerinin faaliyet alanları ve yükümlülükleri daha belirgin hale getirilmeye çalışılıyor.

Piyasalarda temkinli hava sürüyor

Son dönemde makroekonomik belirsizliklerin kripto piyasalarını baskıladığı görüldü. Yatırımcı duyarlılığını ölçen Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda 40 seviyesinde ve bu da piyasada nötr bir beklentiyi işaret ediyor. Dijital varlıklara olan talep dalgalı seyrediyor ve bazı yatırımcılar olası zararları azaltmak için risklerini kısıtlıyor.

Bitcoin fiyatı şu anda 80.000 doların altında işlem görüyor ve 77.104 dolar bandına yakın seyrediyor. Ethereum ise 2.124 dolar civarında işlem gerçekleştiriyor. CryptoAppsy’nin piyasa ekranlarına yansıyan verilere göre, toplam kripto para piyasa değeri haberi yazıldığı sırada 2,59 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto ParaFiyat (USD)Piyasa Değeri (USD)
Bitcoin77.104~1,5 trilyon
Ethereum2.124~250 milyar
Toplam piyasa2,59 trilyon

Buna rağmen, Pal ve benzeri isimler uzun vadede kripto para sektöründe ciddi bir büyüme potansiyeli görmeye devam ediyor. Özellikle teknolojik inovasyon ve regülasyon alanındaki gelişmelerin, kripto piyasasını geleneksel finans dünyasının önemli bir alternatifi haline getirebileceği değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
