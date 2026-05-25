SUI kısa vadede 1,06 dolar desteğini koruması sonrası 1,73 dolar hedefini izliyor

SUI fiyatında son dönemde yaşanan hareketlilikle birlikte 1,06 dolar seviyesinin güçlü bir destek ve direnç çizgisi olarak öne çıktığı görülüyor. Kısa vadede fiyat dalgalanırken, yatırımcılar hem teknik göstergeler hem de formasyonlar üzerinden potansiyel bir kırılma bekliyor.

Kritik teknik bölge: 1,06 dolar seviyesi

SUI fiyatı 1,06 dolar bandında kuvvetli bir destekle karşılaşıyor. Teknik olarak bu seviye hem önemli bir psikolojik sınır hem de Fibonacci 0,618 düzeltme noktasına denk geliyor. Son saatlik grafikte ortaya çıkan yükselen megafon formasyonu, fiyat hareketinin genişlemeye başladığını ve piyasa katılımcıları arasında olası bir kopuş beklentisini güçlendirdiğini gösteriyor.

Yükselen megafon formasyonları, finansal piyasalarda volatilite arttıkça sıkça görülüyor ve genellikle yukarı ya da aşağı yönlü sert fiyat hareketlerinin sinyalini verir.

Mini sözlük: Yükselen Megafon Formasyonu, hem diplerin hem de tepelerin giderek yükseldiği ve fiyat dalgalanmalarının büyüdüğü klasik bir grafik modelidir. Artan belirsizliği ve volatiliteyi gösterir; genellikle trendde güçlü bir kırılmanın ön sinyalidir.

1,06 dolar seviyesi, hem güçlü destek hem de direnç olarak görülüyor. Bu bölge, son tepe-dip aralığından hesaplanan Fibonacci 0,618 düzeyiyle üst üste gelmesi nedeniyle yakın takipte.

Piyasada işlem gören fiyatın an itibariyle 1,09 dolara yakın olduğu, önceki yüksek seviyelerden bir miktar geri çekilme gerçekleştiği belirtiliyor. Fiyat yakın geçmişte 1,13-1,15 dolar bölgesinde reddedildikten sonra, 0,9832 dolar seviyesine kadar geriledi ve bu düşük noktadan toparlanarak tekrar 1,06-1,08 dolar aralığına döndü.

Kısa vadede hareketli ortalamalar ve olası senaryolar

Saatlik grafikte fiyatın EMA21 ve EMA50 yakınında hareket ettiği, EMA200’ün ise 1,078 dolar seviyesinde bulunduğu görülüyor. SUI’nin bu hareketli ortalamaları aşamaması, kısa vadede piyasada kararsız bir havanın sürdüğüne işaret ediyor. Yine de 1,04-1,06 dolar bandının korunması alıcıların dirençli olduğunu gösteriyor.

Kısa vadede fiyatın 1,08 dolar üstünde kalıcı olması durumunda 1,10 ve 1,13 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Olası bir aşağı kırılımda ise destek 1,04-1,045 dolar bandında; bu bölgenin altında günlük ya da saatlik kapanışlarda 1 dolara ve ardından 0,9832 dolara yeni bir test yaşanabilir.

Saatlik grafikte MACD göstergesinin zayıf olduğu, hareketli ortalamanın sinyal çizgisine yakın seyrettiği ve momentumun şu an için belirginleşmediği aktarılıyor.

Günlük grafik ve ana hedefler

Günlük zaman diliminde SUI fiyatının 0,90-1,10 dolar arasında daha geniş bir taban oluşturduğu görülüyor. Fiyat daha önce bu aralığın üzerine çıkarak 1,30-1,40 dolar bandına ulaşmış, ardından yeniden destek bölgesine geri çekilmiş durumda. Grafikte 0,96-1,08 dolar arasında geniş bir talep bölgesi yer alıyor.

Özellikle Fibonacci 0,618 seviyesinin 1,06 dolara, 0,786’nın ise 0,96 dolara denk gelmesi; fiyatın 1,05-1,06 dolar üstünde tutunmasının kısa-orta vadede pozitif bir sinyal olacağı görüşünü destekliyor. Olası volatilitede, 0,96-1,00 dolar bandına kısa süreli bir geri dönüş trend bütünlüğünü bozmayabilir ancak günlük kapanışların 0,96 doların altında olması kırılma görüşünü zayıflatır.

SUI fiyatı kısa süreli düşük seviyeleri test ettikten sonra desteğe tutunarak yeniden toparlanma gösteriyor. Uzmanlar, bu hareketin yatırımcı güvenini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Yukarı yönlü ilk hedef olarak 1,17-1,31 dolar dirençleri öne çıkıyor. 1,31 dolar üstünde bir günlük kapanış olduğu takdirde 1,68 dolar ve 1,73 dolar seviyeleri yeni teknik hedefler olarak ön plana çıkacak. 1,73 doların geçilmesi halinde ise yükselişin 2,09 dolara dek sürebileceği tahmin ediliyor.

SUI’nin toplam piyasa değeri 4,20 milyar dolar civarında bulunuyor. Bu göstergeye göre 3,5-4 milyar dolar arası güçlü destek, 4,8-5,2 milyar dolar arası ise ana direnç konumunda. Kararlı bir toparlanma için piyasa değerinin yeniden üst bölgeleri kırması gerekecek.

Seviye/Teknik Bölge Fiyat (USD) Teknik Anlam Destek 1,04-1,06 Alıcıların ağırlığını artırdığı bölge Fibonacci 0,618 1,06 Kritik yatay çizgi Direnç 1,17-1,31 Güçlü satış ihtimali Orta Vadeli Hedef 1,73 Yükselen yapı teyitlenirse ana hedef Düşüş Senaryosu Alt Seviyesi 0,96 Günlük bazda destek son sınır