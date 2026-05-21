SUI cme’de vadeli işlem gören 4. katman-1 oldu fiyat yüzde 70 düşse de zincir kurumları ve altyapıyı büyütmeyi sürdürüyor

Kripto piyasalarında yaşanan genel düşüşe rağmen SUI ağı yeni rekorlara ve altyapı gelişmelerine imza attı. Yılın ilk aylarından itibaren SUI, hem kurumsal yatırımcıların ilgisini çekti hem de işlem hacminde önemli başarılar kaydetti. SUI, token fiyatındaki ciddi gerilemeye rağmen, zincir üzerindeki kullanıcı ve işlem sayısını yüksek tutmayı başardı.

Kurumsal yatırım ve yeni ürünler

2026’nın başlarında SUI, dünyanın en büyük vadeli işlemler borsalarından biri olan Chicago Mercantile Exchange’de (CME) işlem gören ilk 4. katman-1 blok zinciri olarak tarihinde bir ilke imza attı. Bu adımın ardından SUI, Şubat 2026’da spot kripto borsa yatırım ürünü (ETP) olarak da listelenerek geleneksel finans dünyasındaki erişimini hayli genişletti.

ABD merkezli Grayscale, Canary Capital ve 21Shares tarafından çıkarılan üç farklı staking ETF’i sayesinde yatırımcılar SUI tokenlarını doğrudan tutmadan blok zinciri üzerinde getiriler elde edebilir hale geldi. Bu ETF’ler, geleneksel yatırımcıların kripto varlıklardan pasif gelir kazanmasını kolaylaştırdı.

Bu dönemde ABD borsasına kote olan SUIG şirketi de elindeki 108,7 milyon SUI tokenının tamamını kilitleyerek staking’e aktardı. Bu hamle, halka açık bir şirketin ekosisteme güveninin güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı.

Mini sözlük: CME (Chicago Mercantile Exchange), dünyanın en büyük türev ürün piyasalarından biridir. Burada listelenen bir kripto varlık, hem düzenleyici denetimden geçer, hem de kurumsal yatırımcıların erişimine açılır.

Yine aynı dönemde Stripe’ın yan kuruluşu Bridge tarafından geliştirilen stablecoin USDsui piyasaya sürüldü. Bu gelişmeyle SUI ağında regüle edilen şirketler destekli bir dolar bazlı sabit kripto para kullanılmaya başlandı.

SUI, kripto sektöründe çoğu kişinin fiyat düşüşüne odaklandığını ancak perde arkasında ekosistemde ciddi altyapı yatırımları ve kurumsal ürünlerin hayata geçirildiğini gösteriyor. Bu gelişmeler, ağın spekülatif çıkıştan öteye geçtiğinin işareti olarak görülüyor.

Ağ istatistiklerinde direnç ve büyüme

SUI’nin toplam kilitli varlık (TVL) tutarı 2 milyar dolardan yaklaşık 500 milyon dolara gerilese de, token fiyatındaki yüzde 70’lik düşüş bu azalmada ana etken oldu. Ağdan çıkışlar sınırlı kalırken, özellikle dolar bazında stablecoin varlıklar 500 milyon dolarlık seviyede istikrarını korudu.

Mart 2026 itibarıyla SUI ağı üzerinde yapılan stablecoin transferlerinin toplamı 1 trilyon doları geçti. Toplamda 232 milyon kullanıcı ve 1,5 milyar işlemin gerçekleştiği ağ, işlem hacmi ve kullanıcı sayısı bakımından üst sıralarda yer aldı.

Analist Michaël van de Poppe, SUI’nin ağ gelirlerinin zincir açıldığından beri kesintisiz aktığını, düşük hacmin ise genel piyasa iklimine bağlanması gerektiğini aktardı. Poppe, bu süreçte SUI/BTC paritelerinde görünmeye başlayan pozitif ayrışmaya dikkat çekti.

Ağdaki diğer öne çıkan teknik gelişmelerden biri de Hashi köprüsünün devreye girmesi oldu. Bu köprü ile kullanıcılar Bitcoin’i “wrap” etmeden doğrudan teminat olarak gösterebilirken, ilk günde 20’den fazla kurum protokole iştirak etti.

Bir diğer altyapı güncellemesi Mysticeti konsensüs protokolüyle geldi. Bu yenilik, ağın işlem onay kapasitesini saniyede birden dörde yükselterek zincirin ölçeklenebilirliğini artırdı.

SUI için izlenen bu yol haritası, ağın fiyat gerilemelerine rağmen yenilik ve kurumsal katılımda hız kesmediğini ortaya koyuyor. SUI, böylesi bir ortamda teknolojik bakım ve kurumsal ilgiyi bir araya getiren az sayıdaki katman-1 arasında yer aldı.