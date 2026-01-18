SUI Coin Boğa Bayrağı Hedefi 18 Ocak

Bitcoin ve altcoinler için sakin bir hafta sonu, hacimler zayıf ancak önümüzdeki günler büyük gelişmelere gebe. Volatilite artışı beklendiğinden SUI Coin için Martinez tarafından dikkat çekilen kısa vadeli boğa bayrağı daha da dikkat çekici hal alıyor. Hem Bitcoin’in güncel durumu hem de SUI Coin özelinde güncel tahminleri ele alacağız.

SUI Coin Teknik Analiz

Henüz ilk gerçek boğa sezonunu yaşayamayan ancak gelecek vadeden altcoinlerden biri de SUI Coin. AVAX ve SOL gibi kripto paralar lansmanlarından sonra 2021 yılında eşsiz ralliler yapmıştı. Fakat SUI gibi yeni nesil layer1-2 ağlarının tokenleri hiç böyle bir fırsat yakalayamadı. Eğer 2026 beklendiği gibi altcoin boğasına zemin hazırlayacaksa SUI Coin yatırımcılarının da yüzü gülecektir.

Ali Martinez yukarıdaki boğa bayrağını paylaşarak yükseliş için konsolide olan SUI Coin’in yakında hızlı bir tepe oluşturabileceğinden bahsetti. Eğer 1,84 dolar kırılabilirse sıradaki hedef 2,29 dolar olacak.

Altcoinlerde güçlü yükseliş serilerinin başlanması için ETH grafiğinde heyecanın artması şart. Daan Crypto Trades 18 Ocak değerlendirmesinde yukarıdaki grafiği paylaşarak şunları söyledi;

“ETH Hala bu önemli direnci kırmaya çalışıyor. 3350 $ seviyesinin üzerinde net bir kırılma ve kapanış, daha fazla yükselişe yol açacaktır. Ancak o zamana kadar direnç devam edecektir.”

Bitcoin (BTC)

Columbus Pazar günü için hızlı bir değerlendirme paylaştı. Aşağıdaki BTC Heatmap grafiği likiditenin tekrar yukarıda birikmeye başladığını gösteriyor. Bu genellikle başka bir yükseliş denemesinin yaklaştığı anlamına gelir.

Analist 94 bin dolardaki destek seviyesinin test edilmesini ve yapının sıfırlanıp talebi test ettikten sonra pozisyon alınmasını öneriyor. Eğer destek testi başarıyla sonuçlanır ve boğalar güçlü kalırsa yukarıdaki likidite artmaya devam ederken kırılma ihtimali kuvvetlenecek.

Önümüzdeki hafta hem Fed’in izlediği enflasyon göstergesi hem Japonya faiz kararı gibi önemli gelişmeler göreceğiz. Aynı zamanda tarifelerle ilgili de dananın kuyruğu kopabilir. Yani büyük gelişmelerin grafiklerde büyük sonuçlar doğuracağı günlere ilerliyoruz. Bu yüzden her iki yöne güçlü volatilite riski önemsenmeli.