SUI

SUI Coin Boğa Bayrağı Hedefi 18 Ocak

Özet

  • Ali Martinez SUI Coin grafiğindeki boğa bayrağının 2,29 doları hedeflediğini yazdı.
  • Daan Crypto Trades 3.350 doların kırılmasıyla ETH düşüşünün artık sona ereceğini söylüyor.
  • Columbus 94 bin doların test edilmesiyle BTC'nin 98 bin dolara hareket etmesini bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin ve altcoinler için sakin bir hafta sonu, hacimler zayıf ancak önümüzdeki günler büyük gelişmelere gebe. Volatilite artışı beklendiğinden SUI Coin için Martinez tarafından dikkat çekilen kısa vadeli boğa bayrağı daha da dikkat çekici hal alıyor. Hem Bitcoin’in güncel durumu hem de SUI Coin özelinde güncel tahminleri ele alacağız.

İçindekiler
1 SUI Coin Teknik Analiz
2 Bitcoin (BTC)

SUI Coin Teknik Analiz

Henüz ilk gerçek boğa sezonunu yaşayamayan ancak gelecek vadeden altcoinlerden biri de SUI Coin. AVAX ve SOL gibi kripto paralar lansmanlarından sonra 2021 yılında eşsiz ralliler yapmıştı. Fakat SUI gibi yeni nesil layer1-2 ağlarının tokenleri hiç böyle bir fırsat yakalayamadı. Eğer 2026 beklendiği gibi altcoin boğasına zemin hazırlayacaksa SUI Coin yatırımcılarının da yüzü gülecektir.

Ali Martinez yukarıdaki boğa bayrağını paylaşarak yükseliş için konsolide olan SUI Coin’in yakında hızlı bir tepe oluşturabileceğinden bahsetti. Eğer 1,84 dolar kırılabilirse sıradaki hedef 2,29 dolar olacak.

Altcoinlerde güçlü yükseliş serilerinin başlanması için ETH grafiğinde heyecanın artması şart. Daan Crypto Trades 18 Ocak değerlendirmesinde yukarıdaki grafiği paylaşarak şunları söyledi;

ETH Hala bu önemli direnci kırmaya çalışıyor.

3350 $ seviyesinin üzerinde net bir kırılma ve kapanış, daha fazla yükselişe yol açacaktır. Ancak o zamana kadar direnç devam edecektir.”

Bitcoin (BTC)

Columbus Pazar günü için hızlı bir değerlendirme paylaştı. Aşağıdaki BTC Heatmap grafiği likiditenin tekrar yukarıda birikmeye başladığını gösteriyor. Bu genellikle başka bir yükseliş denemesinin yaklaştığı anlamına gelir.

Analist 94 bin dolardaki destek seviyesinin test edilmesini ve yapının sıfırlanıp talebi test ettikten sonra pozisyon alınmasını öneriyor. Eğer destek testi başarıyla sonuçlanır ve boğalar güçlü kalırsa yukarıdaki likidite artmaya devam ederken kırılma ihtimali kuvvetlenecek.

Önümüzdeki hafta hem Fed’in izlediği enflasyon göstergesi hem Japonya faiz kararı gibi önemli gelişmeler göreceğiz. Aynı zamanda tarifelerle ilgili de dananın kuyruğu kopabilir. Yani büyük gelişmelerin grafiklerde büyük sonuçlar doğuracağı günlere ilerliyoruz. Bu yüzden her iki yöne güçlü volatilite riski önemsenmeli.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Büyük Kara Para Operasyonu: Kripto Paralar ve Bankalar Üzerinden Kurulan 102 Milyon Dolarlık Ağ Çökertildi

Kurumsal Para 2.17 Milyar Dolarla Sürpriz Yaptı: Bitcoin’le Birlikte Ethereum, XRP Dahil 6 Altcoin Topladılar

Bitcoin ve Büyük Altcoin’ler Düşerken Monero Pozitif Ayrıştı: Yatırımcıların Gözü Bu 6 Gelişmede

Altın ve Gümüş Yeniden Parladı, Bitcoin Düştü: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

Binance’den Çeşitli Kripto Paralar İçin Liste Dışı Bırakma Kararı: 23 Spot İşlem Paritesinin Üzeri Çizildi

ABD–AB Arasındaki Gerilim Kripto Para Piyasasını Vurdu: Bitcoin ve Altcoin’lerde Tasfiyeler Hızla Arttı

Dünyanın En Büyüğünden Bu 3 Altcoin Yatırımcısına Müjde: İşlemler 9 Şubat’ta Başlıyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı 19-25 Ocak Kripto Paralarda Haftanın Takvimi
Bir Sonraki Yazı BERA Coin Alınır Mı? Darkfost’un Bitcoin’de 114.650 Dolar Uyarısının Sebebi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Düşüş Olabilir Ancak On-Chain Veriler Kripto Paralardan Umutlu
Kripto Para
Tom Lee Sessizce Artırıyor: Ethereum Arzının Yüzde 3,4’ü Artık Tek Elde
Ethereum (ETH)

Lost your password?