New York Borsası Gözde Altcoinde 5 Mart Rallisini Tetikledi

Özet

  • New York borsasının şirketinin OKX borsasına yaptığı yatırım OKB fiyatını 100 doların üzerine taşıdı.
  • 117-124 dolar üstü kapanışlar 157 dolarlık yükseliş tabanının geri alınmasına yardımcı olabilir. BTC’nin 70 bin doları koruduğu senaryoda bu olası.
  • Haber tetiklemeli yükselişin sönmesi halinde yaşanacak geri çekilme 93,36 ve 81 dolara kadar devam edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD New York borsasının arkasındaki şirket olan ICE’nin OKX yatırımını son dakika olarak duyurmuştuk. OKX borsasıyla ilgili 25 milyar dolar değerleme müjdesi elbette platformun kripto parası olan OKB Coin’in yükselişine sebep oldu. Yüzde 50’den fazla artan altcoin üç haneli seviyelere döndü. Peki sırada ne var?

İçindekiler
1 OKB Coin Yükselişi
2 OKB Coin Fiyat Tahmini

OKB Coin Yükselişi

Intercontinental Exchange (ICE), 5 Mart 2026 tarihinde OKX borsasına stratejik bir yatırım yaptığını resmen duyurdu. Bu gelişme İran gündemine rağmen güçlü kalan kripto paralar arasında OKB Coin’in güçlü biçimde yükselmesine yardımcı oldu. Yatırımın boyutu belirsiz olsa da OKX’in değerlemesini 25 milyar dolara çıkarıyor.

Elbette tek başına değerlemenin tümü OKB Coin ile ilişkilendirilemez ancak OKB hazırda sadece 2,19 milyar dolarlık değerlemeye sahip. BSC’nin ağ faaliyeti güçlü olduğu için çok doğru bir kıyaslama olmaz ancak Binance borsasının 70-90 milyar dolar değerlemesi olduğu düşünülüyor, BNB’nin piyasa değeri 90 milyar doların üzerinde. Binance ve BNB için ele alınan rakamlar 10 kat bile artırılsa OKX ve OKB ilişkisi ancak denge buluyor. Bu durum OKB Coin için lehte gelişmelerin fiyatı daha da yukarı çekebileceği anlamına geliyor.

21 milyonluk sınırlı arzı sayesinde OKX borsasının büyümesi OKB için maksimum faydayı sağlıyor. Gelecekte tokenize hisse senetleri, borsanın diğer faaliyetleriyle entegre hizmetler için OKB daha yaygın biçimde kullanılırsa bugünkü üç haneli fiyatların dört hanelere ulaştığını da görebiliriz.

OKB Coin Fiyat Tahmini

Şubat satışlarında 60 doların altına kadar gerileyen OKB Coin 100 doları 2025 Ağustos ayından bugüne destek olarak koruyordu. Şimdi ICE’nin yatırımıyla yeniden kilit bölgeyi geri aldığından 117 dolarlık direnç bölgesinin hedeflendiğini görebiliriz. 117-124 dolar üstü kapanışlar 157 dolarlık yükseliş tabanının geri alınmasına yardımcı olabilir. BTC’nin 70 bin doları koruduğu senaryoda haber akışının da etkisiyle OKB için bu rakamlar sürpriz olmaz.

Haber tetiklemeli yükselişin sönmesi halinde yaşanacak geri çekilme 93,36 ve 81 dolara kadar devam edebilir. 2025 yılı için OKX’in net gelirinin 3.5 milyar dolar ile 4.2 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Şirket, 2025 sonu itibarıyla kullanıcı varlıklarını %103 oranında (yani her 100 dolara karşılık 103 dolar) teminatlandırdığını raporladı. Toplam rezerv miktarının 20 milyar doların üzerinde olduğunu düşünürsek uzun vadede OKB büyümesinin devam etmesi beklenebilir. Özellikle New York borsası gibi saygın kuruluşların desteği hem borsanın güvenirliğini artıracak hem de gelirlerini çeşitlendirirken büyümesine yardım edecek.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
