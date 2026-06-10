Bitcoin 2022 düzeltme yapısını yeniden izlerken analist, $72.800 seviyesini kritik eşik olarak gösterdi

Bitcoin 61.900 dolar civarında işlem görürken, bazı analistler mevcut geri çekilmeyi 2022 yılındaki sert düzeltme süreciyle karşılaştırıyor. Piyasa yorumcusu TARA, X üzerinden yaptığı değerlendirmede fiyat yapısının daha önce görülen makro dalga 2 modeline benzediğini belirtti. Buna göre Bitcoin’in mevcut hareketi, önceki büyük düzeltmede izlenen ABC yapısına benzer bir seyir izliyor olabilir.

2022 ile benzerlik taşıyan yapı

TARA’ya göre 2022 düşüşü net bir ABC düzeltmesi şeklinde ilerledi. Kasım 2021’de görülen 69.000 dolarlık zirvenin ardından başlayan A dalgasında Bitcoin, Ocak 2022’de yaklaşık 33.000 dolara kadar geriledi. Sonraki aşamada B dalgası devreye girdi ve fiyat Mart 2022’de 48.200 dolara yönelen bir toparlanma gösterdi. Ancak C dalgası ile satış baskısı yeniden hızlandı ve fiyat Kasım 2022’de yaklaşık 15.000 dolara kadar indi.

Mini sözlük: ABC düzeltmesi, teknik analizde fiyatın ana trend dışında üç aşamalı bir geri çekilme yapısını ifade eder. Elliott Dalga yaklaşımında A ve C genelde düşüş yönlü, B ise geçici toparlanma niteliği taşır.

TARA, mevcut görünümün B dalgasının sonu ile C dalgasının başlangıcı arasındaki bölgeye işaret edebileceğini belirtti.

Analistin işaret ettiği senaryoda, Bitcoin daha önce mayıs ayında 82.800 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyenin B dalgasının kesin sonu olarak doğrulandığı görüşü henüz netleşmiş değil. TARA, bu aşamanın teyidi için fiyatın en az 72.800 dolara doğru tepki vermesi ve bu bölgede direnç oluşturması gerektiğini savundu.

Dönem Seviye Açıklama Kasım 2021 69.000 dolar Önceki tepe Mart 2022 48.200 dolar B dalgası toparlanması Kasım 2022 15.000 dolar C dalgası dibi Güncel 61.900 dolar İzlenen mevcut fiyat Kritik eşik 72.800 dolar Teyit için izlenen seviye

Hızlı düşüş uyarısı

TARA, 2022’deki C dalgasının oldukça hızlı geliştiğini de hatırlattı. Analiste göre o dönemde Bitcoin, sınırlı tepki yükselişleriyle sert biçimde geriledi. C dalgasının ilk 12 haftasında BTC haftalık grafikte 11 kırmızı mum oluşturdu ve satışların kısa sürede derinleştiği bir tablo ortaya çıktı.

Analist, bir sonraki büyük düşüş ayağının birçok kişinin beklediğinden daha hızlı gelişebileceği uyarısında bulundu.

Verilen örnekte fiyat, 48.200 dolardan 17.500 dolara Haziran 2022’ye kadar birkaç hafta içinde indi. TARA bu kez belirli bir aşağı yönlü hedef paylaşmadı. Buna karşın 2022’deki C dalgasının belirgin ön sinyaller vermeden geliştiğini ve mevcut yapının da benzer bir patika izleyebileceğini söyledi.

Dibin ardından gelen toparlanma örneği

Analist, Kasım 2022’de yaklaşık 15.000 dolarda görülen dip sonrasında piyasanın yaklaşık dokuz hafta boyunca dar bir bantta yatay seyrettiğini aktardı. Bu dönemde fiyat hareketi sakin kalırken, daha sonra direnç bölgesinin aşılmasıyla yeni bir yükseliş evresi başladı.

Bu toparlanmanın ardından Bitcoin, dip seviyelerden Ekim 2025’te 126.200 dolara kadar yükselerek 8 katı aşan bir performans sergiledi. TARA, bu yükselişin daha geniş makro dalga 2 yapısını tamamladığını öne sürdü. Analiste göre benzer yapı yeniden oluşursa Bitcoin ileride Ekim 2025 zirvesinin de üzerine çıkabilir. Bununla birlikte piyasa şimdilik 61.900 dolar çevresindeki hareketin hangi yöne evrileceğine odaklanmış durumda.