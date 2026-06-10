Bitcoin ve altın için sert çıkış geldi! Piyasada para nereye kayıyor?

CNBC’de yayımlanan Mad Money programının sunucusu Jim Cramer, Bitcoin ve altını “kötü para” olarak nitelendirirken, piyasadaki likiditenin Nvidia ve Apple gibi yüksek büyüme odaklı teknoloji hisselerine yöneldiğini söyledi. Cramer’ın son değerlendirmeleri, kripto piyasasının son dönemde teknoloji hisseleri karşısında görece zayıf kalmasına ilişkin tartışmaların hız kazandığı bir dönemde geldi.

Cramer’dan Bitcoin ve Strategy yorumu

Cramer, kısa süre önce Strategy kurucu ortağı Michael Saylor’ı, şirketin 32 BTC satışı sonrası “Bitcoin’i öldürmekle” suçlamıştı. Haziran 2026’nın başında yaptığı değerlendirmede ise piyasanın, Strategy konusunda uzun süredir benimsediği Bitcoin yanlısı yaklaşımı yeniden gözden geçirmesi gerekebileceğini belirtti.

Ona göre şirket, yıllardır Bitcoin fiyatı için temel bir sıçrama zemini işlevi gördü. Bazı piyasa gözlemcileri, MicroStrategy’nin varlık üzerindeki etkisini yönlendirici bir unsur olarak tanımlasa da Cramer bu tür değerlendirmelerin fazla sert olduğunu ifade etti.

Mini sözlük: Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli yazılım şirketidir. Michael Saylor ise şirketin Bitcoin odaklı hazine yaklaşımının en görünür isimlerinden biri olarak biliniyor.

Cramer, piyasada Strategy için benimsenen Bitcoin yanlısı duruşun yeniden değerlendirilmesi gerekebileceğini, şirketin uzun süredir fiyat üzerinde önemli bir destek unsuru olarak görüldüğünü aktardı.

Fayda tartışması ve değişen duruş

Cramer, Şubat 2026’da da Bitcoin’in kullanım alanını açık biçimde sorgulamıştı. Varlığın gerçekte neye dayandığını sordu ve jeopolitik gerilimlere karşı etkili bir korunma aracı olduğu görüşünü reddetti. Bu açıklamalar, Cramer’ın önceki yıllardaki daha olumlu yaklaşımıyla belirgin bir tezat oluşturdu.

Cramer, kripto varlıklara oldukça erken dönemde ilgi göstermeye başladığını daha önce dile getirmişti. 2021’de The Pomp Podcast’e katıldığında, Anthony Pompliano’nun tavsiyesi sonrası Bitcoin’e 500 bin dolar yatırım yaptığını açıklamış ve o dönemde iyimser bir tablo çizmişti. Buna karşın, sonraki yıllarda yaptığı yorumlar varlığa ilişkin tutumunun dalgalı seyrettiğine işaret etti.

Likidite yapay zeka hisselerine mi kayıyor?

Haberde öne çıkan bir başka tema ise, yapay zeka odaklı hisselerin piyasadaki likiditeyi çekmesi oldu. Bu görüşe göre, Bitcoin’in beklenen ölçüde güçlü performans gösterememesinin arkasında, yatırımcı ilgisinin kripto varlıklardan çok yapay zeka bağlantılı şirketlere yönelmesi bulunuyor.

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes de kısa süre önce benzer bir çerçeve çizdi. Hayes, yaratılan yeni dolar likiditesinin büyük bölümünün yapay zeka temasına aktığını, bunun da Bitcoin’in yükseliş eğilimini besleyecek sermaye girişini sınırladığını savundu.

Arthur Hayes, oluşturulan dolar likiditesinin büyük kısmını yapay zeka temasının emdiğini, bu nedenle Bitcoin tarafında güçlü bir yükselişi destekleyecek sermaye akışının zayıfladığını belirtti.

Son tabloya göre Nvidia başta olmak üzere yapay zeka bağlantılı hisseler, sermaye dağılımı açısından kripto piyasasının önüne geçti. Bu durum, yatırımcıların risk iştahının hangi alanlarda yoğunlaştığına dair yeni bir karşılaştırmayı da beraberinde getirdi.