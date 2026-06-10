Solana cephesinde gizlilik hamlesi geldi! Helius bu satın almayla neyi hedefliyor?

Solana altyapı şirketi Helius, Light Protocol’ü satın alarak ağın gizlilik odaklı altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir adım attı. Satın almanın, özel ödemeler ile gizli merkeziyetsiz finans uygulamalarına yönelik kurumsal seviyede sıfır bilgi tabanlı çözümler geliştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

Satın almanın kapsamı

Helius, Solana ekosisteminde geliştiricilere sunduğu altyapı araçlarıyla biliniyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su Mert Mumtaz liderliğinde tamamlanan işlem, Light Protocol’ün kriptografi uzmanlığını Helius’un dağıtım gücü ve teknik altyapısıyla bir araya getiriyor. İki ekibin ortak hedefi, Solana üzerinde özel transferler ve gizli DeFi ürünleri geliştirmek olarak öne çıkıyor.

Helius’un aktardığı çerçeveye göre yeni sistem, farklı kullanım senaryolarına uyarlanabilecek, programlanabilir ve esnek bir gizlilik altyapısı olarak tasarlanıyor.

Light Protocol, 2021’de Solana için sıfır bilgi gizliliği odağıyla yola çıkmıştı. Ancak proje daha sonra ZK Compression teknolojisine yöneldi ve bu süreçte Helius ile birlikte çalıştı. 2024’te tanıtılan bu yapı, zincir üzerindeki veri saklama maliyetlerini azaltmak için geliştirilmişti.

Mini sözlük: Sıfır bilgi kanıtı, bir bilginin kendisini açıklamadan o bilginin doğru olduğunu matematiksel olarak ispatlamayı sağlayan kriptografik yöntemdir. ZK Compression ise bu yaklaşımı kullanarak zincir üstü veri yükünü azaltmayı ve uygulamaların daha düşük maliyetle ölçeklenmesini amaçlar.

Light Protocol yeniden ilk hedefine dönüyor

Satın alma ile birlikte Light Protocol, kuruluş dönemindeki ana misyonuna geri dönmüş oldu. Buna göre ekip, Solana uygulamaları için özel olarak tasarlanan sıfır bilgi destekli bir gizlilik protokolü üzerinde çalışıyor. Projenin henüz kesinleşmiş bir adı bulunmuyor.

Helius, geliştiricilerin önümüzdeki birkaç ay içinde bu altyapıya erişebilmesini planlıyor. İlk aşamada özel transferler, gizli DeFi uygulamaları ve isteğe göre ayarlanabilen gizlilik özellikleri üzerinde denemeler yapılması öngörülüyor. Şirketin yaklaşımı, hem bireysel kullanıma dönük ürünlere hem de kurumsal çözümlere hitap edebilecek bir yapı kurulmasına dayanıyor.

Sektörde gizlilik odağı güçleniyor

Bu işlem, kripto sektöründe son dönemde hızlanan birleşme ve satın alma eğiliminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Girişim sermayesi akışındaki daralma nedeniyle birçok projenin faaliyetlerini küçülttüğü ya da sonlandırdığı bir dönemde, daha güçlü bilançoya sahip altyapı şirketleri teknik yetkinliklerini artırmak için stratejik alımlara yöneliyor.

Aynı dönemde blokzincir alanında gizlilik çözümleri yeniden öncelik kazanmış durumda. Ethereum Foundation’ın gizlilik odaklı projelere kaynak ayırdığı, Zcash tarafında ise geliştirici ve kullanıcı ilgisinin yeniden canlandığı aktarılıyor. Mert Mumtaz da Solana ve daha geniş kripto ekosisteminde daha güçlü gizlilik araçlarının gerekliliğini sık sık vurgulayan isimler arasında yer alıyor.

Mumtaz, gizliliğin blokzincirin geniş kitlelerce benimsenmesi için temel bir ihtiyaç olduğunu, internet ticaretinde HTTPS şifrelemesinin oynadığı role benzer bir işlev görebileceğini savunuyor.

Helius’un bu satın almayla, kripto sektörünün uzun süredir sahip olduğu kriptografik birikimi daha doğrudan kullanıcı ürünlerine taşımayı amaçladığı görülüyor. Şirket, Light Protocol’ün geliştirdiği teknik temeli Solana’nın gizlilik katmanında merkezi bir bileşene dönüştürmeyi hedefliyor.