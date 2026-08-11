HYPE, 11,17 milyon dolarlık alımın ardından destek bölgesinde tutundu

Hyperliquid ekosisteminin tokeni HYPE, son sert geri çekilmenin ardından önemli bir destek bölgesinde dengelenmeye çalışıyor. Piyasada dikkat çeken gelişme ise gün içinde 11,17 milyon dolarlık kurumsal alım yapılması oldu. HYPE, haberin hazırlandığı sırada 55,23 dolar seviyesinde işlem görürken günlük artış %0,11 düzeyinde kaldı.

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıktı

TradingView verilerine göre HYPE kısa ve orta vadeli bazı teknik eşiklerin altında bulunuyor. Token, 20 günlük üssel hareketli ortalamanın 56,17 dolar, 50 günlük üssel hareketli ortalamanın 58,57 dolar ve 100 günlük üssel hareketli ortalamanın ise 56,68 dolar altında seyrediyor. Bu tablo, satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Buna karşılık daha uzun vadeli görünümde görece daha yapıcı bir zemin korunuyor. HYPE, 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 51,29 doların üzerinde kalırken 52,26 dolar seviyesi de son dönemde destek olarak çalıştı. Alıcıların fiyatı önce 56,17 doların, ardından 58,57 doların üzerine taşıması halinde bir sonraki önemli direnç 65,90 dolar seviyesinde bulunuyor.

Göreceli güç endeksi de piyasanın tamamen zayıf bir yapıda olmadığını gösteriyor. 14 günlük RSI değeri 44,80 seviyesinde yer alıyor. Bu görünüm, satış baskısının sürdüğünü ancak aşırı zayıflığın belirginleşmediğini ortaya koyuyor.

Ted Pillows, gün içinde 11,17 milyon dolarlık kurumsal HYPE alımı gerçekleştiğini aktarırken geri çekilmelerde alım geldiğinin görülmesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Kurumsal alım, temkinli iyimserliği artırdı

Söz konusu alım, piyasada bir dip toplama işareti olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte tek başına bu işlemin yeni bir yükseliş trendini doğruladığını söylemek için erken görülüyor. Yine de devam eden yatay sıkışma sürecine yeni bir dinamik eklediği düşünülüyor.

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Türev piyasa verileri temponun yavaşladığını gösterdi

CoinGlass verileri, HYPE tarafında açık pozisyon büyüklüğünün haziran ayındaki seviyelere kıyasla belirgin biçimde gerileyerek yaklaşık 2,3 milyar dolara indiğini ortaya koyuyor. Bu düşüş, kaldıraçlı işlemlerde önceki döneme göre daha sınırlı iştah bulunduğunu gösteriyor.

Öte yandan işlem hacmi yüksek kalmayı sürdürdü. Likidasyonların da önceki sert satış dalgalarında görülen ani sıçramalara göre yavaşladığı izleniyor. Bu tablo, piyasanın zorunlu satış evresinden çıkıp daha çok konsolidasyon sürecine geçtiğine işaret ediyor.

CoinGlass verileri, açık pozisyonların hazirandaki seviyelerin altına indiğini, buna karşın işlem hacminin yüksek kaldığını ve likidasyon baskısının önceki satışlara göre hafiflediğini gösteriyor.

Fiyat aralıkları ve izlenen seviyeler

Coincodex tahminine göre HYPE için ağustos ayında 41,01 dolar ile 55,21 dolar aralığı öne çıkıyor. Ortalama fiyat beklentisi ise 45,50 dolar seviyesinde yer alıyor. Buna karşın kısa vadeli teknik yapıda 58,57 dolar seviyesinin yeniden kazanılması halinde yukarı yönlü alanın genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Yukarıda 65,90 ile 66 dolar bandı ilk güçlü hedef bölgesi olarak izleniyor. İşlem hacminin desteklemesi halinde 70 dolar seviyesi de gündeme gelebilir. Aşağıda ise 52 dolar bölgesinin korunması, mevcut dengenin sürmesi açısından önem taşıyor.