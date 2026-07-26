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HYPERLIQUID (HYPE)

Analistler HYPE için 70 ila 74 dolar bandını kritik görüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HYPE, 58,80 dolar seviyesinde kalırken analistler 70 ila 74 dolar bandını kritik görüyor.
  • 📈 50 ila 55 dolar aralığı, $HYPE için kısa vadede en önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor.
  • 🧭 Bu direnç aşılırsa 100 dolar seviyesi, daha güçlü ivmede ise 120 dolar hedefi izleniyor.
  • 🌐 Hyperliquid, artan işlem hacmi ve 14,86 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkat çekiyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Hyperliquid‘in yerel tokenı HYPE, son 24 saatte yüzde 2,25 yükselerek 58,80 dolara çıktı. Günlük işlem hacmi 325,50 milyon dolar, piyasa değeri ise 14,86 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu değer, toplam kripto para piyasasının yaklaşık yüzde 0,67’sine karşılık geliyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde destek bölgesi öne çıktı
2 Direnç aşılırsa 100 dolar senaryosu izlenebilir
3 Hyperliquid’e artan ilgi sürüyor

Teknik görünümde destek bölgesi öne çıktı

Kripto para analisti Cryptorphic, HYPE’nin son yükseliş sürecinde izlediği yükselen trend çizgisini yeniden test ettiğini belirtiyor. Analiste göre bu seviye, alım ilgisinin yeniden güçlenmesi halinde fiyat açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

HYPE, son zirvelerinden geri çekilmesinin ardından dar bir bantta dengeleniyor. Fiyatın şu ana kadar ana destek seviyesinin altına sarkmaması ve trend çizgisine yakın seyretmesi, piyasada bekle gör eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Cryptorphic, HYPE’nin yükselen trend çizgisi üzerinde tutunmasının devam etmesi halinde fiyatın yeniden 70 ila 74 dolar direnç bölgesine yönelebileceğini değerlendiriyor.

Analizde 50 ila 55 dolar aralığı en kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. HYPE’nin son dönemde bu banttan güç alarak yukarı yönlü hareket ettiği, bu nedenle söz konusu alanın kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olduğu aktarılıyor.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat58,80 dolar
Ana destek50 ila 55 dolar
Yakın direnç70 ila 74 dolar
Uzun vadeli hedefler100 dolar ve 120 dolar

Direnç aşılırsa 100 dolar senaryosu izlenebilir

50 ila 55 dolar bandı üzerinde kalıcılık sağlanması, alıcıların düzeltme sonrasında da kontrolü büyük ölçüde koruduğuna işaret edebilir. Buna karşılık bu bölgenin aşağı kırılması, mevcut olumlu görünümü zayıflatabilir ve yeni bir toparlanma denemesi öncesinde daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir.

Analistler, kullanıcı etkinliği ve ağ üzerindeki mevcut dinamiklerin korunması halinde HYPE’nin ilerleyen dönemde 100 dolara yönelebileceğini değerlendiriyor. Daha güçlü alım ivmesinin oluşması durumunda uzun vadede 120 dolar seviyesinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Yakın vadede asıl eşik 70 ila 74 dolar bandı olarak görülüyor. Bu bölgenin aşılması halinde yükseliş beklentisinin güç kazanabileceği ve piyasaya yeni alıcıların girebileceği öngörülüyor.

Hyperliquid’e artan ilgi sürüyor

Hyperliquid, merkeziyetsiz sürekli vadeli işlem platformları arasında son dönemde hızlı büyüyen projelerden biri olarak öne çıkıyor. Platformda artan faaliyetle birlikte HYPE tokenı da daha geniş bir yatırımcı kitlesinin dikkatini çekmiş durumda.

Yüksek işlem hacmi ve milyarlarca dolarlık piyasa değeri, projenin dijital varlık piyasasında kayda değer bir konum elde ettiğini gösteriyor. Mevcut tabloda HYPE’nin ana destek seviyesinin üzerinde kalması, yükseliş eğiliminin teknik olarak korunduğuna işaret ediyor.

Bundan sonraki aşamada piyasanın odağı, tokenın 70 ila 74 dolar aralığına dönüp dönemeyeceğinde olacak. Bu bölgenin aşılması halinde 100 dolar seviyesi, daha uzun vadede ise 120 dolar hedefi daha yakından izlenebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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