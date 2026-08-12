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HYPERLIQUID (HYPE)

Hyperliquid’deki güçlü hacim, HYPE fiyatındaki toparlanmayı destekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hyperliquid'deki güçlü işlem hacmi, $HYPE fiyatındaki son toparlanmayı destekledi.
  • 📈 HYPE son 24 saatte yüzde 2,47 yükselerek 55,68 dolara çıktı.
  • 📊 Platform temmuzda 218 milyar dolar sürekli vadeli işlem hacmine ulaştı.
  • 🧭 Açık pozisyonlar temmuz başındaki 2,9 milyar dolardan 2,3 milyar dolara geriledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Hyperliquid ekosisteminin yerel tokenı HYPE, son 24 saatte yüzde 2,47 yükselerek 55,68 dolara çıktı. Fiyattaki bu toparlanma, türev piyasadaki açık pozisyonların gerilemesine karşın platform üzerindeki yüksek işlem hacmiyle aynı döneme denk geldi.

İçindekiler
1 Teknik görünüm temkinli seyrini koruyor
2 İşlem hacmi büyürken açık pozisyonlar geriledi

Teknik görünüm temkinli seyrini koruyor

Günlük grafikte HYPE, 53 ile 54 dolar aralığında oluşan dip bölgesinden toparlandı. Bu hareket, tokenı kısa vadeli hareketli ortalamalara yaklaştırsa da alıcılar henüz net bir kırılma üretemedi.

TradingView verilerine göre HYPE, 20 dönemlik üssel hareketli ortalamanın 56,05 dolar, 100 dönemlik üssel hareketli ortalamanın 56,64 dolar ve 50 dönemlik üssel hareketli ortalamanın 58,43 dolar altında işlem görüyor. Buna karşılık fiyat, 200 dönemlik üssel hareketli ortalama olan 51,32 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor.

HYPE kısa vadede baskı altında kalırken, 200 dönemlik üssel hareketli ortalama 51,32 dolar seviyesinde önemli destek işlevi görüyor.

Bu tablo, kısa vadede temkinli bir görünüme işaret ediyor. Yukarı yönde 58,43 doların aşılması kısa vadeli teknik görünümü güçlendirebilir. Aşağı yönde 51,32 doların altına inilmesi ise daha geniş çerçevede zayıflamaya yol açabilir.

Grafikte 66,83 dolar seviyesi ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması halinde daha güçlü bir yön değişimi ihtimali gündeme gelebilir. Şimdilik HYPE belirgin bir sıkışma aralığında hareket ediyor.

İşlem hacmi büyürken açık pozisyonlar geriledi

Hyperliquid Daily verilerine göre platform, temmuz ayında 218 milyar dolarlık sürekli vadeli işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, sonraki yedi büyük sürekli vadeli merkeziyetsiz borsanın toplam hacmini geride bıraktı. Ayrıca HIP 3 kapsamında gerçek dünya varlıklarına bağlı açık pozisyon büyüklüğü 4 milyar doların üzerine çıktı.

Hyperliquid, zincir üstü sürekli vadeli işlemlerle öne çıkan bir merkeziyetsiz türev platformu olarak biliniyor. Platformdaki işlem artışı, HYPE ekosistemine yönelik ilginin sürmesinde etkili unsurlardan biri olarak görülüyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem piyasalarında henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplamını ifade eder. Bu verinin düşmesi, çoğu durumda piyasadaki kaldıraçlı risk iştahının azaldığına işaret eder.

Hyperliquid Daily, merkezi borsalardaki faaliyetin küçüldüğünü, buna karşın Hyperliquid’in büyümeyi sürdürdüğünü vurguluyor.

Coinglass verileri, Hyperliquid’de açık pozisyon büyüklüğünün temmuz başındaki 2,9 milyar dolardan yaklaşık 2,3 milyar dolara indiğini gösteriyor. Bu gerileme, fiyat toparlansa da piyasadaki kaldıraç kullanımının azaldığına işaret ediyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık fiyat55,68 dolarKısa vadeli toparlanma
Ana destek51,32 dolar200 dönemlik üssel hareketli ortalama
Kısa vadeli eşik58,43 dolarAşılması halinde görünüm güçlenebilir
Ana direnç66,83 dolarKalıcı kırılmada yön değişimi izlenebilir

Merkezi borsalardaki vadeli işlem hacminin zayıfladığı bir dönemde Hyperliquid tarafında gözlenen yüksek aktivite, HYPE fiyatındaki toparlanmanın arka planındaki başlıca unsur olarak izleniyor. Buna rağmen açık pozisyonlardaki düşüş, yükselişin şimdilik daha ihtiyatlı değerlendirilmesine neden oluyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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