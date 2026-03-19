Petrol Ticareti Hafta Sonuna Taştı Hyperliquid Hacmi Hızla Artıyor

Kendi Layer 1 blokzinciri üzerinde çalışan merkeziyetsiz borsa Hyperliquid, geleneksel piyasaların kapalı olduğu saatlerde petrol fiyatlarına erişmek isteyen yatırımcıların ilgisiyle dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonları ve mesai dışı zamanlarda işlem yapılabilmesi, platformdaki aktivitenin belirgin şekilde artmasına yol açtı. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler, bu eğilimi daha görünür hale getirdi.

Petrol Kontratlarında Dikkat Çeken Hacim Artışı

West Texas Intermediate ham petrolüne dayalı sürekli vadeli işlem kontratı CL-USDC, mart ortasında yaklaşık 1,7 milyar dolarlık günlük işlem hacmine ulaştı. Aynı dönemde açık pozisyon büyüklüğü 300 milyon dolar seviyesine çıktı. Bu ürün, platformda Bitcoin ve Ethereum’dan sonra en çok işlem gören üçüncü varlık konumuna yerleşti. USDC teminatlı olarak işlem gören kontrat, 20 kata kadar kaldıraç imkanı sunarak daha geniş bir yatırımcı kitlesine erişim sağladı.

Geleneksel Piyasalardaki Boşluk DeFi Tarafını Güçlendiriyor

JPMorgan analistleri, geleneksel finans piyasalarının belirli saatlerle sınırlı kalmasının, merkeziyetsiz platformlara olan ilgiyi artırdığını değerlendirdi. Özellikle hafta sonu İran kaynaklı gerilimin yükseldiği dönemde, klasik borsaların kapalı olması yatırımcıları alternatif arayışına yönlendirdi. Bu süreçte Hyperliquid gibi platformlar, sürekli işlem imkanıyla öne çıktı.

Profesyonel İşlem Altyapısı Dikkat Çekiyor

Hyperliquid, birçok merkeziyetsiz borsanın aksine otomatik piyasa yapıcı yerine zincir üstü limit emir defteri kullanıyor. Bu yapı daha hassas fiyatlama, dar spread ve profesyonel yatırımcıların alışık olduğu emir türlerini mümkün kılıyor. Ayrıca saniyenin altında işlem kesinliği sunması, algoritmik ve yüksek frekanslı işlemler açısından avantaj sağladı.

Platformun portföy teminatlandırma özelliği, yatırımcıların risklerini tek tek pozisyonlar yerine toplam portföy üzerinden yönetmesine olanak tanıyor. Bu yaklaşım, sermaye verimliliğini artırırken daha gelişmiş merkezi platformlarla benzer bir deneyim sunuyor. Bu özellikler, merkeziyetsiz borsaların profesyonel yatırımcılar nezdinde daha fazla kabul görmesine katkı sağladı.

Merkeziyetsiz borsalar, kripto türev piyasasında özellikle orta ölçekli platformlar arasında pazar payı kazanmaya başladı. Sürekli işlem imkanı, varlıkların kullanıcı kontrolünde kalması ve hızlı işlem gerçekleştirme gibi unsurlar bu yönelimi destekliyor. Son aylarda bu geçişte bir miktar yavaşlama gözlense de genel eğilimin sürdüğü ifade ediliyor.

Öte yandan geleneksel finans kurumları da işlem saatlerini genişletme yönünde adımlar atıyor. CME Group’un kripto türev ürünlerinde 7 gün 24 saat işlem planladığı, Nasdaq’ın ise hafta içi 23 saatlik işlem modeline yöneldiği belirtiliyor. New York Borsası ve Cboe gibi kurumlar da benzer şekilde tokenleştirilmiş varlıklar ve genişletilmiş işlem saatleri üzerinde çalışıyor.

Ancak bu platformlar genellikle standart türev ürünlere odaklanıyor ve merkeziyetsiz borsalarda görülen yüksek kaldıraç veya sürekli vadeli işlem yapısını henüz sunmuyor. Bu fark, iki piyasa arasındaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da belirginleşebileceğine işaret ediyor.