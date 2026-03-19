Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF’si NYSE Arca’da MSBT Kodu ile İşlem Görecek

Morgan Stanley, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı güncellenmiş bildirimde, planladığı spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) New York Menkul Kıymetler Borsası Arca platformunda MSBT koduyla işlem göreceğini duyurdu. Banka, Wall Street’in en köklü kurumlarından biri olarak uzun süredir global finans sektöründe önemli bir konuma sahip bulunuyor. Bu yeni ürün, Morgan Stanley’nin Bitcoin’e doğrudan yatırım imkanı sunan ilk ETF girişimi olma özelliği taşıyor.

Spot Bitcoin ETF’nin Yapısı ve İşleyişi

Morgan Stanley Bitcoin Trust, Bitcoin’in spot fiyatını izleyen pasif bir yatırım aracı olarak tasarlandı. Fonun çıkaracağı hisse senetleri, saklanan Bitcoin’in değerini yansıtacak şekilde düzenleniyor. Yatırımcılar, doğrudan kripto para cüzdanı açmak yerine geleneksel aracı kurum hesapları üzerinden Bitcoin’e erişme imkanı elde edecek.

Fonun başlatılması için başlangıçta 50.000 hisse ihraç edilmesi planlanıyor ve yaklaşık 1 milyon dolarlık ilk birikimin oluşturulması öngörülüyor. MSBT kodu ile borsada işlem görecek ETF, 2024 yılında regülasyonun onayladığı spot Bitcoin ETF’leri dalgası kapsamında piyasaya giriyor. Bu gelişme, geleneksel finans kurumlarının kripto varlık pazarına daha fazla entegre olmasına zemin hazırladı.

Saklama, İdari Hizmetler ve Güvenlik Detayları

Bitcoin varlıklarının saklanmasında, ABD merkezli Coinbase Custody Trust dijital varlık saklayıcısı olarak görevlendirildi. Şirket saklama işlemlerinin güvenli şekilde yönetilmesini ve hisse yaratımı ya da iadesi sürecinde varlık transferlerinin sağlanmasını üstleniyor. Saklanan Bitcoin’lerin büyük bölümü çevrimdışı cüzdanlarda tutulacak, böylece olası siber risklerin azaltılması amaçlanıyor.

Diğer taraftan, BNY Mellon hem fon yöneticisi hem transfer acentesi hem de nakit varlıkların saklayıcısı unvanıyla fonun muhasebesi, yatırımcı kayıtları ve nakit yönetimi operasyonlarını yürütecek. Sektörde yaygın şekilde uygulanan modelde, pay yaratımı ya da iade işlemlerinde fon varlıklarının küçük bir kısmı ticaret cüzdanlarına aktarılabiliyor.

Fonun sigortası dahilinde çeşitli koruma önlemlerinin yer aldığı ifade edildi ancak mevcut sigorta kapsamının çoklu müşteri havuzuyla paylaşıldığı, tüm kayıpları karşılamayabileceği belirtiliyor. Bu tür açıklamalar son dönemde piyasaya çıkan diğer spot Bitcoin ETF’lerinin belgelerinde de görülüyor. Yönetim ücreti ve toplam gider oranı gibi önemli kalemler ise şu an için açıklanmadı; ancak özellikle rekabet ortamında maliyet yapısı yatırımcı talebinde belirleyici olabilir.

Morgan Stanley’nin Dijital Varlık Stratejisi

Morgan Stanley, 2024 yılının başında ilk spot Bitcoin ETF başvurusunu yaparak bu alandaki kararlılığını ortaya koydu. Son güncelleme ise hem işlem detaylarını hem de ürünün piyasaya çıkma sürecine yaklaşıldığını gösteriyor. Banka, bunun ötesinde dijital varlık alanındaki hamlelerini çeşitlendirmeye hazırlanıyor.

Banka, halihazırda E*Trade platformu üzerinden kripto para ticaretini entegre etmeyi amaçlıyor ve dijital varlıklara ilişkin saklama, kredi ve getiri tabanlı hizmetler geliştirmek için araştırmalar yürütüyor. Kurumun dijital varlık strateji başkanı Amy Oldenburg, müşterilerin entegre kripto hizmetlerine olan ilgisine dikkat çekerek, stratejik yol haritalarında kripto varlık ticareti ve saklama hizmetleriyle ilgili daha kapsamlı bir ekosistem hedeflediklerini vurguladı.

Morgan Stanley strateji yöneticisi Amy Oldenburg, “Bu doğal bir ilerleme, teknoloji kiralamakla sınırlı kalamayız. İnsanlar Morgan Stanley markasına güvenir ve beklentileri yüksek,” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Morgan Stanley’nin ürünü, piyasada işlem gören mevcut spot Bitcoin ETF’lerine katılırken, sektördeki yoğun rekabet ortamı dolayısıyla merak edilen ücretlendirme ve masraf detayları lansman öncesinde netleşmiş değil.