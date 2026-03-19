Bitcoin’de Yüzde 47’lik Düşüşe Rağmen Yatırımcılar Satışa Yönelmiyor

2026 yılının başında Bitcoin fiyatı sert bir düzeltmeye sahne oldu. Fiyat, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 126.000 doların ardından yüzde 46 gerileyerek 61.000 doların altını gördü. Bu hareketle Bitcoin’in toplam piyasa değeri bir trilyon dolardan fazla azaldı ve piyasada endişeler yüksek sesle dile getirildi. Ancak yatırımcı davranışlarına bakıldığında, ciddi fiyat kayıplarına rağmen büyük çaplı bir satış dalgası yaşanmadığı göze çarpıyor.

Yatırımcı Duyguları Anksiyete ve Umut Arasında

Oobit tarafından yapılan ve 1.006 Amerikalı Bitcoin yatırımcısının yer aldığı bir anket ile 10 büyük kripto para subreddit’inde yapılan duygu analizi, yatırımcıların korkuya rağmen ellerindekileri satmada çekimser olduğunu ortaya koyuyor. Anket sonuçlarına göre yatırımcıların yüzde 39’u kaygı duyarken, yüzde 38’i umut hissetti. Katılımcıların yüzde 69’u ise mevcut piyasada Bitcoin satmadığını veya satmayı planlamadığını açıkladı.

Sadece yüzde 8’lik kesim panik satışçı olarak tanımlanırken, endişeli yatırımcıların da çoğu pozisyonunu korumayı tercih etti. Kaygı taşıyan yatırımcıların yüzde 72’si Bitcoin’lerini elden çıkarmayı düşünmüyor. Buna karşılık, korku duyanların yüzde 64’ü de satmayı planlamıyor. Her şeye rağmen katılımcıların yüzde 75’i fiyatlar daha da gerilese bile Bitcoin varlıklarını koruyacağından yana görüş bildirdi.

Oobit araştırmasına göre, “Korku ve umut duyguları çoğunlukla aynı anda yaşanıyor ve yatırımcıların yüzde 86’sı iki duygunun da etkisinde bulunduğunu belirtiyor.”

Piyasa Toparlanmaya Yönelik Beklentilere Sahip

Yatırımcılar, piyasadaki bu sert düşüşün ardından Bitcoin’in yeniden toparlanacağına inanıyor. Ankete katılanların üçte ikisi, yani yüzde 66’sı, önümüzdeki dönemde yeni bir rekor fiyata ulaşılmasını bekliyor. Katılımcılar, Bitcoin’in 12 ay içinde 75.000 dolarda fiyatlanacağı yönünde öngörüde bulundu. Katılımcıların demografik dağılımı incelendiğinde ise genç kuşağın fiyat konusunda daha iyimser olduğu belirlendi. Z kuşağı katılımcılarında bu oran yüzde 70 olurken, Baby Boomer’larda yüzde 60 olarak hesaplandı. Yüksek gelirli kişiler ortalama 80.000 dolarlık bir fiyat tahmininde bulundu.

Piyasa gerilemesi sırasında yatırımcıların dörtte biri ek alım gerçekleştirirken, özellikle düşük yaş gruplarında bu eğilimin daha fazla olduğu görüldü. Reddit’teki 117.000’i aşkın gönderinin analizinde de olumlu duyguların olumsuzlara oranla yaklaşık iki kat fazla olduğu dikkat çekti.

Piyasa ve Duygu Dalgalanması Arasındaki Farklar

Bitcoin fiyatı, piyasada yaşanan hızlı düşüşün ardından duygu trendlerine göre daha hızlı toparlandı. Fiyat 12 Şubat’ta 66.221 dolara yükselmiş olsa da, sosyal medya ve forumlardaki duygusal toparlanma, piyasa hareketine göre daha yavaş seyretti. Oobit verilerine göre, yatırımcılar fiyat oynaklığı kadar duygusal dalgalanmalar da yaşayabiliyor. Ancak duygu değişkenliğinin, fiyat oynaklığından daha sınırlı kaldığı gözlemlendi.

Yazının hazırlandığı sırada Bitcoin, haftalık süreçte 75.000 dolar üzerine çıkarak 70.400 dolar civarına geriledi. Bir gün önce ise fiyat, yükselen enerji maliyetleri ve ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikası nedeniyle 69.500 dolara kadar düştü. Aynı dönemde Ortadoğu’daki jeopolitik gerginliklerle Brent petrolün 114 doları aşması, kripto para piyasasında baskı yaratarak Bitcoin’de 24 saatte yaklaşık yüzde 4’lük yeni bir gerilemeye yol açtı.